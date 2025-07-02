Donkey Kong Bananza : Nintendo confirme qu'il est le petit frère spirituel d'un grand jeu

Suite à une session de test, les journalistes de Polygon ont découvert que Donkey Kong Bananza avait un petit secret qui devrait ravir les amateurs des aventures de Mario en 3D.
Donkey Kong Bananza
arrivera sur Nintendo Switch 2 le 17 juillet prochain. Si le titre se dévoile petit à petit, notamment au travers d'un Nintendo Direct exclusif
, les plus curieux se demandaient laquelle des différentes équipes de développement de Nintendo était en charge du projet. Or, Nintendo a récemment levé le voile sur ce mystère lors de previews organisées pour la presse.
Donkey Kong Bananza et Super Mario Odyssey développés par la même équipe
Suite à cette phase de test, les journalistes d'Eurogamer
ont demandé à Nintendo si les développeurs derrière Super Mario Odyssey avait travaillé sur la nouvelle aventure du plus célèbre des gorilles. Or, il s'avère que c'est bel et bien le cas. Le développement de Donkey Kong Bananza a été confié à l'équipe interne Nintendo EPD Production Group No. 8.
Sous la responsabilité de Koichi Hayashida, ce groupe est derrière certains des jeux les plus emblématiques de Nintendo comme Captain Toad: Treasure Tracker ou encore Super Mario 3D World + Bowser's Fury
. Mais si cette révélation peut surprendre, les plus attentifs avaient déjà remarqué des points communs entres les deux titres, notamment l'utilisation du même style graphique et une structure globale assez similaire.
Une information prometteuse au regard des critiques reçues par Super Mario Odyssey à sa sortie
Cette révélation captive déjà les passionnés du titre. À son lancement, Super Mario Odyssey avait surpris la presse. Eurogamer déclarait alors
que le jeu possédait « L'un des designs les plus audacieux et les plus influents de tous les temps
» couplée à « l'aventure la plus folle de Mario à ce jour
». Tout semble donc présager du meilleur pour Donkey Kong Bananza,
même s'il faut encore patienter quelques semaines avant de pouvoir découvrir tous ses secrets. En attendant, découvrez nos premières impressions sur le titre en cliquant juste ici
.
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