Divinity : Larian Studios veut rendre l'échec « plus intéressant »

Larian Studios veut travailler sur la notion d'échec pour Divinity, afin d'éviter les chargements de sauvegardes et surtout rendre l'expérience plus intéressante.
Pour son prochain jeu, Divinity
, Larian Studios a de grandes ambitions et compte bien faire encore mieux que Baldur's Gate 3. D'ailleurs, les développeurs ont, récemment, expliqué qu'ils vont travailler sur le concept d'échec sur Divinity
.
L'échec aura un intérêt sur Divinity
En effet, lors d'une session AMA (« Ask Me Anything »), qui a eu lieu sur Reddit le 9 janvier dernier, Adam Smith, qui occupe le poste de « lead writer », a répondu à une question d'un internaute à propos de l'échec sur Divinity
. Adam Smith a, alors, expliqué que l'échec « sera plus intéressant » sur Divinity, ce qui permettra d'éviter le « save-scum »
, soit le fait de charger une précédente sauvegarde pour éviter une mauvaise situation ou changer de choix :
Notre ambition est certainement de rendre l'échec plus intéressant. Il y a déjà quelques situations dans le jeu où je pense que le résultat le plus passionnant - et le plus complet - provient de l'échec, mais c'est à vous de juger si nous y parvenons.
Ainsi, et comme vous l'aurez compris, sur Divinity, échouer pourrait mener à un résultat plus passionnant que celui lié à une réussite
. Reste à savoir à quel point l'échec sera palpitant, manette en main. D'ailleurs, ce n'est pas le seul point sur lequel Larian Studios compte proposer des améliorations.
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byu/Wombat_Medic from discussion
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Une personnalisation plus poussée sur Divinity
Au cours de cette même session sur Reddit, Larian Studios a indiqué que le système de personnalisation sur Divinity
sera plus important que celui de Baldur's Gate 3, qui est déjà très conséquent. Les développeurs ont, ainsi, prévu d'ajouter « plus de couleurs, plus d'options, plus de contrôle
».
Rappelons, en guise de conclusion, que Divinity
ne possède pas de date, ni même de fenêtre de sortie, à ce jour.
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