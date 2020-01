Nos 20 plus grosses attentes pour l’année 2020

Sublimé par, Ori & The Will of The Wisps devrait, à l'instar de son petit frère, vous transporter dans un voyage haut en couleur. Les équipes de Moon Studios ont d'ailleurs capitalisé sur les points forts du premier opus pour rendre une copie encore meilleure qui mettra légèrement plus l'accent surpermettant aux joueurs de faire évoluer leur héros en lui apprenant de nouvelles compétences ou en combinant plusieurs d'entre elles. Ainsi, il vous faudra par exemple utiliserEnfin, la musique devrait également jouer un rôle majeur dans cette aventure qui promet d'être plus ouverte et un poil moins linéaire que celle proposée par Ori & The Blind Forest.Si vous désirez en apprendre encore plus sur ce jeu, n'hésitez pas à consulter la page dédiée à tous les articles qui traitent de Ori & The Will of The Wisps.