Divinity sera-t-il un Baldur's Gate 4 ? Le directeur de Larian Studios répond

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 18 décembre 2025 à 16h41
Révélé pendant les Game Awards 2025, Divinity est le nouveau gros projet de Larian Studios. Rapidement, le titre a été comparé à Baldur's Gate 3, mais son directeur a tenu à mettre les choses au clair sur ce sujet.
Divinity sera-t-il un Baldur's Gate 4 ? Le directeur de Larian Studios répond
Baldur's Gate 3 a laissé une empreinte presque indélébile dans le cœur de celles et ceux qui y ont joué. Pourtant, Larian Studios n'en était pas à son coup d'essai avec ce titre. Le studio de Sven Vincke est notamment derrière tous les opus de la franchise Divinity, dont le nouvel opus a été dévoilé en avant-première lors des Game Awards 2025. 

Immédiatement, les internautes ont comparé le titre à Baldur's Gate 3, espérant retrouver l'esprit, la liberté ou encore les mécaniques de gameplay dans ce nouveau jeu Divinity. Mais les développeurs de Larian Studios ont tenu à clarifier la situation. 

Divinity déterminé à se démarquer de son célèbre grand frère

divinity-trailer-1
Interrogés par les journalistes de PC Gamer juste après la cérémonie, les membres de Larian Studios ont insisté sur le fait que Divinity ne sera pas un Baldur's Gate 4. Même si Sven Wincke a déclaré que « Nous ne voulons pas faire le même jeu », il a confirmé pendant cet échange que le titre proposerait un gameplay au tour par tour. 

À lire également

Divinity : Le trailer des Game Awards 2025 n'est pas là pour « choquer », mais est une forme de respect

Divinity : Le trailer des Game Awards 2025 n'est pas là pour « choquer », mais est une forme de respect

Cependant, le souhait de proposer une expérience différente avec Divinity ne s'applique pas seulement à Baldur's Gate 3. Avec Divinity, Larian Studios ambitionne donc de créer une aventure totalement différente par rapport à son aîné, mais aussi par rapport aux précédents jeux de la franchise Divinity, notamment Original Sin 2.

Un titre « bien meilleur » que les précédents jeux de la saga 

divinity-trailer-2
Au cours du même entretien, Adam Smith (directeur de l'écriture) a apporté quelques précisions à ce sujet. Selon lui, l'équipe ne serait pas enthousiaste à l'idée de recréer le même jeu. Explorer de nouvelles pistes permet donc aux développeurs de rester pleinement investis dans le projet, de surprendre et d'offrir toujours plus de nouveautés aux joueurs.

Pourtant, Baldur's Gate 4 aurait bel et bien pu voir le jour. Sven Wincke a confié que les développeurs avaient commencé à travailler sur le projet. Mais ce dernier a finalement été abandonné car les équipes se sentaient « vulnérables » et « épuisées émotionnellement ». Divinity a permis aux membres du studio de retrouver cette passion et cette volonté de proposer des nouveautés aux joueurs. 

Miniature vidéo

D'ailleurs, le directeur de Larian Studios est très enthousiaste et a déclaré que Divinity serait « bien meilleur » que ses prédécesseurs. Affaire à suivre donc !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Le secret caché du trailer de Divinity enfin déchiffré après huit mois
Divinity 04 août 2026

Le secret caché du trailer de Divinity enfin déchiffré après huit mois

Près de huit mois après la diffusion de la bande-annonce du nouveau jeu Divinity par Larian Studios, un secret fascinant vient d'être percé à jour. Grâce à une vidéo des coulisses, un fan a pu décrypter un message caché annonçant le retour d'un antagoniste majeur.
Divinity est en train de prendre vie et son directeur est heureux de ce qui ce profile
Divinity 01 avril 2026

Divinity est en train de prendre vie et son directeur est heureux de ce qui ce profile

Officialisé en décembre 2025, Divinity s'est dévoilé en partie au travers des confidences de Swen Vincke, directeur de Larian Studios. Mais aujourd'hui, ce dernier révèle que le développement vient de franchir une étape importante.
Divinity : Larian Studios veut rendre l'échec « plus intéressant »
Divinity 13 janvier 2026

Divinity : Larian Studios veut rendre l'échec « plus intéressant »

Larian Studios veut travailler sur la notion d'échec pour Divinity, afin d'éviter les chargements de sauvegardes et surtout rendre l'expérience plus intéressante.

commentaire (1)

Avatar
Bappon (invité) Le 19/12/2025 à 09:56

je ne suis pas un pro des jeux larian, mais ça me donne envie de me lancer dans la licence, peut-être découvrir tout ça avec divinity sin 2 s'il est en promo un jour