Le secret caché du trailer de Divinity enfin déchiffré après huit mois

Près de huit mois après la diffusion de la bande-annonce du nouveau jeu Divinity par Larian Studios, un secret fascinant vient d'être percé à jour. Grâce à une vidéo des coulisses, un fan a pu décrypter un message caché annonçant le retour d'un antagoniste majeur.

Huit mois se sont écoulés depuis la révélation choc du prochain projet de Larian Studios lors des Game Awards. Si la bande-annonce avait laissé de nombreux spectateurs sans voix face à son intensité, elle dissimulait en réalité un indice crucial que la communauté vient tout juste de mettre en lumière. Ce secret, passé totalement inaperçu jusqu'à présent, nous donne un aperçu très concret de la menace qui pèsera sur les joueurs lors du lancement officiel de Divinity.

Une enquête minutieuse grâce aux coulisses du développement

La découverte de ce détail fascinant revient au vidéaste WolfheartFPS, qui a partagé le fruit de ses recherches avec sa communauté. Son analyse ne se base pas directement sur la vidéo originale diffusée lors de la cérémonie, mais plutôt sur une publication très récente partagée sur le réseau professionnel LinkedIn. Le studio Unit Image, qui a étroitement collaboré avec Larian pour la réalisation de cette cinématique spectaculaire, y a dévoilé des images inédites des coulisses. Cette nouvelle vidéo présente des modèles tridimensionnels et des gros plans d'une précision remarquable, offrant un niveau de détail impossible à percevoir dans la bande-annonce initiale.

C'est précisément dans ces plans rapprochés que le créateur de contenu a repéré un élément capital. WolfheartFPS a concentré son attention sur la couronne portée par le vieil homme subissant un rituel de torture. Alors que les inscriptions gravées sur l'objet étaient illisibles dans la version finale du trailer, les documents de travail de Unit Image ont permis de les déchiffrer.

Après de longues heures d'étude approfondie, le vidéaste a conclu que les symboles correspondaient à l'ancien futhark, le plus vieux système d'écriture runique germanique connu. L'alphabet comprend 24 runes, et leur traduction phonétique a révélé le message suivant : « khaahs is kommng », que l'on peut traduire sans équivoque par « le chaos arrive ».

Le retour d'une force destructrice emblématique

Cette révélation revêt une importance capitale pour les passionnés de l'univers de Rivellon. Le Chaos n'est pas un simple concept abstrait, mais bien la force maléfique centrale de la franchise, responsable de la création des enfers et des démons. La dernière fois que cette entité a fait parler d'elle, elle avait été bannie par le Conseil des Sept. Dans une ultime tentative pour regagner le monde des mortels, elle avait même cherché à prendre possession d'un personnage nommé Damian. Bien que ce plan ait apparemment échoué, de nombreux indices laissent penser que ce nouveau chapitre narratif s'articulera autour de son grand retour.

















Les théories actuelles suggèrent que l'humanité s'apprête à rejeter ses propres divinités. La scène brutale du trailer, montrant l'immolation de Lucien le Divin, symboliserait ce rejet pur et simple. Les joueurs devront donc se préparer à affronter les conséquences désastreuses de cet acte majeur. Si la date de sortie reste encore un mystère complet, une certitude demeure, les forces démoniaques s'apprêtent à déferler de nouveau sur Rivellon, et l'attente risque d'être longue avant de pouvoir s'y opposer.

Espérons avoir des nouvelles de Divinity prochainement, lors de la gamescom ou des Game Awards à la fin de l'année. Pour rappel, aucune date de sortie n'a pour le moment été partagée.