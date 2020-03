Doom Eternal partage son trailer de lancement

À quelques jours de la sortie du tant attendu Doom Eternal, c'est avec un trailer de lancement que Bethesda tente tant bien que mal de nous faire patienter !

Le temps du Slayer est venu

Le compte à rebours est lancé. Il ne nous reste plus qu'une semaine à patienter avant la sortie de Doom Eternal prévue pour le 20 mars prochain, mais également la sortie de Doom 64 qui, on vous le rappelle, sera distribué dans une version dématérialisée aux personnes précommandant Doom Eternal dans sa version numérique ou physique dans une des boutiques Micromania-ZingEn attendant la sortie de ce dernier,, présentant alors lecomme une force dominante prête à raser les armées de l'enfer.Dans ce trailer, nous retrouvons des têtes déjà connues de la licence, à savoir les monstres tels que les démons, les cacodémons, le Cyberdémon ou encore la Spider Mastermind, mais nous pouvons également apercevoir les Glory Kills. Nous découvrons par la même occasion les nouvelles armes qui seront présentes dans ce, ainsi que brièvement le Maraudeur.Qui plus est le studio estime que, sans compter les niveaux principaux qui remixent les missions de l'Histoire.Pour rappel, DOOM Eternal sera disponible à partir du 20 mars 2020, sur PC, PS4, Xbox One et Stadia. Vous pouvez d'ores et déjà précommander l'édition que vous préférez en allant sur cette page . Ici tous les détails des différentes éditions y sont présentés, il ne vous reste plus qu'à faire votre choix.