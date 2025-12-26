Faut-il avoir fait les anciens Divinity pour comprendre le prochain jeu de Larian ?

Swen Vincke, fondateur de Larian, clarifie l'accessibilité du futur jeu Divinity. Après le triomphe de Baldur's Gate 3, le studio souhaite rassurer : inutile de réviser toute la saga pour apprécier leur prochaine aventure, même si les vétérans y trouveront leur compte.
Larian Studios est désormais sous le feu des projecteurs. Après le succès monumental de Baldur's Gate 3 et les récentes annonces aux Game Awards concernant le retour de la franchise Divinity
, une question brûlait les lèvres de nombreux nouveaux fans : est-il nécessaire de rattraper des années de lore pour apprécier le prochain titre ?
La réponse de Swen Vincke, fondateur du studio, est sans appel et devrait soulager ceux qui craignaient de devoir investir des centaines d'heures dans le passé.
Une nouvelle aventure pensée pour tous
Dans une interview accordée à GamesRadar+
, Swen Vincke a tenu à mettre les choses au clair concernant la continuité narrative de la saga. Si le prochain jeu fera inévitablement référence aux événements passés
, notamment ceux racontés dans Divinity II: Ego Draconis ou The Dragon Knight Saga, ces éléments serviront avant tout de toile de fond historique
. L'objectif n'est pas de perdre le joueur dans une encyclopédie interactive, mais de proposer une expérience autonome.
Le dirigeant explique que ces événements sont désormais « juste une partie de l'histoire de ce qui s'est passé dans ce monde, et cela a aidé à façonner le monde tel qu'il est aujourd'hui
». En d'autres termes, le contexte sera présent pour donner de la profondeur à l'univers
, mais la compréhension de l'intrigue principale ne dépendra pas de votre connaissance encyclopédique des précédents opus. C'est une approche similaire à celle adoptée pour Baldur's Gate 3, qui pouvait être apprécié sans avoir touché aux jeux de BioWare des années 90
.
Les anciens jeux jugés « datés » par leur créateur
L'intervention de Swen Vincke prend une tournure plus franche lorsqu'il s'adresse directement au public conquis par la mise en scène cinématographique de leur dernier succès. Il conseille aux joueurs venus pour l'aspect narratif et visuel de ne pas nécessairement se lancer dans les vieux titres, à moins de vouloir spécifiquement « connaître le lore
». Il admet avec une lucidité rare pour un créateur que « il y a des jeux qui sont venus avant, mais ils sont un peu datés maintenant, ils sont assez vieux
».
Cependant, il nuance son propos pour les amateurs de gameplay pur. Si ce qui vous a séduit dans Baldur's Gate 3 est la liberté d'action, le combat tactique ou le multijoueur coopératif, alors Divinity: Original Sin 2 reste une recommandation solide
. Ce titre a servi de véritable brouillon de luxe pour les mécaniques que le monde entier a découvertes récemment. Pour Larian, l'important est de regarder vers l'avenir sans pour autant renier les fondations qui ont permis au studio de devenir la référence incontournable du RPG occidental.
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