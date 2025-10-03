Jouer à vos cartouches préférées sur le set LEGO Game Boy ? C'est possible grâce à elle !

Pensé pour être purement décoratif, le set LEGO Game Boy n'a pas vocation à faire tourner Tetris ou Pokémon Rouge. Pourtant, cette développeuse a imaginé un kit rendant ce set LEGO utilisable comme une vraie console.
Idéal pour combler les passionnés de petites briques et de rétrogaming, le set LEGO Game Boy
est disponible depuis le 1er octobre 2025. Ce set composé de 421 pièces destiné aux plus de 18 ans permet de recréer une réplique à l'échelle 1:1 de l'emblématique console portable de Nintendo
. Il est livré avec deux fausses cartouches représentant les jeux Super Mario Land et The Legend of Zelda: Link's Awakening, ainsi que des écrans interchangeables pour donner l'illusion d'une partie en cours.
Du simple jeu de construction à une console LEGO Game Boy parfaitement opérationnelle
Au-delà de la taille du set qui est identique à celui de la console d'origine, un détail a marqué les collectionneurs et les curieux. En effet, il est possible d'appuyer sur les 4 flèches de la croix directionnelle, ainsi que sur les boutons A, B, Start et Select.
Ces éléments ont intrigué Natalie, une développeuse originaire d'Australie, qui s'est posé une seule question.
Sachant que le set a la même taille qu'une vraie console et que ses boutons sont fonctionnels, serait-il possible d'intégrer un système permettant de placer des cartouches et de jouer comme sur une vraie Game Boy ? De ce simple constat est né un kit complètement fou.
Passionnée de bricolage, elle imagine et vend des circuits imprimés et des composants pour console Nintendo. Elle a donc réuni tous les éléments internes de la console en vue de les intégrer dans cette « coque » LEGO
. Pour concrétiser ce projet, elle a recyclé des composants utilisés sur les Game Boy d'origine, a intégré un lecteur de cartouche, une batterie, un écran à cristaux liquides et des connecteurs pour permettre d'utiliser les boutons. Le résultat est impressionnant, mais il est surtout fonctionnel !
Une vraie Game Boy fonctionnant sans émulation, mais souffrant encore de quelques petits problèmes
Via plusieurs articles publiés sur son blog personnel
, Natalie a expliqué étape par étape le processus de transformation du jouet en console. Elle révèle notamment avoir opté pour une batterie Lithium-Ion qui se recharge en USB Type-C
. Plusieurs clichés et vidéos montrent la console en train d'afficher des jeux comme Pokémon Rouge ou Tetris. Cependant, le projet est encore en phase expérimentale car il n'inclut pas de carte son pour le moment et que la réponse des commandes n'est pas encore optimisée.
Néanmoins, Natalie est déterminée à finaliser ce projet à 100 % et à proposer pour tous les passionnés de rétrogaming un schéma kit à installer
dans leur propre console LEGO.
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