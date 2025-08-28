Le créateur de Dragon's Dogma 2 tacle Nintendo : « Je ne voulais pas plaire à tout le monde »

Dragon's Dogma 2, développé par Capcom, est un action-RPG sorti le 22 mars 2024 sur PS5, Xbox Series et PC. Il séduit par son système innovant de compagnons Pions, ses combats physiques contre des créatures colossales et son vaste monde ouvert réactif. Une aventure fantastique exigeante centrée sur l'exploration et la liberté tactique.