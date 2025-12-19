Divinity : Une sortie en accès anticipé ? Swen Vincke répond

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 19 décembre 2025 à 10h52
Après le triomphe monumental de Baldur's Gate 3, Larian Studios prépare le terrain pour son prochain jeu, Divinity, qui pourrait sortir en accès anticipé. Mais, certains paramètres compliquent cette décision.
Divinity : Une sortie en accès anticipé ? Swen Vincke répond
Le modèle de l'accès anticipé est presque devenu une marque de fabrique de Larian Studios, une stratégie qui a notamment propulsé Baldur's Gate 3 au sommet du paysage vidéoludique. Il semble donc logique que ledit studio de développement souhaite appliquer cette même stratégie à son prochain titre, soit Divinity. Pourtant, rien n'est encore sûr de ce côté-là.

Un accès anticipé pour Divinity ?

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Effectivement, lors d'un entretien accordé aux journalistes de TheGamer, Swen Vincke, le PDG de Larian Studios, a indiqué que l'intention est de lancer, d'abord, Divinity en accès anticipé. Toutefois, Swen Vincke explique que cette décision n'est pas arrêtée :
Nous voulons le mettre en accès anticipé, c'est notre objectif. Nous ne le confirmons pas parce qu'il y a toujours un risque que le monde change, que l'accès anticipé change, ou que cela ne fonctionne pas comme nous le souhaitons. Donc nous ne voulons pas confirmer les choses. Mais en général, c'est notre but.
Cette hésitation peut surprendre au vu du succès retentissant de leur précédent jeu, qui a bénéficié de plusieurs années de travail grâce aux retours des joueurs et des joueuses, et ce, avant sa sortie finale. Or, c'est, précisément, ce succès qui pose aujourd'hui un problème de taille à Larian Studios.

La rançon de la gloire pour Larian Studios

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Contrairement à l'époque où Baldur's Gate 3 a débuté son accès anticipé, Larian Studios n'est plus un studio de niche. Et c'est là que réside toute la difficulté pour Divinity. Swen Vincke a, notamment, pointé du doigt ce problème : ils craignent d'avoir trop de succès dès le départ. Comme vous le savez, un accès anticipé est destiné aux joueurs et aux joueuses qui sont prêts à jouer à un jeu non fini, avec divers problèmes et un manque de finitions.
C'est l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas encore confirmé le choix. Ce dont nous avons probablement le plus peur, c'est qu'il ait trop de succès, car si cela arrive, alors peut-être que les gens seront trop déçus. Vous voulez que les joueurs qui sont prêts pour l'expérience de l'accès anticipé achètent le jeu ; vous ne voulez pas que les autres rejoignent l'aventure tout de suite. Vous voulez juste qu'ils attendent que le jeu soit terminé.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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Miaous (invité) Le 19/12/2025 à 14:51

Qu'ils prennent le temps qu'il faut, et tenant compte que les joueurs vont effectivement se ruer dessus