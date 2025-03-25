Dune: Awakening : Différentes éditions, précommande et prix

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 mars 2025 à 15h28
Retrouvez le détail des différentes éditions de Dune: Awakening, les bonus de précommande et le prix de vente afin d'être fin prêt.
Dune: Awakening : Différentes éditions, précommande et prix
Annoncé en grande pompe en 2022, Dune: Awakening arrive en mai, trois ans après. Le MMO, qui regroupe de nombreux aspects appréciés des joueurs comme le crafting, l'exploration et même le PvP, a tout de suite été ciblé par les amateurs de jeux massivement multijoueur, qui espèrent trouver en lui une expérience prenante, réussie et avec du contenu qui fait rester sur le long terme. 

Le choix de l'édition est donc crucial, pour savoir si les bonus présents valent la peine de débourser les quelques dizaines d'euros supplémentaires. De même, nous passons en revue les différents bonus de précommande et le prix de vente de chacune de ces trois éditions.

Différentes éditions de Dune: Awakening

Avantages Standard Deluxe Ultimate
Jeu de base Oui Oui Oui
Terrarium de Muad'Dib Oui Oui Oui
Skin global coucher de soleil Oui Oui Oui
Une longueur d'avance (accès dès le 15 mai) Non Oui Oui
Passe saisonnier Non Oui Oui
Armure de Bator Sardaukar Non Oui Oui
Jeu de pièces de construction de palais de Caladan Non Non Oui
Distille de Dune, le film (2021) Non Non Oui
Artbook numérique Non Non Oui
Bande originale numérique Non Non Oui
Skin d'ornithoptère de traînée azurée Non Non Oui
Skin de moto des sables du crépuscule Non Non Oui

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Bonus de précommande

Pour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs obtiendront un motif de couleur universel, qui peut être appliqué aux véhicules, aux armes et aux armures, ainsi que le Terrarium de Muad'Dib, une décoration intégrée à la base, qui abrite la fameuse souris du désert.

Prix des différentes éditions de Dune: Awakening

Le prix de vente des éditions de Dune: Awakening est relativement correct, bien que certains espéraient que le jeu de base soit vendu moins cher. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent : 
  • Édition Standard
    • PC → 49,99 €
  • Édition Deluxe
    • PC → 69,99 €
  • Édition Ultimate 
    • PC → 98,99 €

Où précommander Dune: Awakening ?

Dune: Awakening peut être précommandé directement via les plateformes officielles :
Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous proposer l'une des éditions de Dune: Awakening avec une petite réduction, afin de faire des économies lors de l'achat.

La sortie de Dune: Awakening est programmée pour le 20 mai 2025 sur PC, via Steam. Il arrivera ensuite sur console, sans date précise pour le moment.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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