Divinity sera-t-il un Baldur's Gate 4 ? Le directeur de Larian Studios répond



le 18 décembre 2025 à 16h41 Publié par Justine Manchuelle le 18 décembre 2025 à 16h41

Révélé pendant les Game Awards 2025, Divinity est le nouveau gros projet de Larian Studios. Rapidement, le titre a été comparé à Baldur's Gate 3, mais son directeur a tenu à mettre les choses au clair sur ce sujet.