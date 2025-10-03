Jouer à vos cartouches préférées sur le set LEGO Game Boy ? C'est possible grâce à elle !

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 03 octobre 2025 à 15h01
Pensé pour être purement décoratif, le set LEGO Game Boy n'a pas vocation à faire tourner Tetris ou Pokémon Rouge. Pourtant, cette développeuse a imaginé un kit rendant ce set LEGO utilisable comme une vraie console.
Jouer à vos cartouches préférées sur le set LEGO Game Boy ? C'est possible grâce à elle !
Idéal pour combler les passionnés de petites briques et de rétrogaming, le set LEGO Game Boy est disponible depuis le 1er octobre 2025. Ce set composé de 421 pièces destiné aux plus de 18 ans permet de recréer une réplique à l'échelle 1:1 de l'emblématique console portable de Nintendo. Il est livré avec deux fausses cartouches représentant les jeux Super Mario Land et The Legend of Zelda: Link's Awakening, ainsi que des écrans interchangeables pour donner l'illusion d'une partie en cours. 

Du simple jeu de construction à une console LEGO Game Boy parfaitement opérationnelle

lego-game-boy-set
Au-delà de la taille du set qui est identique à celui de la console d'origine, un détail a marqué les collectionneurs et les curieux. En effet, il est possible d'appuyer sur les 4 flèches de la croix directionnelle, ainsi que sur les boutons A, B, Start et Select. Ces éléments ont intrigué Natalie, une développeuse originaire d'Australie, qui s'est posé une seule question.

Sachant que le set a la même taille qu'une vraie console et que ses boutons sont fonctionnels, serait-il possible d'intégrer un système permettant de placer des cartouches et de jouer comme sur une vraie Game Boy ? De ce simple constat est né un kit complètement fou. 

Chargement du sondage...

0 votant

Passionnée de bricolage, elle imagine et vend des circuits imprimés et des composants pour console Nintendo. Elle a donc réuni tous les éléments internes de la console en vue de les intégrer dans cette « coque » LEGO. Pour concrétiser ce projet, elle a recyclé des composants utilisés sur les Game Boy d'origine, a intégré un lecteur de cartouche, une batterie, un écran à cristaux liquides et des connecteurs pour permettre d'utiliser les boutons. Le résultat est impressionnant, mais il est surtout fonctionnel !

Une vraie Game Boy fonctionnant sans émulation, mais souffrant encore de quelques petits problèmes

lego-game-boy-modif
Via plusieurs articles publiés sur son blog personnel, Natalie a expliqué étape par étape le processus de transformation du jouet en console. Elle révèle notamment avoir opté pour une batterie Lithium-Ion qui se recharge en USB Type-C. Plusieurs clichés et vidéos montrent la console en train d'afficher des jeux comme Pokémon Rouge ou Tetris. Cependant, le projet est encore en phase expérimentale car il n'inclut pas de carte son pour le moment et que la réponse des commandes n'est pas encore optimisée. 

Néanmoins, Natalie est déterminée à finaliser ce projet à 100 % et à proposer pour tous les passionnés de rétrogaming un schéma kit à installer dans leur propre console LEGO.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Gossip Harbor : Liens énergie gratuite (free energy links)
Gossip Harbor 21 juillet 2026

Gossip Harbor : Liens énergie gratuite (free energy links)

Retrouvez les liens Gossip Harbor du jour vous permettant de récupérer de l'énergie gratuitement, communément appelé free energy links par la communauté.
Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits
Monopoly Go! 21 juillet 2026

Monopoly GO : Liens des lancers de dés gratuits

Retrouvez les liens Monopoly GO du jour vous permettant de récupérer des dés et des billets gratuitement.
Disney Dreamlight Valley dévoile sa prochaine mise à jour majeure, Pixel Perfect, avec une date
Dreamlight Valley 21 juillet 2026

Disney Dreamlight Valley dévoile sa prochaine mise à jour majeure, Pixel Perfect, avec une date

Gameloft a, récemment, annoncé la date de sortie de la prochaine mise à jour majeure de Disney Dreamlight Valley, avec des informations complémentaires.

commentaire (0)