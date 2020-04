DOOM Eternal : Il est possible de jouer en vue à la troisième personne

Sorti le 20 mars dernier sur PC et consoles, DOOM Eternal déchaîne les passions et les joueurs ont pu retrouver leur FPS préféré. Cependant, il existe une façon d'y jouer à la troisième personne.

The bois got DOOM Eternal working in 3rd person pic.twitter.com/kGH3mfN2Bj — Elon DUSK (@DaveOshry) March 26, 2020

Bien que cela puisse paraître étrange pour un FPS, dansvous avez la possibilité de jouer avec la vue à la troisième personne. En effet, si vous êtes sur PC, il existe une petite manipulation de "tricherie" qui vous permet de régler la vue. Pour cela, vous aurez besoin de, un programme gratuit et open source disponible directement sur ce site Une fois ce logiciel installé, vous n'avez plus qu'à suivre la liste d'i nstructions qui se trouvent sur les forums de la communauté pour trouver la table de triche de SunBeam pour DOOM Eternal . Vous vous apercevrez rapidement que vous avez de nombreuses possibilités : munitions infinies, activer le mode God (mode invincible), ou même avoir la capacité des sauts infinis. Une fois que vous aurez suivi la liste de choses à faire, vous pourrez donc bénéficier du changement de vue de la caméra. Mais attention, GAMEWAVE ne vous encourage pas à tricher, et vous le ferez à vos risques et périls.Vous devrez changer le cvar pm_thirdPerson de 0 à 1, ce qui fera passer la caméra en mode "troisième personne". Il y a plusieurs autres valeurs dans la liste des cvars qui permettent de modifier le mouvement de celle-ci, et il peut être nécessaire de les modifier pour que les choses fonctionnent à peu près correctement. Vous serez vite déçu, car le résultat n'est pas à la hauteur des attentes, et les mouvements de caméra ont tendance à donner le tournis assez rapidement.Pour rappel, DOOM Eternal est