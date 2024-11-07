Dragon Age: The Veilguard : Romance, comment ça fonctionne et avec qui est-ce possible ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 07 novembre 2024 à 10h16
Nous vous expliquons tout ce qu'il y a à savoir au sujet du système de romance disponible sur Dragon Age: The Veilguard, tout en vous indiquant avec quel(s) compagnon(s) est-ce possible.
Dragon Age: The Veilguard : Romance, comment ça fonctionne et avec qui est-ce possible ?
Sur Dragon Age: The Veilguard, les joueurs et les joueuses ont la possibilité de développer une romance entre leur personnage (Rook) et les compagnons. Ce système n'est, en réalité, pas très difficile à comprendre sur le RPG de BioWare. Toutefois, afin de vous aider à y voir plus clair, nous vous indiquons comment fonctionne le système de romance sur Dragon Age: The Veilguard et nous vous précisons avec quel(s) compagnons cela est possible.

La romance sur Dragon Age: The Veilguard

Comment fonctionne le système de romance sur Dragon Age: The Veilguard ?

Sur Dragon Age: The Veilguard, le système de romance fonctionne de façon similaire à celui d'autres jeux, comme Baldur's Gate 3 pour ne citer que cet exemple. Ainsi, dès que vous avez recruté les compagnons, qui sont au nombre de sept sur le RPG de BioWare, vous pouvez commencer à améliorer la relation entre votre personnage et ces derniers. Il existe plusieurs façons d'augmenter le niveau de lien/« Bond » avec les compagnons, dans le but de développer une romance, sur Dragon Age: The Veilguard :
  • Discuter avec eux régulièrement, notamment dans la zone appelée « Le Phare ».
  • Effectuer des quêtes avec le ou les compagnons de votre choix, en les sélectionnant dans votre équipe.
  • Prendre les décisions adéquates afin de gagner de l'approbation.
  • Réaliser les quêtes personnelles du compagnon que vous souhaitez romancer.
  • Choisir l'option de dialogue avec un cœur (image ci-dessous), quand cela est possible.
  • Offrir un cadeau au compagnon de votre choix.
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Ainsi, comme vous l'aurez compris, tout au long de votre aventure, vous devrez faire attention aux décisions que vous prenez mais aussi accomplir des quêtes spécifiques et effectuer des actions précises afin de nouer une relation amoureuse avec un compagnon, sur Dragon Age: The Veilguard. À ce propos, sachez qu'à un certain moment, vous devrez confirmer ou non la romance avec le compagnon que vous avez choisi. 

Avec qui une romance est possible sur Dragon Age: The Veilguard ?

Comme dit précédemment, Dragon Age: The Veilguard propose sept compagnons, au total. Ces derniers rejoignent votre équipe au fil de votre progression dans l'histoire principale. Et si vous vous demandez avec qui il est possible de nouer une relation amoureuse, sachez que, sur Dragon Age: The Veilguard, vous pouvez romancer tous les compagnons. Voici, d'ailleurs, la liste de tous les compagnons disponibles sur le RPG de BioWare et pouvant être romancés :
  • Harding - Éclaireuse naine
  • Bellara - Mandataire du Voile
  • Darvin - Garde des ombres
  • Neve - Détective
  • Emmrich - Nécromancien
  • Lucanis - Tueur de mages
  • Taash - Draconiste 
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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