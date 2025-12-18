Divinity sera-t-il un Baldur's Gate 4 ? Le directeur de Larian Studios répond

Révélé pendant les Game Awards 2025, Divinity est le nouveau gros projet de Larian Studios. Rapidement, le titre a été comparé à Baldur's Gate 3, mais son directeur a tenu à mettre les choses au clair sur ce sujet.
Baldur's Gate 3 a laissé une empreinte presque indélébile dans le cœur de celles et ceux qui y ont joué. Pourtant, Larian Studios n'en était pas à son coup d'essai avec ce titre. Le studio de Sven Vincke est notamment derrière tous les opus de la franchise Divinity, dont le nouvel opus a été dévoilé en avant-première lors des Game Awards 2025.
Immédiatement, les internautes ont comparé le titre à Baldur's Gate 3
, espérant retrouver l'esprit, la liberté ou encore les mécaniques de gameplay dans ce nouveau jeu Divinity. Mais les développeurs de Larian Studios ont tenu à clarifier la situation.
Divinity déterminé à se démarquer de son célèbre grand frère
Interrogés par les journalistes de PC Gamer juste après la cérémonie, les membres de Larian Studios ont insisté sur le fait que Divinity ne sera pas un Baldur's Gate 4.
Même si Sven Wincke a déclaré que « Nous ne voulons pas faire le même jeu
», il a confirmé pendant cet échange que le titre proposerait un gameplay au tour par tour.
Cependant, le souhait de proposer une expérience différente avec Divinity ne s'applique pas seulement à Baldur's Gate 3. Avec Divinity, Larian Studios ambitionne donc de créer une aventure totalement différente par rapport à son aîné, mais aussi par rapport aux précédents jeux de la franchise Divinity
, notamment Original Sin 2.
Un titre « bien meilleur » que les précédents jeux de la saga
Au cours du même entretien, Adam Smith (directeur de l'écriture) a apporté quelques précisions à ce sujet. Selon lui, l'équipe ne serait pas enthousiaste à l'idée de recréer le même jeu
. Explorer de nouvelles pistes permet donc aux développeurs de rester pleinement investis dans le projet, de surprendre et d'offrir toujours plus de nouveautés
aux joueurs.
Pourtant, Baldur's Gate 4 aurait bel et bien pu voir le jour. Sven Wincke a confié que les développeurs avaient commencé à travailler sur le projet. Mais ce dernier a finalement été abandonné car les équipes se sentaient « vulnérables
» et « épuisées émotionnellement
». Divinity a permis aux membres du studio de retrouver cette passion et cette volonté de proposer des nouveautés aux joueurs.
D'ailleurs, le directeur de Larian Studios est très enthousiaste et a déclaré que Divinity serait « bien meilleur
» que ses prédécesseurs. Affaire à suivre donc !
commentaire (1)
je ne suis pas un pro des jeux larian, mais ça me donne envie de me lancer dans la licence, peut-être découvrir tout ça avec divinity sin 2 s'il est en promo un jour