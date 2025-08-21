Dune: Awakening est gratuit pendant quelques jours, avant la sortie du Chapitre 2

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 août 2025 à 12h40
Funcom propose aux joueurs de tester gratuitement Dune: Awakening pendant quelques jours. L'occasion parfaite pour plonger sur Arrakis avant l'arrivée du Chapitre 2 et du DLC payant La récolte perdue.
Dune: Awakening est gratuit pendant quelques jours, avant la sortie du Chapitre 2
L'univers de Dune continue de s'étendre dans le jeu de survie en monde ouvert Dune: Awakening. En marge de la présentation Into the Infinite à la gamescom, Funcom a annoncé une série de nouveautés, dont une mise à jour gratuite majeure prévue pour septembre et un DLC payant. Mais la surprise immédiate vient du fait que le MMO est jouable gratuitement pendant plusieurs jours, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore découvert. 

Dune: Awakening est gratuit quelques jours

Malheureusement, il ne s'agit pas d'une offre « free-to-keep », qui permet de le garder à vie, puisque ce n'est qu'un essai gratuit limité dans le temps. En effet, depuis le 20 août, les joueurs peuvent profiter de 10 heures de jeu gratuit sur Dune: Awakening, et ce jusqu'au 24 août.

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Cet essai permet de découvrir la plupart des activités proposées par le titre comme l'exploration du Bassin de Hagga et de ses différents biomes et la progression dans l'histoire principale. Vous pourrez évidemment construire votre base et utiliser les véhicules. Toutefois les personnages créés pour cette période ne peuvent pas interagir avec ceux des joueurs possédant déjà le jeu, mais la progression et l'inventaire seront conservés en cas d'achat ultérieur. Seules quelques zones restent inaccessibles, comme Arrakeen, le village d'Harko ou le désert profond.

Un Chapitre 2 gratuit en septembre

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Funcom a également confirmé la sortie du Chapitre 2 de l'histoire principale le 10 septembre. Cette mise à jour gratuite introduira de nouveaux lieux, des personnages inédits, la suite directe des événements du premier chapitre, ainsi que d'autres éléments comme :
  • De nouveaux contrats.
  • Des rencontres dynamiques.
  • De nouvelles armures d'archétype.
  • La possibilité de repersonnaliser son avatar.
Une avancée scénaristique qui promet d'enrichir encore davantage l'expérience sur Arrakis.

Un DLC payant : La récolte perdue

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En parallèle, Funcom lancera le DLC La récolte perdue, vendu 12,99 € (inclus dans le Season Pass à 24,99 €). Celui-ci proposera une aventure distincte de la trame principale, centrée sur la recherche d'une moissonneuse disparue. Ce contenu additionnel inclura également aussi un nouveau véhicule, la roue tout-terrain. Des skins d'armes et d'armures et un set de construction inspiré des habitants du désert seront aussi compris dans le pack.

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Un avant-goût d'Arrakis

Avec cet essai gratuit de 10 heures, Funcom offre une opportunité idéale pour découvrir l'univers de Dune: Awakening sans frais. De quoi séduire les curieux avant l'arrivée du Chapitre 2 gratuit et du premier DLC payant en septembre. Les amateurs de survie, de construction et d'exploration ont donc jusqu'au 24 août pour tenter l'expérience et, qui sait, succomber à l'appel de l'épice.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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