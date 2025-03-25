Dune: Awakening : Différentes éditions, précommande et prix

Retrouvez le détail des différentes éditions de Dune: Awakening, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.
Annoncé en grande pompe en 2022, Dune: Awakening
arrive en mai, trois ans après. Le MMO, qui regroupe de nombreux aspects appréciés des joueurs comme le crafting, l'exploration et même le PvP, a tout de suite été ciblé par les amateurs de jeux massivement multijoueur, qui espèrent trouver en lui une expérience prenante, réussie et avec du contenu qui fait rester sur le long terme. Le choix de l'édition est donc crucial
, pour savoir si les bonus présents valent la peine de débourser les quelques dizaines d'euros supplémentaires. De même, nous passons en revue les différents bonus de précommande et le prix de vente de chacune de ces trois éditions.
Différentes éditions de Dune: Awakening
|Avantages
|Standard
|Deluxe
|Ultimate
|Jeu de base
|Oui
|Oui
|Oui
|Terrarium de Muad'Dib
|Oui
|Oui
|Oui
|Skin global coucher de soleil
|Oui
|Oui
|Oui
|Une longueur d'avance (accès dès le 15 mai)
|Non
|Oui
|Oui
|Passe saisonnier
|Non
|Oui
|Oui
|Armure de Bator Sardaukar
|Non
|Oui
|Oui
|Jeu de pièces de construction de palais de Caladan
|Non
|Non
|Oui
|Distille de Dune, le film (2021)
|Non
|Non
|Oui
|Artbook numérique
|Non
|Non
|Oui
|Bande originale numérique
|Non
|Non
|Oui
|Skin d'ornithoptère de traînée azurée
|Non
|Non
|Oui
|Skin de moto des sables du crépuscule
|Non
|Non
|Oui
Bonus de précommande
Pour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs obtiendront un motif de couleur universel, qui peut être appliqué aux véhicules, aux armes et aux armures, ainsi que le Terrarium de Muad'Dib, une décoration intégrée à la base, qui abrite la fameuse souris du désert.
Prix des différentes éditions de Dune: Awakening
Le prix de vente des éditions de Dune: Awakening est relativement correct, bien que certains espéraient que le jeu de base soit vendu moins cher. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent :
- Édition Standard
- Édition Deluxe
- Édition Ultimate
Où précommander Dune: Awakening ?
Dune: Awakening
peut être précommandé directement via les plateformes officielles :
Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous proposer l'une des éditions de Dune: Awakening avec une petite réduction
, afin de faire des économies lors de l'achat.
La sortie de Dune: Awakening
est programmée pour le 20 mai 2025 sur PC, via Steam. Il arrivera ensuite sur console, sans date précise pour le moment.
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