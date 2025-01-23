DOOM: The Dark Ages dévoile ses caractéristiques et sa date de sortie

Découvrez toutes les informations sur DOOM: The Dark Ages présentées lors du Xbox Developer Direct, notamment la date de sortie du titre.
Plus de 5 ans après le dernier opus en date, le Doom Slayer se prépare à repartir à l'aventure avec DOOM: The Dark Ages
. Titre phare du Xbox Developer Direct du 23 janvier, le nouveau jeu d'ID Software a eu droit à une présentation riche en surprises et en informations. Accrochez vos ceintures et préparez-vous à remonter le temps, car ce nouvel opus pensé pour combler autant les néophytes que les vétérans
vous entraîne dans les temps les plus sombres du Moyen-Âge.
DOOM: The Dark Ages : une combinaison d'exploration, de torture et de musique métal
DOOM: The Dark Ages est présenté comme un préquel de l'opus sorti en 2016
. Dans celui-ci, une guerre sans pitié fait rage. Le Doom Slayer est l'élu qui est censé repousser l'assaut des forces de l'Enfer, même si des âmes mal intentionnées sont prêtes à tout pour obtenir son pouvoir.
Lors d'une session de questions/réponses organisée avec les développeurs, il a été révélé que l'accent est mis sur l'exploration dans DOOM: The Dark Ages
. Entre de sombres forêts, des champs de bataille désolés et des donjons mystérieux, découvrir tous les secrets de ce monde passé sera la clé de votre survie. Pour obtenir de nouvelles capacités et des ressources en vue d'améliorer le Doom Slayer, vous devrez utiliser l'arme star de cet opus : le bouclier-tronçonneuse
.
En combat, ce dernier vous servira à vous protéger, à parer les coups mais aussi à être lancé au visage des démons adverses ou à être utilisé pour les découper en morceaux.
En complément du bouclier-tronçonneuse, le Doom Slayer aura également à sa disposition d'autres armes dignes d'engins de torture médiévale comme la masse, le gant électrique ainsi que la Gâchette et ses munitions faites en crânes broyés.
Contrairement aux précédents opus, votre personnage sera un véritable char d'assaut, privilégiant la puissance et les combats de mêlée
à l'agilité de DOOM: Eternal. Mais si les combats sont trop techniques, ne paniquez pas. Le jeu proposera un système de réglage de la difficulté et de la vitesse des affrontements.
Décrit comme un « blockbuster estival » par les équipes de développement, DOOM: The Dark Ages offrira :
- l'espace de jeu le plus vaste encore jamais créé pour un jeu DOOM
- une aventure accessible aux débutants et qui mène à l'histoire de DOOM 2016 pour celles et ceux qui veulent poursuivre l'aventure / découvrir le passé du Doom Slayer
- un environnement proche du sandbox où l'exploration jouera un rôle majeur
- une bande-son aux inspirations Métal et Fantasy, dans la directe lignée des précédents opus
- une campagne riche en rebondissements avec la possibilité de piloter un mécha de 30 mètres de haut et un dragon cybernétique armé d'une gatling
Cependant, cette richesse de la campagne solo a un coût. DOOM: The Dark Ages ne proposera pas de mode multijoueur, que ce soit en local ou en ligne
. Mais les développeurs ont expliqué ce choix par la volonté de créer un univers incroyable et d'ajouter de nouveaux atouts, notamment le dragon.
Si vous êtes impatients de découvrir le jeu le plus ambitieux de la franchise, sachez que les précommandes sont désormais ouvertes. DOOM: The Dark Ages sera disponible à partir du 15 mai 2025 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
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