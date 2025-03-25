Dune: Awakening : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Dune: Awakening, le MMO dans l'univers de Dune.
Annoncé en grandes pompes en 2022, Dune: Awakening arrive en mai, trois ans après. Le MMO, qui regroupe de nombreux aspects appréciés des joueurs comme le crafting, l'exploration et même le PvP, a tout de suite été ciblé par les amateurs de jeux massivement multijoueur, qui espèrent trouver en lui une expérience prenante, réussie et avec du contenu qui fait rester sur le long terme.
De fait, de nombreux joueurs se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Dune: Awakening sur leur PC
.
Configurations PC Dune: Awakening
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Dune: Awakening, sachez que celles-ci sont relativement élevée tout de même, surtout pour atteindre les 60 FPS, a minima. Il faudra notamment une NVIDIA GeForce RTX 2070. Dans tous les cas, 16 Go de RAM seront nécessaires.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Dune: Awakening
ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Config minimale
- Système d'exploitation → Windows 10/11 64bit
- Processeur → Intel Core i5-7400, AMD Ryzen 3 1200
- Mémoire vive → 16 Go RAM
- Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 Go), AMD Radeon 5600XT (6 Go), Intel Arc A380
- Stockage → 60 Go d'espace disponible (SSD)
Config recommandée
- Système d'exploitation → Windows 10 64bit
- Processeur → Intel Core i5-8600K, AMD Ryzen 5 2600
- Mémoire vive → 16 Go RAM
- Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 Go), AMD Radeon RX 6600 (8 Go), Intel Arc A770
- Stockage → 75 Go d'espace disponible (SSD)
Config recommandée (1440p)
- Système d'exploitation → Windows 10 64 bits ou supérieur
- Processeur → Intel Core i7-10700K, AMD Ryzen 5 5600X
- Mémoire vive → 16 Go RAM
- Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 3070 (8 Go), AMD Radeon RX 6700 XT (12 Go), Intel Arc B580
- Stockage → 75 Go d'espace disponible (SSD)
Config ultra
- Système d'exploitation → Windows 10/11 64 bits
- Processeur → Intel Core i7-11700K, AMD Ryzen 7 5800X
- Mémoire vive → 16 Go RAM
- Carte graphique → NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 Go), AMD Radeon RX 7800 XT (12 Go)
- Stockage → 75 Go d'espace disponible (SSD)
La plupart des joueurs pourront donc faire tourner Dune: Awakening
convenablement, normalement. D'ailleurs, si vous souhaitez en savoir plus sur son système économique, toutes les informations sont présentes dans cet article
.
commentaire (0)