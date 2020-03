Comment créer un jeu vidéo avec Unreal Engine 4 ?

Si vous êtes un adepte des jeux vidéo, vous avez sans doute entendu parler de l’excellent moteur de jeu Unreal Engine ! Utilisé à travers le monde par de nombreux concepteurs de jeux vidéo, mais aussi par Epic games qui le développe, Unreal Engine est LE moteur de jeu qu’il faut connaître pour pouvoir comprendre et créer ses premiers jeux vidéo.

Création de jeux : Où en sommes-nous en 2020 ?

Comprendre et créer son premier jeu avec Unreal Engine 4 !

Ressources officielles Unreal Engine 4 (en anglais)

Le site officiel de Unreal Engine : https://www.unrealengine.com/en-US/

La documentation : https://docs.unrealengine.com/en-US/index.html

Le forum officiel pour pouvoir échanger facilement : https://forums.unrealengine.com

La chaîne YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCBobmJyzsJ6Ll7UbfhI4iwQ

Cours complet sur Unreal Engine 4 (en français)

Cours en français " Créez votre 1er jeu vidéo avec Unreal Engine " : Voir la formation sur TUTO.com

" : Voir la formation sur TUTO.com Cours en français "Création d'un RPG avec Unreal Engine" : Voir la formation sur TUTO.com

Ainsi, parce que GAMEWAVE sait qu’aujourd’hui, c’est peut-être un petit peu difficile pour vous de rester à la maison, nous nous sommes dit qu’il serait intéressant de vous proposerpour pouvoir comprendre comment fonctionne un jeu vidéo, mais aussiNous vous proposons donc de faire rapidement le point sur la création d’un jeu, un tour de Unreal Engine 4, avant de vous orienter vers des ressources utiles et une formation spécialisée, proposée sur le très populaire site TUTO.com.Pour accéder aux ressources Unreal Engine (en anglais) directement, c’est ici : Voir les ressources Unreal Engine 4 Pour accéder au cours complet (en français) pour apprendre les bases de Unreal Engine 4, c'est ici : Voir la formation Unreal Engine 4 Ces dernières années, la création de jeux vidéo a considérablement évolué. Nous avons de nouvelles technologies, du matériel beaucoup plus performant, la qualité des graphismes a très largement augmenté et le web a permis d'optimiser l’apprentissage et le travail collaboratif au travers des nombreuses ressources en ligne.Maintenant, créer un jeu vidéo reste une chose difficile, on ne va pas se mentir. Il faut avoir les bonnes réflexions, les bonnes méthodes, il faut chercher, tester, valider, promouvoir… Bref, c’est un travail monstrueux, mais qui porte ses fruits une fois terminé !Notamment, l’une des premières choses que vous allez apprendre lorsque vous vous intéresserez à la création de jeux, c’est qu’en fonction de votre projet, du type de jeu que vous voudrez réaliser… Il va falloir trouver, appréhender et utiliser des technologies adaptées.C’est sans compter le nombre de personnes, les investissements, les partenariats qui vont devoir intervenir à certains niveaux du développement et en fonction des ambitions que vous vous serez fixées.Bien sûr, des bases reviendront toujours dans l’ensemble de vos projets comme avoir une logique de programmation, de l'imagination voire même des notions de psychologie de jeu, mais comme dans tout métier, il faut comprendre que pour chaque travail, il y a des outils adaptés à avoir.C'est là où des outils comme Unreal Engine 4 font leurs entrées. Très clairement, ces outils facilitent la vie et sont de plus en plus accessibles au grand public. Nous verrons cela plus bas.Pour en savoir plus sur les prérequis à avoir, vous pouvez consulter ce site qui a attiré notre attention, ou bien descendre dans la partie ressources/cours.Il y a plus de 20 ans, les outils proposés pour le grand public n'étaient pas nombreux et pas très efficaces pour créer un jeu rapidement. Certains d'entre vous ont peut être entendus parler de RPG Maker, mais globalement, pour faire un jeu vidéo poussé, il fallait quand même mettre les mains dans le cambouis.Heureusement, aujourd'hui, nous avons accès à une quantité phénoménale d'informations et de nouveaux outils sont disponibles au grand public, et notamment, Unreal Engine.Unreal Engine, c'est le moteur de jeu développé et proposé par Epic games (Fortnite, Gears of War, Unreal Tournament). C'est une application gratuite avec une très grosse communauté qui vous permet de créer des décors, des actions, des événements et plus encore ! Bref, de créer un jeu !Par exemple, sur la vidéo suivante, on peut y voir un panel d’outils impressionnant pour pouvoir créer des décors, des animations ou encore des actions.La documentation, les articles et les vidéos sur YouTube sont aussi tout à fait nombreux, ce qui peut vous permettre de trouver des styles et des jeux/animations à votre goût pour ensuite les reproduire de votre côté.Il existe également différents « packs » qui sont disponibles ici et là comme par exemple cette voiture parue assez récemment sur la chaîne officielle de Unreal Engine :Ça donne envie ? N’est-ce pas ?Bon, OK... On ne va pas se mentir, pour maîtriser l’ensemble des outils et avoir ses propres animations, il vous faudra des mois voire même des années pour arriver à faire quelque chose d'aussi abouti et depuis le niveau zéro, mais avec les bonnes ressources, le bon entourage et les bonnes méthodes, il n’y a pas de raisons que vous n’y arriviez pas.Voyons d'ailleurs ensemble quelques liens utiles !Si vous voulez télécharger et commencer à toucher un peu à Unreal Engine, Epic Games a mis à votre disposition les ressources suivantes :Normalement, avec ces quatre ressources, vous aurez la vue d’ensemble, le lien pour télécharger l’application et l’installer. Vous pourrez ensuite embrayer sur les premiers pas, l’interface et le fonctionnement des différentes fonctionnalités. Le forum pourra aussi vous permettre de trouver des récits d’expériences et de poser toutes vos questions, tout comme la chaîne YouTube.Commencez déjà par cela, car chez GAMEWAVE, nous pensons qu'il y a déjà une quantité assez importante d’informations.Autrement, pour celles et ceux qui ne parlent pas anglais et qui voudraient un cours complet étape par étape pour pouvoir faire un premier jeu vidéo sous le moteur de jeu Unreal Engine 4, nous avons trouvé ce cours réalisé par Mathieu PASCAL sur le site TUTO.com.C’est un cours qui nous a paru très complet et évolutif, puisque depuis fin 2019, l'auteur ajoute au fur et à mesure des vidéos pertinentes pour que vous puissiez pratiquer et avancer. Un autre cours est aussi disponible pour apprendre à faire un RPG avec Unreal !Normalement, avec ce cours de plus de 25 heures, ainsi que les ressources du dessus, on pense que c'est pas mal pour pouvoir bien démarrer, que ce soit pour vous occuper, améliorer votre culture générale ou bien pour commencer à créer des vrais projets sérieux !N'hésitez donc pas à vous inscrire de notre part en parcourant les liens ci-dessous :Image à la une, crédits : Photo par Alex Haney sur Unsplash