Dragon's Dogma 2: Dark Arisen montre son gameplay et ses secrets en vidéo

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 26 juin 2026 à 15h10
Lors du Showcase du 25 juin 2026, Capcom a présenté de nouvelles images et une partie des surprises prévues dans Dark Arisen, l'extension très attendue de Dragon's Dogma 2.
Dragon's Dogma 2: Dark Arisen montre son gameplay et ses secrets en vidéo

Le 9 juin dernier, Capcom profitait de la fin du Summer Game Fest pour annoncer l'arrivée de Dark Arisen, l'extension de Dragon's Dogma 2. Depuis, les fidèles de la franchise attendent de nouvelles informations sur ce contenu annexe.

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Profitant d'un Capcom Spotlight, l'éditeur a répondu aux attentes de la communauté en donnant des précisions sur celle-ci. Préparez-vous à explorer une vaste zone figée dans la glace et à traquer des reliques oubliées.

Un voyage glacial sur la piste du Dragon Déchu Immortel

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Même s'il est impératif de posséder le jeu de base pour pouvoir profiter de Dark Arisen, l'extension de Dragon's Dogma 2 proposera une histoire indépendante. Prenant toujours place dans l'univers principal, elle nous emmènera sur les terres de Norgan, région enneigée située au nord du monde. Si elle est abandonnée par les hommes, cette terre permettrait d'en apprendre plus sur le Dragon Déchu immortel. Dans votre quête de ce monstre légendaire, vous pourrez compter sur un nouvel allié : Eir. 

Lors de cette aventure annexe, l'exploration aura un rôle central. D'ailleurs, lors du Capcom Showcase, il a été précisé que parcourir les recoins de cette terre gelée sera nécessaire pour trouver des reliques oubliées.

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La découverte et la prise de risques seront d'ailleurs récompensées car les plus rares permettront d'accéder à des compétences exclusives et chaque relique débloquera des armes inédites.

De nouveaux défis vous attendent dans Dragon's Dogma 2: Dark Arisen

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Entre les phases d'exploration et la quête principale, les joueurs de Dragon's Dogma 2: Dark Arisen pourront explorer 12 donjons exclusifs à l'extension. Ceux-ci mettront à l'épreuve les Insurgés mais le défi vaut la peine d'être relevé.

En venant à bout des épreuves de chaque donjon, les joueurs obtiendront des récompenses rares, de nouvelles pièces d'équipement... Pour combler le tout, vous pourrez toujours plus personnaliser votre personnage grâce aux ajouts intégrés dans l'extension. 

Miniature vidéo

Dark Arisen sera disponible dès le 9 octobre 2026 sur PC, PlayStation 5, consoles Xbox Series et Nintendo Switch 2.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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