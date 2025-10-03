Jouer à vos cartouches préférées sur le set LEGO Game Boy ? C'est possible grâce à elle !



le 03 octobre 2025 à 15h01 Publié par Justine Manchuelle le 03 octobre 2025 à 15h01

Pensé pour être purement décoratif, le set LEGO Game Boy n'a pas vocation à faire tourner Tetris ou Pokémon Rouge. Pourtant, cette développeuse a imaginé un kit rendant ce set LEGO utilisable comme une vraie console.