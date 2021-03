DOOM Eternal aurait généré 450 millions de dollars

sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à 14,99 € au lieu de 60 €, soit une réduction de 75 % .

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Peu de temps après son lancement, DOOM Eternal pulvérisait tous les records de ventes de la franchise . Si nous n'avions malheureusement pas de chiffres à l'époque,Présenté comme étant, il n'a pas hésité à dévoiler via une publication sur Linkedln que. Malheureusement, le compte professionnel de ce concepteur n'est plus ouvert publiquement, mais des membres de ResetEra ont réussi à prendre à temps des captures d'écran démontrant ses dires.Bien qu'il semble s'agir d'un ancien membre du studio,étant donné quen'a toujours pas communiqué les chiffres de ventes de. En revanche, cela pourrait s'avérer à l'avenir puisque le studio n'avait pas hésité à déclarer que le titre s'était écoulé deux fois plus que le remaster de DOOM, sorti en 2016, et ce durant sa première semaine de parution. Nous pourrions d'ailleurs avoir une communication le 20 mars prochain, pour son premier anniversaire.Pour rappel, DOOM Eternal est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One. Si vous souhaitez vous le procurer,