Divinity : Larian Studios veut rendre l'échec « plus intéressant »

Larian Studios veut travailler sur la notion d'échec pour Divinity, afin d'éviter les chargements de sauvegardes et surtout rendre l'expérience plus intéressante.

L'échec aura un intérêt sur Divinity

Notre ambition est certainement de rendre l'échec plus intéressant. Il y a déjà quelques situations dans le jeu où je pense que le résultat le plus passionnant - et le plus complet - provient de l'échec, mais c'est à vous de juger si nous y parvenons.

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byu/Wombat_Medic from discussion

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Une personnalisation plus poussée sur Divinity

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Pour son prochain jeu,, Larian Studios a de grandes ambitions et compte bien faire encore mieux que Baldur's Gate 3. D'ailleurs,En effet, lors d'une session AMA (« Ask Me Anything »), qui a eu lieu sur Reddit le 9 janvier dernier, Adam Smith, qui occupe le poste de « lead writer », a répondu à une question d'un internaute à propos de l'échec sur, soit le fait de charger une précédente sauvegarde pour éviter une mauvaise situation ou changer de choix :Ainsi, et comme vous l'aurez compris,. Reste à savoir à quel point l'échec sera palpitant, manette en main. D'ailleurs, ce n'est pas le seul point sur lequel Larian Studios compte proposer des améliorations.Au cours de cette même session sur Reddit, Larian Studios a indiqué que le système de personnalisation sursera plus important que celui de Baldur's Gate 3, qui est déjà très conséquent. Les développeurs ont, ainsi, prévu d'ajouter « plus de couleurs, plus d'options, plus de contrôle ».Rappelons, en guise de conclusion, quene possède pas de date, ni même de fenêtre de sortie, à ce jour.