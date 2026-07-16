Dragon's Dogma 2 déterminé à tirer le meilleur des performances de la Nintendo Switch 2

Le lancement de la version Nintendo Switch 2 de Dragon's Dogma 2 est prévu pour l'automne 2026. Mais alors que certains craignent que le titre soit moins performant que ses aînés, le producteur du titre s'est montré rassurant et enthousiaste.

S'il est disponible depuis le 22 mars 2024 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series, Dragon's Dogma 2 ne fera ses débuts sur Nintendo Switch 2 que dans quelques semaines à peine. Ce lancement coïncidera d'ailleurs avec les débuts de l'extension Dark Arisen, qui promet déjà d'explorer une nouvelle région, de parcourir des donjons inédits et plus encore.

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Cependant, l'arrivée dans le catalogue de la Nintendo Switch 2 pose la question de ses performances. En effet, certains titres ont refroidi les joueurs avec des performances peinant à rester stables. Le producteur Naoto Oyama a abordé ce point lors d'un entretien avec Eurogamer et il a tenu à rassurer les joueurs en s'appuyant sur un point clé.

Dragon's Dogma 2 jouable avec une fréquence minimale de 30 FPS sur Nintendo Switch 2

Naoto Oyama rappelle que le moteur RE utilisé pour le développement de ce portage a déjà fait ses preuves par le passé. Son équipe a notamment travaillé sur les versions Nintendo Switch 2 de Pragmata et de Resident Evil Requiem.

Exploitant au mieux les connaissances et le savoir-faire d'autres équipes, le studio profite des améliorations apportées au moteur à chaque titre. Ainsi, il déclare que nous « pouvons ainsi en tirer parti pour nos futurs projets », dont Dragon's Dogma 2.

Nous constatons actuellement une fréquence d'images minimale de 30 FPS sur ce matériel (et même bien plus dans de nombreuses séquences !). Il reste encore un peu de temps avant la sortie du jeu, mais les résultats sur Switch 2 dépassent nos attentes.

Une volonté d'offrir le meilleur sur tous les supports et d'améliorer les versions existantes

Pendant le même entretien, Naoto Oyama a précisé que les autres plateformes ne sont pas mises de côté, surtout à l'approche du lancement de l'extension. Ainsi, une mise à jour est prévue pour le mois d'août, visant à « multiplier les petites retouches afin d'obtenir une amélioration significative des performances sur consoles, en particulier pour le mode Performance. »

Mais quel que soit leur support de prédilection, le producteur espère « que les joueurs remarqueront que nous avons accompli un excellent travail en portant ce titre sur cette plateforme ». Rappelons pour conclure que Dragon's Dogma 2 sera disponible dès le 9 octobre 2026 sur Nintendo Switch 2. À la même date, les joueurs sur les autres supports pourront découvrir tous les secrets de l'extension Dark Arisen.