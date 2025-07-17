Durée de vie Donkey Kong Bananza : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 juillet 2025 à 10h53
Retrouvez toutes les informations à savoir au sujet de la durée de vie de Donkey Kong Bananza, et donc le nombre d'heures nécessaires pour terminer le titre de Nintendo.
Durée de vie Donkey Kong Bananza : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?
Disponible sur la dernière console de Nintendo, soit la Nintendo Switch 2, Donkey Kong Bananza est sorti le 17 juillet 2025. De nombreux joueurs et joueuses comptent se plonger dans les toutes nouvelles aventures de ce personnage emblématique de Nintendo, qui est, cette fois-ci, accompagné par Pauline. D'ailleurs, certaines personnes au sein de la communauté se demandent quelle est la durée de vie de Donkey Kong Bananza.

Durée de vie de Donkey Kong Bananza

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La durée de vie de Donkey Kong Bananza dépend, comme vous vous en doutez, de votre façon de jouer ainsi que de vos objectifs. Si vous souhaitez tout voir et tout faire sur Donkey Kong Bananza, vous passerez plus de temps sur le titre de Nintendo qu'une personne ne désirant que finir l'histoire principale.

Combien d'heures pour terminer Donkey Kong Bananza ? 

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Cependant, grâce aux différents retours et à notre expérience personnelle sur le soft, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation quant à la durée de vie de Donkey Kong Bananza, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le titre avant de voir l'écran des crédits défiler. Afin que cela soit plus simple et plus clair, nous avons distingué trois objectifs précis : finir seulement l'histoire principale, terminer le scénario et faire du secondaire/de l'annexe, mais aussi atteindre le 100 %.
  • Durée pour terminer l'histoire principale de Donkey Kong Bananza → Entre 15 à 20 heures.
  • Durée pour terminer l'histoire principale de Donkey Kong Bananza et faire de l'annexe → Plus de 30 heures.
  • Durée pour terminer Donkey Kong Bananza à 100 % → Plus de 40 heures.
Ainsi, et comme vous pourrez le constater, la durée de vie de Donkey Kong Bananza est plutôt correcte. Le titre occupera notamment les amateurs et amatrices de 100 % pendant un bon moment.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Donkey Kong Bananza est à retrouver sur la dernière-née de Nintendo, à savoir la Nintendo Switch 2.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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