Dragon's Dogma 2 : Capcom supprime des microtransactions et l'édition Deluxe

Capcom a, récemment, indiqué que certains DLC de Dragon's Dogma 2 vont être retirés de la vente, tout comme l'édition Deluxe du jeu.

Comme vous le savez probablement déjà, Capcom se prépare dorénavant pour la sortie de l'extension Dark Arisen de Dragon's Dogma 2. Dans cette optique, le studio a décidé de retirer certaines microtransactions de Dragon's Dogma 2 et d'arrêter la commercialisation de l'édition Deluxe.

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Dragon's Dogma 2 dit au-revoir à ses microtransactions et son édition Deluxe

En effet, via une publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Capcom a annoncé des changements concernant les DLC et les éditions de Dragon's Dogma 2. Ainsi, à compter du 25 juin prochain, il ne sera plus possible d'acheter certains contenus additionnels de Dragon's Dogma 2, à l'image, par exemple, de packs contenant des cristaux de faille ou encore des pierres de réveil. Cette nouvelle devrait ravir la communauté, tant les microtransactions proposées sur le titre avaient fait couler de l'encre par le passé.

To prepare for the release of Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, we'll be discontinuing the Deluxe Edition of Dragon's Dogma 2, as well as certain DLC items on June 24, 5pm PT/ June 25, 1am BST.



Also, the digital version of the base game will receive a permanent discount - check… pic.twitter.com/giXfPnmB7B — Dragon's Dogma (@DragonsDogma) June 11, 2026

Capcom précise, toutefois, que le « Explorer's Camping Kit » et « Dragon's Dogma Music & Sound Collection » de Dragon's Dogma 2 seront toujours disponibles à la vente. Celles et ceux qui ont déjà acheté les DLC listés dans la publication Twitter/X pourront toujours en profiter. En plus de cela, l'édition Deluxe de Dragon's Dogma 2 ne sera plus commercialisée à partir du 25 juin 2026. Mais, ce n'est pas la seule bonne nouvelle concernant l'action-RPG.

Une réduction permanente pour Dragon's Dogma 2 à venir

En complément, Capcom a indiqué que le jeu de base Dragon's Dogma 2 bénéficiera, à partir du 25 juin 2026, d'une réduction permanente. À l'heure où nous écrivons ces lignes, nous n'en savons pas plus à ce sujet et nous ne possédons pas encore les nouveaux tarifs, qui seront affichés sur les stores adéquats à la date indiquée ci-dessus.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Dragon's Dogma 2 est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC. L'extension Dark Arisen et la version Nintendo Switch 2 sont attendues pour le 9 octobre 2026.