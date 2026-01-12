Divinity fera mieux que Baldur's Gate 3 sur un point précis, ça va plaire

Larian Studios a, récemment, expliqué qu'un élément spécifique sera plus poussé sur Divinity que sur Baldur's Gate 3.

Encore plus de personnalisation sur Divinity que sur Baldur's Gate 3

Nous prévoyons d'en proposer une [personnalisation des personnages] encore meilleure ! Plus de couleurs, plus d'options, plus de contrôle !

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byu/Wombat_Medic from discussion

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Une bonne nouvelle pour les amateurs de coopération

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Comme vous le savez probablement déjà, le prochain jeu de Larian Studios est. Révélé pour la première fois lors de la cérémonie des Game Awards 2025,ne cesse de faire parler de lui depuis cet événement. D'ailleurs, il y a très peu de temps, les développeurs de chez Larian Studios ont répondu à diverses questions provenant de la communauté :Effectivement, lors de la session AMA (« Ask Me Anything ») tenue sur Reddit le 9 janvier dernier, Larian Studios a indiqué que. Ainsi,Un point qui va certainement ravir la communauté. D'ailleurs, cela semble plutôt ambitieux, tant le système de création de personnage de Baldur's Gate 3 est déjà conséquent. Toutefois, Larian Studios a donc spécifié que cela sera encore plus important surDurant cette même session AMA, Larian Studios a confirmé la présence de la coopération sur. Cette fonctionnalité sera, d'ailleurs, disponible dès le lancement. Cependant, à l'heure actuelle, les développeurs n'ont pas encore défini le nombre de joueurs pouvant découvrir le titre ensemble, puisque cela « dépendra de la taille finale du groupe ».Rappelons, en guise de conclusion, quene possède pas encore de date, ni même de fenêtre de sortie. Affaire à suivre, sur ce point, donc...