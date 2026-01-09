Divinity : Larian Studios confirme la présence d'une fonctionnalité attendue

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 09 janvier 2026 à 17h01
Larian Studios a, récemment, précisé que Divinity disposera bien d'une fonctionnalité connue et appréciée des joueurs.
Divinity : Larian Studios confirme la présence d'une fonctionnalité attendue
Depuis sa grande révélation lors de la cérémonie des Game Awards 2025, Divinity ne cesse de faire parler de lui. Très attendu par les fans des productions vidéoludiques de Larian Studios ou encore de la licence, Divinity est, une nouvelle fois, au cœur de l'actualité, étant donné que les développeurs viennent de confirmer la présence d'une fonctionnalité précise et appréciée.

Divinity aura de la coopération, dès son lancement

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En effet, lors d'une session AMA (« Ask Me Anything ») sur Reddit, qui a eu lieu le vendredi 9 janvier 2026, Larian Studios a confirmé que Divinity proposera de la coopération, et ce, dès sa sortie. C'est le directeur technique de chez Larian Studios, Bert Van Semmertier, qui a répondu à la question d'un internaute à ce propos et a ainsi déclaré : 
Oui, le mode coopératif sera disponible à la sortie ! Le nombre de joueurs pouvant jouer ensemble dépendra de la taille finale du groupe. Mais comme du modding est prévu pour ce projet, les joueuses seront essentiellement libres d'étendre cela. Il n'y a pas de limite stricte au nombre de joueurs en mode coopératif.
De ce fait, il sera bel et bien possible de parcourir l'aventure Divinity en coopération, soit avec des amis. Reste à savoir combien de joueurs pourront y jouer ensemble. Larian Studios profite de l'occasion pour indiquer qu'il y aura également une prise en charge des mods. 

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La sortie de Divinity semble encore lointaine

Toutefois, que vous ayez prévu d'y jouer en solo ou en coopération, Divinity semble encore très loin. À l'heure actuelle, Larian Studios n'a pas partagé de date ni même de fenêtre de sortie pour son nouveau jeu, qui a su intriguer de nombreux joueurs et joueuses depuis sa première annonce. 

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Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaires (2)

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Jijou (invité) Le 10/01/2026 à 00:44

J'espère qu'ils suivront le même chemin que pour bg3

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BelArbre (invité) Le 09/01/2026 à 17:46

bonne nouvelle !