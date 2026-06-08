DOOM: The Dark Ages : L'extension Revelations annoncée avec une date proche

id Software a, très récemment, annoncé l'extension Revelations, avec une date de sortie, à destination de DOOM: The Dark Ages.

Sorti au cours du mois de mai 2025, DOOM: The Dark Ages n'a pas fini de faire parler de lui car id Software a annoncé une très bonne nouvelle pour celles et ceux qui apprécient le titre : l'extension Revelations de DOOM: The Dark Ages arrive très vite.

DOOM: The Dark Ages va s'offrir une extension de campagne, Revelations

Effectivement, durant le Xbox Games Showcase, qui a été diffusé le dimanche 7 juin 2026 en début de soirée, id Software a révélé l'extension Revelations de DOOM: The Dark Ages. L'annonce, qui fut accompagnée d'un trailer, dont la durée dépasse deux minutes, a dévoilé la date de sortie de ce contenu additionnel : l'extension Revelations de DOOM: The Dark Ages se rendra disponible le 7 juillet prochain, et sera vendue seule à 19,99 €.

Dans tous les cas, en juillet, les joueurs et les joueuses vont pouvoir retrouver le Slayer dans l'extension Revelations de DOOM: The Dark Ages, qui a bénéficié de détails supplémentaires.

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Des informations supplémentaires sur l'extension Revelations de DOOM: The Dark Ages

D'après les informations dévoilées par id Software, notamment sur la page Steam dédiée au contenu additionnel, l'extension Revelations de DOOM: The Dark Ages proposera de « nouveaux niveaux, démons et mystères ». Cette extension de campagne transportera le Slayer dans un « purgatoire dont il ne pourra s'échapper qu'en affrontant des vérités perturbantes avec l'aide d'un mystérieux allié ». Les joueurs et les joueuses pourront également profiter de la lance à chaîne, tandis qu'id Software a également prévu d'implanter la Morgue 3.0.

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Rappelons, en guise de conclusion, que DOOM: The Dark Ages est à retrouver sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.