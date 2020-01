DOOM Eternal : Un portage sur PS5 et Xbox Series X est envisagé

La suite de DOOM, sortie en 2016, s'apprête à voir le jour. Cependant, ID Software a indiqué qu'un portage sur la prochaine génération de consoles n'est pas à exclure.

est sur la dernière ligne droite avant le lancement de, très attendu par la communauté, d'autant plus que ce dernier a été reporté au début du mois d'octobre. Nous pourrons mettre la main dessus durant le mois de mars, le 20 pour être plus précis, mais les développeurs pourraient ne pas se contenter de cette sortie et travailler sur une version encore plus poussée,, toutes deux prévues pour arriver en fin d'année 2020 dans nos salons.Cette information provient directement de, le directeur du jeu, qui a déclaré au magasine Metro , qu'en plus de titrer le meilleur partie des consoles actuelles , les équipes en charges de son développement. Même si, actuellement, le studio est concentré sur le développement des versions PC et consoles, Marty Stratton se dit « très enthousiaste » sur les possibilités offertes par les nouvelles consoles.Étant donné que la PS5 et la Xbox Series X sortiront dans quelques mois,, mais pour le moment, aucune officialisation n'a été faite, y compris pour Cyberpunk 2077 , qui a récemment été retardé, pourrait également être porté sur cette nouvelle plateforme , mais la encore, il ne s'agit que de rumeur.Pour rappel, DOOM Eternal sera disponible à partir du 20 mars 2020, sur PC, PS4, Xbox One et Stadia.