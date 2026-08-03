Dragon's Dogma 2: Dark Arisen aura bien droit à cet ajout plébiscité

Vois aimez la difficulté, les défis techniques et les combats exigeants contre des monstres ? Alors réjouissez-vous car le réalisateur et le producteur ont confirmé l'arrivée d'un mode très attendu dans le DLC de Dragon's Dogma 2.

Prévue pour l'automne 2026, l'extension Dark Arisen de Dragon's Dogma 2 apportera son lot de nouveautés comme une nouvelle région à explorer, des donjons inédits et plus encore.

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Si le contenu global de ce contenu additionnel et sa durée de vie ont déjà été évoqués, les guerriers les plus téméraires espéraient l'arrivée de défis plus relevés. Or, une session de questions-réponses partagée sur Steam donne une réponse qui va combler ces utilisateurs.

Le mode Difficile actuellement en cours de développement pour Dragon's Dogma 2: Dark Arisen

Le réalisateur Kento Kinoshita et le producteur Naoto Oyama ont répondu à plusieurs questions de la communauté concernant Dark Arisen. Or, l'une de ces questions concernait la présence ou l'absence d'un Hard mode dans ce contenu annexe. Pendant cet échange, les deux homes ont confirmé qu'il y aurait bien un Hard mode dans l'extension Dark Arisen. Toutefois, les joueurs devront patienter un peu avant de le découvrir.

Nous travaillons sur un mode Difficile qui offrira un défi stimulant aux joueurs chevronnés dont les statistiques ont atteint, ou approchent, le plafond maximal. Restez à l'affût des prochaines informations concernant les détails de ce mode et sa période de sortie.

Même s'il ne sera pas disponible au lancement de l'extension, il ajoutera une difficulté supplémentaire dans un futur proche. Toutefois, Kento Kinoshita et Naoto Oyama ont tenu à rappeler que les épreuves qui vous attendent dans Dragon's Dogma 2: Dark Arisent ne seront pas de tout repos.

Une extension qui deviendra progressivement de plus en plus difficile à battre

Kento Kinoshita précise que « même en mode Normal, la difficulté augmentera progressivement à mesure que les joueurs avanceront dans le contenu de l'extension, les combats devenant de plus en plus difficiles ». Il y aura donc de vraies épreuves, y compris pour celles et ceux qui auront atteint le plafond de statistiques.

Pour les découvrir, Dragon's Dogma 2 vous donne rendez-vous le 9 octobre 2026, date à laquelle l'extension Dark Arisen sera disponible sur Pc, PlayStation 5, consoles Xbox Series et sur Nintendo Switch 2?