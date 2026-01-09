Divinity : Larian Studios confirme la présence d'une fonctionnalité attendue

Larian Studios a, récemment, précisé que Divinity disposera bien d'une fonctionnalité connue et appréciée des joueurs.

Divinity aura de la coopération, dès son lancement

Oui, le mode coopératif sera disponible à la sortie ! Le nombre de joueurs pouvant jouer ensemble dépendra de la taille finale du groupe. Mais comme du modding est prévu pour ce projet, les joueuses seront essentiellement libres d'étendre cela. Il n'y a pas de limite stricte au nombre de joueurs en mode coopératif.

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byu/Wombat_Medic from discussion

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La sortie de Divinity semble encore lointaine

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Depuis sa grande révélation lors de la cérémonie des Game Awards 2025,ne cesse de faire parler de lui. Très attendu par les fans des productions vidéoludiques de Larian Studios ou encore de la licence,En effet, lors d'une session AMA (« Ask Me Anything ») sur Reddit, qui a eu lieu le vendredi 9 janvier 2026,. C'est le directeur technique de chez Larian Studios, Bert Van Semmertier, qui a répondu à la question d'un internaute à ce propos et a ainsi déclaré :De ce fait,, soit avec des amis. Reste à savoir combien de joueurs pourront y jouer ensemble. Larian Studios profite de l'occasion pour indiquer qu'il y aura également une prise en charge des mods.Toutefois, que vous ayez prévu d'y jouer en solo ou en coopération, Divinity semble encore très loin. À l'heure actuelle, Larian Studios n'a pas partagé de date ni même de fenêtre de sortie pour son nouveau jeu, qui a su intriguer de nombreux joueurs et joueuses depuis sa première annonce.Cela laisse ainsi le temps à ces derniers de plonger dans Divinity: Original Sin et/ou Divinity: Original Sin 2, bien que Swen Vincke ait déclaré que cela n'est pas forcément nécessaire.