Sony et la PS5 ne seront pas à l'E3 2020

Pour la deuxième année consécutive, le constructeur japonais, Sony, ne sera pas présent à Los Angeles pour participer à l'E3, l'un des plus grands salons vidéoludiques du monde.

Après une évaluation approfondie, Sony Interactive Entertainment a décidé de ne pas participer à l'E3 2020. Nous avons beaucoup de respect pour l'ESA en tant qu'organisation, mais nous ne pensons pas que la vision de l'E3 2020 soit le bon endroit pour ce sur quoi nous nous concentrons cette année.

, ce qui n'avait pas manqué de faire réagir la communauté, qui à l'époque attendait de nombreuses informations quant à Death Stranding ou encore The Last of Us: Part II . Quelques mois plus tard, et alors que la PS5 a été officialisée il y a peu,C'est un porte-parole de la société qui a expliqué la raison de cette absence, pour la deuxième fois en deux ans, à nos confrères de GamesIndustry À la place, l'entreprise nippone prendra part à divers autres événements, « des centaines », selon ce porte-parole, qualifiant l'année à venir d'une « année de fête avec la communauté », qui sera conclue par la sortie de la PlayStation 5.C'est donc une nouvelle fois un coup dur pour l'ESA, organisateur du salon, qui ne se laisse toutefois pas abattre, et, comme indiqué dans un communiqué en réponse à l'absence de Sony.Finalement, alors qu', le studio tient néanmoins un événement en amont avec l', en présentant ses nouveautés à venir, mais il semblerait que Sony ne fasse pas du tout le voyage, comme l'an passé,, une courte émission durant laquelle de nombreuses informations sont dévoilées.Nous en saurons davantage sur les acteurs de l'dans les semaines à venir, étant donné que l'événement aura lieu du, à