LEGO Pokémon : Les précommandes sont ouvertes pour les trois premiers sets

Comptant parmi les collaborations les plus attendues de l'année, la première vague de la gamme LEGO Pokémon se dévoile enfin. Découvrez les vedettes des 3 premiers sets et précommandez-les dès maintenant.
Le 27 février 2026 est une date importante pour les amateurs de la franchise Pokémon
. En effet, celle-ci marquera le début des festivités du 30e anniversaire. Mais pour les passionnés de petites briques, cette date est surtout associée à un lancement qui a beaucoup fait parler : celui de la gamme LEGO Pokémon
.
Après plusieurs leaks concernant le prix et les Pokémon présents dans ces sets, la marque aux petites briques a officiellement dévoilé les visuels des trois premiers sets dans une courte vidéo partagée sur YouTube
. La première génération est à l'honneur à travers 3 produits aux prix qui risquent de faire grincer les dents de certains collectionneurs.
Florizarre, Dracaufeu, Tortank, Pikachu et Évoli bientôt disponibles en versions LEGO
Destinés aux collectionneurs de plus de 18 ans, les trois sets incluent certains des Pokémon les plus emblématiques de la province de Kanto. Le premier set LEGO Pokémon est à l'effigie d'Évoli
et il est le plus abordable des trois coffrets annoncés. Composé de 587 pièces, il est proposé à 59,99 euros.
Le deuxième set LEGO Pokémon met à l'honneur la mascotte emblématique de la licence : Pikachu. Proposé à 199,99 euros, cet ensemble dynamique montre le Pokémon souris électrique bondissant hors de sa Poké Ball.
Les deux figurines sont installées sur une base noire en forme d'éclair pour un total de 2050 pièces à assembler.
Enfin, le troisième set est le plus massif car il réunit 3 Pokémon et leurs environnements. Assemblez Florizarre, Dracaufeu et Tortank dans une composition de plus de 50 cm de hauteur.
Si les trois Pokémon peuvent être construits séparément, ils peuvent être réunis via de petits décors montrant un volcan, un carré fleuri et des vagues. Cependant, son prix va dissuader plus d'un collectionneur car il est proposé à 649,99 euros
.
Les précommandes ouvertes dès maintenant sur le site de LEGO avec un petit bonus
Les dresseurs et dresseuses intéressés peuvent d'ores et déjà précommander les trois sets sur le site officiel de LEGO
. Rappelons que les expéditions seront lancées le 27 février 2026
et que les produits seront également disponibles en magasins à cette date. Cependant, celles et ceux qui précommandent le set des Starters de Kanto auront droit à un set bonus exclusif.
Ce dernier prend la forme d'une boite contenant les 8 badges de la région de Kanto
. Ainsi, vous pourrez montrer à tous que vous êtes un vrai maître Pokémon digne de défier la Ligue Indigo en version LEGO. Notez que ce set ne peut être obtenu qu'en précommandant le plus imposant des trois premiers coffrets LEGO
et qu'il est constitué de 312 pièces.
Mais que pensez-vous des visuels de cette nouvelle gamme LEGO Pokémon ? Allez-vous craquer ou passer votre tour ? N'éhsitez pas à partager votre avis dans les commentaires.
commentaire (1)
Grand Fan de Pokémon depuis mon plus jeune âge et aussi de Lego, je trouve cette collaboration entre les 2 géants désastreuse... ça ressemble à rien, je trouve ça laid, je suis très déçus de la part de Lego, j'ai vraiment connu mieux de leur part, en tous cas moi je passe mon tour et encore plus à ce prix !!!