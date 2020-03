DOOM Eternal : Détails des différentes éditions et précommande

À quelques jours de la sortie tant attendue de DOOM Eternal, retour sur les différentes éditions qui vous sont proposées et les bonus de précommande.

Différentes éditions DOOM Eternal

Édition Standard

Bonus de précommande DOOM 64 Apparence Revenant DOOT Apparence « rétro » pour le shotgun Niveau maître d'adepte



Instant Gaming vous le propose pour la somme de 37,79 euros sur PC

Édition Deluxe

Bonus de précommande DOOM 64 Apparence Revenant DOOT Apparence « rétro » pour le shotgun Niveau maître d'adepte

Passe Year One, comprenant deux extensions.

Apparence Slayer démoniaque.

Pack audio classique pour les armes.

Instant Gaming vous le propose pour la somme de 56,99 euros sur PC

Édition Collector

Bonus de précommande DOOM 64 Apparence Revenant DOOT Apparence « rétro » pour le shotgun Niveau maître d'adepte

Bonus Édition Deluxe Passe Year One, comprenant deux extensions. Apparence Slayer démoniaque. Pack audio classique pour les armes.

Bonus physique Boîtier de jeu métallique. Réplique grandeur nature du casque de DOOM Slayer. OST de DOOM (2016) et DOOM Eternal. Un Lore book. Une Litographie.



Initialement prévu pour le mois de novembre 2019,a été victime d'un report malheureux, et est maintenant prévu pour le 20 mars sur PC, PS4 et Xbox One. Naturellement,, lesquelles peuvent, bien évidemment, profiter de divers bonus de précommande.Comme vous le remarquerez ci-dessous, et comme cela avait été annoncé lors du report de, chaque joueur précommandant le titre recevra, gratuitement, un code pour DOOM 64.Prix : 59,99 € sur PC, 69,99 € sur consoles. Possible de précommander sur le site officiel . Si vous souhaitez toutefois faire des économies, sachez que notre partenairePrix : 89,99 € sur PC, 99,99 € sur consoles. Possible de précommander sur le site officiel . Si vous souhaitez toutefois faire des économies, sachez que notre partenaireIl s'agit, sans aucun doute, de la collection la plus complète, étant donné que de nombreux objets physiques accompagnent les bonus de précommande et ceux de l'Édition Deluxe.Vendue pour le prix de 224.99 euros sur toutes les plateformes, elle ne peut être obtenue que chez certains commerçants. La liste est, naturellement, à retrouver sur le site officiel