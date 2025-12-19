Divinity : Une sortie en accès anticipé ? Swen Vincke répond

Après le triomphe monumental de Baldur's Gate 3, Larian Studios prépare le terrain pour son prochain jeu, Divinity, qui pourrait sortir en accès anticipé. Mais, certains paramètres compliquent cette décision.

Un accès anticipé pour Divinity ?

Nous voulons le mettre en accès anticipé, c'est notre objectif. Nous ne le confirmons pas parce qu'il y a toujours un risque que le monde change, que l'accès anticipé change, ou que cela ne fonctionne pas comme nous le souhaitons. Donc nous ne voulons pas confirmer les choses. Mais en général, c'est notre but.

Just Like Baldur's Gate 3, Larian Hopes It Can Give Divinity The Early Access Treatment https://t.co/sN5hV3HDMu pic.twitter.com/lg8JcTgO8I — TheGamer (@thegamerwebsite) December 18, 2025

La rançon de la gloire pour Larian Studios

C'est l'une des raisons pour lesquelles nous n'avons pas encore confirmé le choix. Ce dont nous avons probablement le plus peur, c'est qu'il ait trop de succès, car si cela arrive, alors peut-être que les gens seront trop déçus. Vous voulez que les joueurs qui sont prêts pour l'expérience de l'accès anticipé achètent le jeu ; vous ne voulez pas que les autres rejoignent l'aventure tout de suite. Vous voulez juste qu'ils attendent que le jeu soit terminé.

Le modèle de l'accès anticipé est presque devenu une marque de fabrique de Larian Studios, une stratégie qui a notamment propulsé Baldur's Gate 3 au sommet du paysage vidéoludique.Effectivement, lors d'un entretien accordé aux journalistes de TheGamer,. Toutefois,Cette hésitation peut surprendre au vu du succès retentissant de leur précédent jeu, qui a bénéficié de plusieurs années de travail grâce aux retours des joueurs et des joueuses, et ce, avant sa sortie finale. Or, c'est, précisément, ce succès qui pose aujourd'hui un problème de taille à Larian Studios.Contrairement à l'époque où Baldur's Gate 3 a débuté son accès anticipé, Larian Studios n'est plus un studio de niche. Et c'est là que réside toute la difficulté pour. Swen Vincke a, notamment, pointé du doigt ce problème : ils craignent d'avoir trop de succès dès le départ. Comme vous le savez, un accès anticipé est destiné aux joueurs et aux joueuses qui sont prêts à jouer à un jeu non fini, avec divers problèmes et un manque de finitions.De ce fait, et comme vous l'aurez compris, Larian Studios est face à un choix difficile pour: le proposer en accès anticipé, quitte à décevoir certains membres de la communauté, ou le lancer directement en version 1.0, et donc se priver de mois supplémentaires de développement selon les retours. Affaire à suivre donc...