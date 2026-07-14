Dragon's Dogma 2 dévoile la durée de jeu du DLC Dark Arisen

Alors que la première extension de Dragon's Dogma 2 se révèle petit à petit, un détail important vient d'être confirmé. Préparez-vous à passer de nombreuses heures dans les terres glaciales du nord.

Présentée pour la première fois lors du Summer Game Fest, l'extension Dark Arisen de Dragon's Dogma 2 sera disponible dans quelques mois. Cependant, Capcom a profité d'un showcase en juin dernier pour révéler quelques-unes des nouveautés de ce contenu additionnel.

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Ainsi, il a déjà été confirmé que celle-ci proposerait les Rites oubliés, une série de 12 donjons inédits conçus par l'Ubique et que l'intrigue entrainerait les joueurs sur les terres de Norgan. Mais dans un entretien récent avec Automaton, le réalisateur Kento Kinoshita et le producteur Naoto Oyama ont apporté des précisions sur la durée de vie de ce DLC.

Un DLC presque aussi long que l'intrigue principale de Dragon's Dogma 2

Les deux hommes ont déclaré que l'aventure principale du DLC Dark Arisen devrait occuper les joueurs pendant 15 à 20 heures. Mais ce point ne concerne que l'histoire. En prenant en compte les 12 donjons (pouvant être terminés en 30 minutes chacun), cela pousserait la durée globale de cette nouvelle épopée à près de 25 heures. Sachant que cette durée est équivalente à celle de la campagne principale de Dragon's Dogma 2 sans réaliser aucune quête annexe, une telle révélation est encourageante.

Bien entendu, cette durée de vie varie beaucoup selon l'expérience de jeu de chacun. Si vous souhaitez prendre le temps d'explorer chaque recoin de la région de Norgan, réaliser toutes les quêtes annexes ou simplement découvrir l'histoire à votre rythme, le temps passé sur ce DLC peut être plus long.

Quelques recommandations avant d'attaquer ce contenu additionnel

S'il n'a pas encore révélé tous ses secrets, Dragon's Dogma 2: Dark Arisen ne sera pas accessible aux nouveaux joueurs. Kento Kinoshita et Naoto Oyama recommandent d'atteindre le niveau 40 avant de se rendre à Norgan. Toutefois, le réalisateur précise que la progression peut être accélérée ; les nouveaux donjons sont accessibles dès le niveau 20 et permettent de gagner rapidement en puissance pour découvrir l'intrigue du DLC.

Enfin, ils concluent en indiquant que la puissance des ennemis ne s'adaptera pas automatiquement au niveau des personnages. Si ces précisions vous ont donné envie, sachez que Dark Arisen, l'extension de Dragon's Dogma 2 sera disponible à partir du 9 octobre 2026 sur PC, PlayStation 5, consoles Xbox Series et sur Nintendo Switch 2.