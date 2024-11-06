Dragon Age: The Veilguard : Quelle classe choisir ?

Si vous ne savez pas quelle classe choisir pour débuter votre périple sur Dragon Age: The Veilguard, nous vous apportons quelques informations pour faciliter votre choix.
Sur Dragon Age: The Veilguard
, les joueurs et les joueuses doivent, avant d'entamer leur aventure à Thédas, sélectionner une classe
pour leur personnage. Trois sont proposées, au total : Voleur, Guerrier et Mage. La question du choix de la classe
est, bien évidemment, importante puisque celle-ci déterminera le reste de votre périple. Afin de vous aider à prendre votre décision, voici quelques informations sur chaque classe disponible sur Dragon Age: The Veilguard, pour bien faire votre choix
.
Quelle classe choisir sur Dragon Age: The Veilguard ?
Avant tout, notons qu'il s'agit d'un article dédié aux débutants et aux personnes n'ayant pas une expérience importante sur la licence ou bien sur le genre. De ce fait, nous ne vous détaillerons pas les spécificités de chaque classe
, mais seulement les avantages et le style de gameplay proposé, afin que vous ayez toutes les cartes en mains lors de votre choix.
Ainsi, et comme dit précédemment, sur Dragon Age: The Veilguard, trois classes sont disponibles
: Voleur, Guerrier et Mage
. Même si le choix est limité, chaque classe se distingue des autres et détermine, d'une certaine manière, votre façon de jouer.
Voleur
La rapidité de mouvement et les réflexes sont les traits distinctifs des voleurs. Archers ou duellistes, les voleurs infligent des dégâts mortels grâce à des frappes puissantes et précises.
Guerrier
Les guerriers utilisent la force pour maîtriser le champ de bataille. Certaines manient l'épée et le bouclier, tandis que d'autres utilisent une arme à deux mains pour faire valser leurs adversaires.
Mage
Les mages sont redoutables avec leurs sorts d'incinération, de gel, d'électrocution et d'écrasement. Si certains sorts sont lancés à distance, le combat rapproché reste aussi une option.
Les classes et leurs spécialisations sur Dragon Age: The Veilguard
Sur Dragon Age: The Veilguard
, le choix de la classe
n'est pas à négliger, étant donné que le gameplay offert est différent, comme nous le disions. De ce fait, il se peut que vous ne sachiez pas vers quelle classe
vous diriger. C'est pourquoi nous vous donnons quelques informations sur celles-ci.
Pour commencer, remarquons que chaque classe dispose de 3 spécialisations
(accessibles à partir du niveau 20), sur Dragon Age: The Veilguard
. Ce qui là encore influe sur votre façon de jouer et peut vous aider à choisir. Dans tous les cas, voici ce qu'il faut savoir à ce sujet :
- Spécialisations du Voleur :
- Duelliste → Dégainez votre lame. Parez et esquivez les adversaires pour gagner de la puissance à chaque frappe.
- Saboteur → Préparer le terrain. Déployez des explosifs et des tourelles pour semer le chaos parmi vos adversaires, puis achevez-les avec vos flèches.
- Rôdeur du Voile → Traquez vos cibles. Éliminez les adversaires à distance à l'aide d'artefacts qui chargent les flèches d'une magie dangereuse et puissante.
- Spécialisations du Guerrier :
- Tranchemort → Soyez une lame dans la nuit. Aspirez la vie des adversaires et risquez la mort pour obtenir des capacités incroyables et contre-nature.
- Pourfendeur → Plongez dans la mêlée. Maniez des armes massives et percutantes tout en fonçant sur les adversaires pour leur infliger des coups dévastateurs.
- Champion → Soyez un bouclier. Encaissez les dégâts tout en carbonisant vos adversaires avec le feu de la justice.
- Spécialisations du Mage :
- Mage Funèbre → Accueillez les ténèbres. Aspirez la vie de vos adversaires et lancez des sorts qui s'imprègnent de l'essence même de la mort.
- Évocateur → Convoquez le néant. Figez les adversaires sur place, puis invoquez le froid le plus glacial pour les mettre en pièces.
- Lame enchantée → Incarnez la tempête. Dans les combats de mêlée, canalisez de puissants sorts imprégnés du courroux de la foudre.
Vers laquelle se diriger ?
Maintenant que vous possédez de plus amples informations concernant les classes sur Dragon Age: The Veilguard
, vous êtes probablement en mesure de faire votre choix. Si ce n'est pas le cas, voici ce qu'il faut retenir de chacune des classes dans le RPG de BioWare
:
- Voleur → Voleur est une classe qui mise sur l'agilité, la vitesse mais aussi la polyvalence, étant donné qu'un arc et des épées sont à la disposition des joueurs. Ce qui lui permet d'être aussi bien dans la mêlée qu'à distance. Cette classe plaira certainement à toutes celles et ceux qui veulent un gameplay assez flexible et vif.
- Guerrier → Véritable tank, le Guerrier est au corps-à-corps sur le champ de bataille afin d'éliminer les ennemis. Plutôt coriace et résistante, cette classe conviendra certainement aux débutants.
- Mage → Utilisant divers sorts pour combattre les adversaires, les Mages sont majoritairement à distance. Un peu moins résistant que le Guerrier et le Voleur, le Mage est une classe intéressante à jouer.
Si jamais le choix ne vous plaît pas, vous pouvez toujours recommencer une partie avec une autre classe. N'hésitez donc pas à les essayer une à une pendant une petite poignée d'heures, avant de prendre votre décision finale.
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