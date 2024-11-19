Dragon's Dogma 2 : Deux modes de jeu en fuite, dont un multijoueur

Les développeurs de Dragon's Dogma 2 pourraient prochainement annoncer du nouveau contenu, dont deux modes de jeux pour prolonger l'aventure.
Étrangement absent des nommés pour les Game Awards 2024
, avec une seule présence, dans les meilleurs RPG de l'année, Dragon's Dogma 2
n'en a peut-être pas fini avec sa communauté, puisque Capcom pourrait avoir quelques nouvelles à partager à ses joueurs
.
Un multijoueur et un Boss Rush pour Dragon's Dogma 2 ?
Le contenu de Dragon's Dogma 2 pourrait bientôt s'enrichir
. Selon un récent dataminage réalisé sur une version pré-lancement du jeu, Capcom préparerait un mode multijoueur ainsi qu'un mode Boss Rush. Parmi les fichiers analysés, une mention intrigante apparaît : un mode multijoueur nommé Tower of the New Moon
. Cela suggère un futur ajout où les joueurs pourraient collaborer pour relever des défis ensemble. Une autre ligne de code fait référence à un mode Boss Rush
, potentiellement dédié à des combats contre des boss uniquement, séparés de l'aventure principale.
[LEAK] Somebody datamined the pre-release denuvo-less build of DD2 and found cut/future content
byu/JazzlikeMechanic3716 inDragonsDogma
Ces découvertes pourraient représenter des contenus en développement ou bien des éléments déjà abandonnés, comme c'est souvent le cas. Néanmoins, vu leur nature détaillée, il est plausible que Capcom envisage de les intégrer prochainement, soit via des mises à jour gratuites, soit sous forme de DLC payants, mais pour le moment, nous n'avons aucune information officielle.
Un contenu supplémentaire dans la continuité de la licence
Le premier opus, Dragon's Dogma, avait bénéficié de l'extension premium Dark Arisen, incluant une nouvelle quête, un donjon inédit et du contenu supplémentaire. Capcom pourrait réitérer cette stratégie avec Dragon's Dogma 2, en proposant un contenu étoffé pour prolonger l'expérience, notamment avec des composants multijoueur.
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