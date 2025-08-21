Dune: Awakening est gratuit pendant quelques jours, avant la sortie du Chapitre 2

Funcom propose aux joueurs de tester gratuitement Dune: Awakening pendant quelques jours. L'occasion parfaite pour plonger sur Arrakis avant l'arrivée du Chapitre 2 et du DLC payant La récolte perdue.

Dune: Awakening est gratuit quelques jours

Un Chapitre 2 gratuit en septembre

De nouveaux contrats.

Des rencontres dynamiques.

De nouvelles armures d'archétype.

La possibilité de repersonnaliser son avatar.

Un DLC payant : La récolte perdue

Un avant-goût d'Arrakis

L'univers de Dune continue de s'étendre dans le jeu de survie en monde ouvert. En marge de la présentation Into the Infinite à la gamescom, Funcom a annoncé une série de nouveautés, dont une mise à jour gratuite majeure prévue pour septembre et un DLC payant. Mais la surprise immédiate vient du fait que le MMO est jouable gratuitement pendant plusieurs jours, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore découvert.Malheureusement, il ne s'agit pas d'une offre « free-to-keep », qui permet de le garder à vie, puisque ce n'est qu'un essai gratuit limité dans le temps. En effet, depuis le 20 août,, et ce jusqu'au 24 août.Cet essai permet de découvrir la plupart des activités proposées par le titre comme l'exploration duet de ses différents biomes et la progression dans l'histoire principale. Vous pourrez évidemment construire votre base et utiliser les véhicules. Toutefois les personnages créés pour cette période ne peuvent pas interagir avec ceux des joueurs possédant déjà le jeu, maisen cas d'achat ultérieur. Seules quelques zones restent inaccessibles, comme Arrakeen, le village d'Harko ou le désert profond.Funcom a également confirmé la sortie dule 10 septembre. Cette mise à jour gratuite introduira de nouveaux lieux, des personnages inédits, la suite directe des événements du premier chapitre, ainsi que d'autres éléments comme :Une avancée scénaristique qui promet d'enrichir encore davantage l'expérience sur Arrakis.En parallèle,, vendu 12,99 € (inclus dans le Season Pass à 24,99 €). Celui-ci proposera une aventure distincte de la trame principale, centrée sur la recherche d'une moissonneuse disparue. Ce contenu additionnel inclura également aussi un nouveau véhicule, la roue tout-terrain. Des skins d'armes et d'armures et un set de construction inspiré des habitants du désert seront aussi compris dans le pack.Avec cet, Funcom offre une opportunité idéale pour découvrir l'univers de Dune: Awakening sans frais. De quoi séduire les curieux avant l'arrivée du Chapitre 2 gratuit et du premier DLC payant en septembre. Les amateurs de survie, de construction et d'exploration ont donc jusqu'au 24 août pour tenter l'expérience et, qui sait, succomber à l'appel de l'épice.