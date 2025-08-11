Dragon Age : Ce projet attendu par la communauté ne verra pas le jour

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 11 août 2025 à 15h07
Si Dragon Age: The Veilguard est le dernier opus en date de la saga, vétérans et nouveaux héros espèrent que les autres jeux seront remis sur le devant de la scène via une version remasterisée. Mais leurs espoirs vont tomber à l'eau suite à ces déclarations.
Dragon Age : Ce projet attendu par la communauté ne verra pas le jour
En mai 2021, BioWare et EA offraient l'occasion de découvrir ou de redécouvrir la saga Mass Effect avec l'édition Légendaire, un titre proposant une remasterisation de la trilogie originelle. Cette réédition a été globalement bien reçue par les joueurs, ouvrant potentiellement la voie à d'autres projets similaires. Rapidement, les regards se sont donc tournés vers Dragon Age, autre franchise développée par BioWare. 

Pourtant, l'édition remasterisée de Dragon Age ne semble pas décidée à se montrer. Malheureusement, Mark Darrah, ancien producteur exécutif chez BioWare, a confirmé que le projet ne verra pas le jour. Il a également confié les deux raisons derrière ce constat.

La trilogie Dragon Age trop difficile à proposer en version remasterisée à cause de ses moteurs

Lors d'un entretien avec le YouTubeur MrMattyPlays, Mark Darrah a expliqué que les deux premiers jeux Dragon Age avaient été développés avec le moteur Eclipse Engine, propriété d'Electronic Arts. À contrario, les jeux Mass Effect tournaient sous Unreal Engine. Or, ce point est problématique pour le développement d'une version remasterisée. Si la plupart des sociétés externes sont capables de réaliser le gros du travail pour les jeux Unreal, seulement une vingtaine de personnes connaissent Eclipse Engine.
Dragon Age est plus difficile à réaliser que Mass Effect, dans une mesure inconnue. Peut-être juste un peu plus difficile, peut-être beaucoup plus difficile.
Cette différence majeure entre les moteurs utilisés pour créer les jeux justifie en partie l'absence d'une remasterisation de la trilogie Dragon Age. Mais un autre facteur étonnant entre en jeu : EA ne veut pas proposer ce type de produit.

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EA farouchement opposé à l'idée de proposer des versions remasterisées de ses titres 

Dans un autre entretien accordé à PCGamesN, Mark Darrah précise que EA n'est pas vraiment favorable aux remasters. D'ailleurs, l'éditeur a même évoqué publiquement ce choix sans jamais donner les raisons de ce refus. Interloqué, l'ancien producteur exécutif confie que « Il est étrange qu'une société cotée en bourse soit fondamentalement opposée à l'argent gratuit, mais elle semble l'être. C'est en partie pour cela que la version remasterisée de la trilogie Dragon Age ne voit pas le jour ».

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L'échec de Dragon Age: The Veilguard pourrait partiellement être responsable de ce choix ou de la volonté de l'éditeur de ne pas proposer de nouveaux projets en lien avec la franchise. Mais peut-être qu'EA changera d'avis dans les mois à venir...
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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