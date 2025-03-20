DOOM: The Dark Ages accusé d'être « woke » par les internautes, son directeur répond

L'accessibilité de DOOM: The Dark Ages a valu au titre un flot de critiques de la part d'un grand nombre de joueurs. Mais le directeur du titre a pris la parole pour défendre le point en question.
Quand il est utilisé pour parler d'un jeu vidéo, le terme « woke » prend généralement une connotation négative et désigne un manque de fidélité à un univers ou la présence d'un personnage issu d'une minorité. Cependant, les réseaux sociaux ont donné une autre signification à ce mot. Aujourd'hui, un jeu vidéo peut être considéré comme « woke » par des détracteurs dès lors qu'il inclut un élément qui ne leur plait pas.
Ce genre de commentaire négatif a récemment concerné DOOM: The Dark Ages
. Dans plusieurs vidéos et sur certaines plateformes, le titre est renommé « Woke Ages » à cause du niveau de difficulté du jeu.
DOOM: The Dark Ages et les curseurs de la discorde
Lors des sessions de présentation du titre
, il a été révélé qu'il sera possible d'adapter la difficulté via un système de curseur
. Or, ce détail ne plait pas aux joueurs expérimentés, qui souhaitent une expérience unique et difficile. Face à l'ampleur du phénomène, Hugo Martin (directeur du jeu) a publié une vidéo où il répond directement à ces détracteurs. Il compare ce système à l'égaliseur d'une radio que chacun peut régler à la fréquence idéale.
Quand on pense à des options comme les curseurs, la politique était de faire en sorte que ce soit bon à la fois pour les ceintures blanches et pour les ceintures noires. Dans le jeu, vous pouvez soit rendre les choses super difficiles, soit super faciles. Vous savez, vous pouvez aussi trouver le juste milieu.
L'utilisation des curseurs permet de rendre le jeu accessible à une communauté plus large
, permettant ainsi aux joueurs peu habitués à ce gameplay de découvrir l'aventure du Doom Slayer. Mais cela ne serait pas le seul atout de cette fonctionnalité. Elle augmenterait également la rejouabilité en proposant d'autres paramètres et défis
comme une vitesse réduite des projectiles ou une force de frappe augmentée.
Malgré les critiques, ID Software compte bien se défendre et prouver que chaque point de DOOM: The Dark Ages est justifié et réfléchi. Rappelons que le titre sera disponible à partir du 15 mai 2025 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series. Il est d'ores et déjà possible de le précommander
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