Le créateur de Dragon's Dogma 2 tacle Nintendo : « Je ne voulais pas plaire à tout le monde »

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 août 2025 à 15h53
Le directeur de Dragon's Dogma 2, Hideaki Itsuno, affirme être fier de son dernier jeu chez Capcom, même s'il n'a pas surpris par l'accueil mitigé d'une partie du public. Pour lui, le RPG était conçu pour une audience ciblée, et non pour séduire tout le monde comme peuvent l'être les jeux Nintendo.
Le créateur de Dragon's Dogma 2 tacle Nintendo : « Je ne voulais pas plaire à tout le monde »
Après plus de trente ans chez Capcom, Hideaki Itsuno a quitté l'éditeur japonais l'an dernier pour fonder un nouveau studio au sein de Tencent, Lightspeed Studios Japan. Connu pour avoir dirigé plusieurs épisodes de Devil May Cry et les deux volets de Dragon's Dogma, Hideaki Itsuno a livré son dernier jeu chez Capcom en 2024. Aujourd'hui, il revient sur la réception contrastée de Dragon's Dogma 2 et explique pourquoi il assume ce choix créatif.

Un jeu pensé pour une niche assumée

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Dragon's Dogma 2 a été salué par la critique avec un score de 86 sur Metacritic par exemple, et une note de 7/10 dans nos colonnes, mais les joueurs ont été plus divisés, attribuant une note utilisateur de 6,5 en moyenne. Pour Hideaki Itsuno, ce résultat n'est pas une surprise.
J'ai fait le jeu non pas comme un jeu Nintendo pensé pour plaire à tout le monde, mais pour un certain type de public. C'est normal que ceux qui ne font pas partie de cette cible ne l'apprécient pas. 
Il ajoute que ceux qui ont aimé le jeu l'ont « vraiment adoré », en saluant les détails et le soin apporté à son univers. 

Un départ réfléchi après 30 ans chez Capcom

Il a aussi profité de cette interview avec VGC pour revenir sur son départ de Capcom. Lassé de travailler sur des suites de Devil May Cry et de Dragon's Dogma, il a choisi de rejoindre Lightspeed Studios Japan, soutenu par Tencent, afin de créer un nouveau AAA original.
L'industrie réduit le nombre de AAA produits, et on m'a proposé d'en créer un nouveau. Je ne suis plus jeune, alors plus qu'une opportunité idéale, je considère que c'est ma dernière chance de me lancer un dernier grand défi.
Son nouveau projet est décrit comme un jeu d'action triple-A, développé avec plusieurs vétérans de Capcom, notamment des anciens de Devil May Cry et Street Fighter.

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L'ouverture d'un second studio à Osaka, la ville de Capcom, témoigne de l'ambition de cette nouvelle aventure. Pour Dragon's Dogma 2, l'héritage est déjà scellé avec un jeu clivant, qui n'a pas cherché à rassembler mais à passionner une audience spécifique, et dont son créateur se dit « très fier ».

Rappelons que Dragon's Dogma 2 pourrait recevoir du contenu supplémentaire, mais rien n'a été officialisé pour le moment. Si vous ne faites pas encore partie des millions de joueurs, sachez que vous pouvez l'obtenir avec une réduction sur Amazon ou grâce à notre partenaire Instant Gaming sur les plateformes suivantes :
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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C qui lui (invité) Le 28/08/2025 à 17:48

Obligé de tailler les autres pour se rassurer sur la qualité de son jeu mdr il était tout naze en plus