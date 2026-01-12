Divinity fera mieux que Baldur's Gate 3 sur un point précis, ça va plaire

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 12 janvier 2026 à 15h22
Larian Studios a, récemment, expliqué qu'un élément spécifique sera plus poussé sur Divinity que sur Baldur's Gate 3.
Divinity fera mieux que Baldur's Gate 3 sur un point précis, ça va plaire
Comme vous le savez probablement déjà, le prochain jeu de Larian Studios est Divinity. Révélé pour la première fois lors de la cérémonie des Game Awards 2025, Divinity ne cesse de faire parler de lui depuis cet événement. D'ailleurs, il y a très peu de temps, les développeurs de chez Larian Studios ont répondu à diverses questions provenant de la communauté : le studio a, ainsi, déclaré qu'un aspect sera plus important sur Divinity que sur Baldur's Gate 3.

Encore plus de personnalisation sur Divinity que sur Baldur's Gate 3

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Effectivement, lors de la session AMA (« Ask Me Anything ») tenue sur Reddit le 9 janvier dernier, Larian Studios a indiqué que la création de personnages sur Divinity sera encore plus poussée que celle sur Baldur's Gate 3. Ainsi, les joueurs et les joueuses devraient avoir accès à davantage d'options pour personnaliser leur héros/héroïne
Nous prévoyons d'en proposer une [personnalisation des personnages] encore meilleure ! Plus de couleurs, plus d'options, plus de contrôle ! 
Un point qui va certainement ravir la communauté. D'ailleurs, cela semble plutôt ambitieux, tant le système de création de personnage de Baldur's Gate 3 est déjà conséquent. Toutefois, Larian Studios a donc spécifié que cela sera encore plus important sur Divinity.

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byu/Wombat_Medic from discussion
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Une bonne nouvelle pour les amateurs de coopération

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Durant cette même session AMA, Larian Studios a confirmé la présence de la coopération sur Divinity. Cette fonctionnalité sera, d'ailleurs, disponible dès le lancement. Cependant, à l'heure actuelle, les développeurs n'ont pas encore défini le nombre de joueurs pouvant découvrir le titre ensemble, puisque cela « dépendra de la taille finale du groupe ».

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