Divinity : Larian Studios veut rendre l'échec « plus intéressant »

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 13 janvier 2026 à 10h55
Larian Studios veut travailler sur la notion d'échec pour Divinity, afin d'éviter les chargements de sauvegardes et surtout rendre l'expérience plus intéressante.
Divinity : Larian Studios veut rendre l'échec « plus intéressant »
Pour son prochain jeu, Divinity, Larian Studios a de grandes ambitions et compte bien faire encore mieux que Baldur's Gate 3. D'ailleurs, les développeurs ont, récemment, expliqué qu'ils vont travailler sur le concept d'échec sur Divinity.

L'échec aura un intérêt sur Divinity

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En effet, lors d'une session AMA (« Ask Me Anything »), qui a eu lieu sur Reddit le 9 janvier dernier, Adam Smith, qui occupe le poste de « lead writer », a répondu à une question d'un internaute à propos de l'échec sur Divinity. Adam Smith a, alors, expliqué que l'échec « sera plus intéressant » sur Divinity, ce qui permettra d'éviter le « save-scum », soit le fait de charger une précédente sauvegarde pour éviter une mauvaise situation ou changer de choix : 
Notre ambition est certainement de rendre l'échec plus intéressant. Il y a déjà quelques situations dans le jeu où je pense que le résultat le plus passionnant - et le plus complet - provient de l'échec, mais c'est à vous de juger si nous y parvenons.
Ainsi, et comme vous l'aurez compris, sur Divinity, échouer pourrait mener à un résultat plus passionnant que celui lié à une réussite. Reste à savoir à quel point l'échec sera palpitant, manette en main. D'ailleurs, ce n'est pas le seul point sur lequel Larian Studios compte proposer des améliorations.

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Une personnalisation plus poussée sur Divinity

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Au cours de cette même session sur Reddit, Larian Studios a indiqué que le système de personnalisation sur Divinity sera plus important que celui de Baldur's Gate 3, qui est déjà très conséquent. Les développeurs ont, ainsi, prévu d'ajouter « plus de couleurs, plus d'options, plus de contrôle ».

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Clémence Usseglio (Clémence)

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