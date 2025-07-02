Donkey Kong Bananza : Nintendo confirme qu'il est le petit frère spirituel d'un grand jeu



le 02 juillet 2025 à 18h06 Publié par Justine Manchuelle le 02 juillet 2025 à 18h06

Suite à une session de test, les journalistes de Polygon ont découvert que Donkey Kong Bananza avait un petit secret qui devrait ravir les amateurs des aventures de Mario en 3D.