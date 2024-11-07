Dragon Age: The Veilguard : MàJ 1.0.0, le patch notes

La première mise à jour de Dragon Age: The Veilguard est là, avec quelques correctifs attendus. Découvrez le patch notes.
Une semaine après sa sortie, une première mise à jour est disponible pour Dragon Age: The Veilguard
. Il s'agit d'un correctif qui vient résoudre de nombreux problèmes que les joueurs ont remarqués, afin d'améliorer l'expérience. Une mise à jour plus importante devrait toutefois être publiée assez rapidement.
Quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours retrouver la mise à jour 1.0.0 de Dragon Age: The Veilguard et son patch notes
ci-dessous.
Patch 1.0.0 de Dragon Age: The Veilguard
- Correction d'un problème où les options DLSS pouvaient se retrouver « grisées » sur un GPU Nvidia de la série 40. (PC uniquement)
- Élimination de la cause d'un petit nombre de plantages. (PC uniquement)
- Mise à jour de la version XeSS vers 1.3.1. (PC uniquement)
- Correction d'un problème où certaines personnalisations n'étaient pas appliquées correctement à l'Inquisiteur dans l'une des scènes de fin.
- Correction d'un problème qui entraînait la réinitialisation des points de compétence des compagnons.
- Ajustement des notifications d'approbation des compagnons afin qu'elles restent plus longtemps à l'écran lorsque les scènes se terminent.
- Harding a désormais des flèches dans son carquois et est prête pour le combat.
- Correction des problèmes potentiels qui pouvaient survenir si un joueur voyageait rapidement pendant une quête.
- Le fait de changer les membres de votre groupe sur le chemin de certaines quêtes n'interrompt plus la caméra pour les missions dans le monde.
- Mise à jour d'un certain nombre de ressources pour améliorer les performances visuelles sur de longues distances.
- Correction de plusieurs « pop-ins » de distance sur les objets d'art de niveau.
- Ajout de la collision à plusieurs objets qui en étaient dépourvus.
- Correction d'un problème mineur de texture avec l'art du codex.
- Ajout d'haptiques à un certain nombre d'interactions et d'événements.
- Correction de la synchronisation des lèvres dans certaines scènes d'ambiance.
- Ajustement de la balance audio sur plusieurs objets.
- Le changement d'équipement ne désactive plus le traitement de la voix du casque.
- Correction de plusieurs marqueurs d'objectifs qui n'apparaissaient pas correctement.
- Nettoyage de certaines interactions entre les compétences qui ne se comportaient pas comme prévu.
- Les apparitions générées par le voile de fer attaquent désormais Razikale.
- Les sphères entropiques se comportent désormais correctement sur les surfaces verticales.
- Correction d'un problème à cause duquel Taunt pouvait parfois être éliminé prématurément, ce qui faisait que les ennemis l'ignoraient.
- Correction d'un problème rare où les Rogues ne tenaient pas leur arc lorsqu'ils visaient en bas de la ligne de mire.
- Amélioration de la lisibilité de l'écran des statistiques détaillées.
- Modifications de l'équilibre de certains combats pour correspondre à l'intention du concepteur.
- Ajustements de l'équilibre de plusieurs compétences de joueur.
- Correction d'exploits de mise en laisse sur des rencontres majeures.
- L'anneau de feu du démon enragé devrait désormais pouvoir être esquivé de manière appropriée dans toutes les situations.
- Ralentissement du corbeau rapide à Hossberg.
- Ajustement du mouvement des cadavres effrayants lorsqu'ils se déplacent dans la caméra ou hors de la caméra.
- L'elfe dalish de la quête Invités indésirables est désormais un véritable elfe.
- Correction d'un rare problème de blocage dans la quête de la mer de sang.
- Halla ne devrait plus flotter pendant la quête In Entropy's Grasp.
- Correction d'un problème de blocage dans la quête LPinnacle of Its Kind.
- Ajustement du timing des cartes de texte de l'épilogue.
- Le cou des PNJ ne pousse plus de façon inattendue.
- Correction de cas où les PNJ ne se regardaient pas entre eux ou vers Rook correctement.
- Les cheveux longs devraient désormais s'accorder correctement avec certaines armures.
- Correction de plusieurs problèmes de maquillage dans la création de personnage.
- Les VFX de « Venatory Crystal » devraient à présent apparaîtrent correctement.
- Ajout de la prise en charge de la molette de défilement dans l'écran de vente.
- Le fait d'ouvrir le journal lorsque vous êtes sur la carte n'entraîne plus la poursuite du défilement.
- Les succès liés aux factions seront désormais obtenus correctement en atteignant le force maximale de la faction en question au lieu de cap de la faction.
Pour conclure, rappelons que des guides sont mis à votre disposition, notamment comment fonctionne la romance
et quelle classe choisir
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