Wolfenstein 3 évoqué malgré la situation difficile chez les studios Xbox ?

Alors que plusieurs studios appartenant à Xbox sont en train de fermer leurs portes, l'avenir de Wolfenstein était plus qu'incertain. Mais des rapports suggèrent que la firme à la croix verte souhaite investir dans la franchise.

La possible suite de Wolfenstein II: The New Colossus est un sujet au centre de nombreuses rumeurs en ligne. En décembre 2024, une fuite suggérait que les créateurs d'Indiana Jones et le Cercle Ancien travaillaient sur plusieurs projets non annoncés. Rapidement, les joueurs ont alors évoqué le nom de Wolfenstein 3, sans que celui-ci ne soit confirmé.

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Mais en janvier 2026, l'espoir a grandi chez les joueurs suite à une déclaration du journaliste Jez Corden. Même si le développement du troisième de la franchise n'a toujours pas été officialisé, il semble se concrétiser mais aussi être sauvé d'une possible annulation.

Wolfenstein, une licence sur laquelle Xbox veut investir

Rappelons que MachineGames est un studio qui appartient désormais à Xbox. Or, le 6 juillet 2026, la firme a confirmé qu'elle se séparait de 5 studios et annonçait plus de 3200 licenciements. Si cela impacte Arkane Studio, Ninja Theory ou encore Double Fine Productions, MachineGames ne fait pas partie de cette liste. Le studio appartient donc toujours à la firme à la croix verte et elle semble miser beaucoup dans cette structure et ses équipes.

Un avis juridique daté du 30 juin révèle que Jerk Gustafsson, directeur de MachineGames, est désormais président d'Arkane. Mais un rapport partagé en février dernier indiquait que le casting pour trouver les voix du nouveau Wolfenstein avait commencé. Or, Jez Corden avait récemment affirmé que le projet Wolfenstein 3 serait toujours en cours de développement.

Un nouvel opus lancé en même temps que la série ?

D'ailleurs, le journaliste indique que « l'objectif étant que la série télé et le jeu se complètent à la manière de Fallout ». En effet, Microsoft a déjà annoncé la production d'une série Wolfenstein. Lancer le jeu en même temps que la série serait un coup de boost pour mettre en avant la franchise et tenter de reproduire le succès rencontré par Fallout.

Toutefois, il s'agit là de déclarations de Jez Corden et non d'informations officielles relayées par MachinesGames ou par Microsoft. Cependant, les sources du journaliste se sont souvent révélées assez fiables. Les passionnés de Wolfenstein croisent donc désormais les doigts en espérant que ces rumeurs deviennent réalité.