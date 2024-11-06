Dragon Age: The Veilguard : Quelle classe choisir ?

Si vous ne savez pas quelle classe choisir pour débuter votre périple sur Dragon Age: The Veilguard, nous vous apportons quelques informations pour faciliter votre choix.

Quelle classe choisir sur Dragon Age: The Veilguard ?

Voleur La rapidité de mouvement et les réflexes sont les traits distinctifs des voleurs. Archers ou duellistes, les voleurs infligent des dégâts mortels grâce à des frappes puissantes et précises.





Guerrier Les guerriers utilisent la force pour maîtriser le champ de bataille. Certaines manient l'épée et le bouclier, tandis que d'autres utilisent une arme à deux mains pour faire valser leurs adversaires.





Mage Les mages sont redoutables avec leurs sorts d'incinération, de gel, d'électrocution et d'écrasement. Si certains sorts sont lancés à distance, le combat rapproché reste aussi une option.





Les classes et leurs spécialisations sur Dragon Age: The Veilguard

Spécialisations du Voleur : Duelliste → Dégainez votre lame. Parez et esquivez les adversaires pour gagner de la puissance à chaque frappe. Saboteur → Préparer le terrain. Déployez des explosifs et des tourelles pour semer le chaos parmi vos adversaires, puis achevez-les avec vos flèches. Rôdeur du Voile → Traquez vos cibles. Éliminez les adversaires à distance à l'aide d'artefacts qui chargent les flèches d'une magie dangereuse et puissante.

: Spécialisations du Guerrier : Tranchemort → Soyez une lame dans la nuit. Aspirez la vie des adversaires et risquez la mort pour obtenir des capacités incroyables et contre-nature. Pourfendeur → Plongez dans la mêlée. Maniez des armes massives et percutantes tout en fonçant sur les adversaires pour leur infliger des coups dévastateurs. Champion → Soyez un bouclier. Encaissez les dégâts tout en carbonisant vos adversaires avec le feu de la justice.

: Spécialisations du Mage : Mage Funèbre → Accueillez les ténèbres. Aspirez la vie de vos adversaires et lancez des sorts qui s'imprègnent de l'essence même de la mort. Évocateur → Convoquez le néant. Figez les adversaires sur place, puis invoquez le froid le plus glacial pour les mettre en pièces. Lame enchantée → Incarnez la tempête. Dans les combats de mêlée, canalisez de puissants sorts imprégnés du courroux de la foudre.

:







Vers laquelle se diriger ?

Voleur → Voleur est une classe qui mise sur l'agilité, la vitesse mais aussi la polyvalence, étant donné qu'un arc et des épées sont à la disposition des joueurs. Ce qui lui permet d'être aussi bien dans la mêlée qu'à distance. Cette classe plaira certainement à toutes celles et ceux qui veulent un gameplay assez flexible et vif.

→ Voleur est une classe qui mise sur l'agilité, la vitesse mais aussi la polyvalence, étant donné qu'un arc et des épées sont à la disposition des joueurs. Ce qui lui permet d'être aussi bien dans la mêlée qu'à distance. Cette classe plaira certainement à toutes celles et ceux qui veulent un gameplay assez flexible et vif. Guerrier → Véritable tank, le Guerrier est au corps-à-corps sur le champ de bataille afin d'éliminer les ennemis. Plutôt coriace et résistante, cette classe conviendra certainement aux débutants.

→ Véritable tank, le Guerrier est au corps-à-corps sur le champ de bataille afin d'éliminer les ennemis. Plutôt coriace et résistante, cette classe conviendra certainement aux débutants. Mage → Utilisant divers sorts pour combattre les adversaires, les Mages sont majoritairement à distance. Un peu moins résistant que le Guerrier et le Voleur, le Mage est une classe intéressante à jouer.

Sur, les joueurs et les joueuses doivent, avant d'entamer leur aventure à Thédas, sélectionner unepour leur personnage. Trois sont proposées, au total : Voleur, Guerrier et Mage. La question duest, bien évidemment, importante puisque celle-ci déterminera le reste de votre périple. Afin de vous aider à prendre votre décision, voiciAvant tout, notons qu'il s'agit d'un article dédié aux débutants et aux personnes n'ayant pas une expérience importante sur la licence ou bien sur le genre. De ce fait, nous ne vous détaillerons pas les spécificités de chaque, mais seulement les avantages et le style de gameplay proposé, afin que vous ayez toutes les cartes en mains lors de votre choix.Ainsi, et comme dit précédemment,. Même si le choix est limité, chaque classe se distingue des autres et détermine, d'une certaine manière, votre façon de jouer.Surn'est pas à négliger, étant donné que le gameplay offert est différent, comme nous le disions. De ce fait, il se peut que vous ne sachiez pas vers quellevous diriger. C'est pourquoi nous vous donnons quelques informations sur celles-ci.Pour commencer, remarquons que(accessibles à partir du niveau 20),. Ce qui là encore influe sur votre façon de jouer et peut vous aider à choisir. Dans tous les cas, voici ce qu'il faut savoir à ce sujet :Maintenant que vous possédez de plus amples informations concernant, vous êtes probablement en mesure de faire votre choix. Si ce n'est pas le cas, voici ce qu'il faut retenir de chacuneSi jamais le choix ne vous plaît pas, vous pouvez toujours recommencer une partie avec une autre classe. N'hésitez donc pas à les essayer une à une pendant une petite poignée d'heures, avant de prendre votre décision finale.