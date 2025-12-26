Faut-il avoir fait les anciens Divinity pour comprendre le prochain jeu de Larian ?



le 26 décembre 2025 à 11h16 Publié par Florian Lelong le 26 décembre 2025 à 11h16

Swen Vincke, fondateur de Larian, clarifie l'accessibilité du futur jeu Divinity. Après le triomphe de Baldur's Gate 3, le studio souhaite rassurer : inutile de réviser toute la saga pour apprécier leur prochaine aventure, même si les vétérans y trouveront leur compte.