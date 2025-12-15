Divinity : Le trailer des Game Awards 2025 n'est pas là pour « choquer », mais est une forme de respect

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 15 décembre 2025 à 14h56
Larian Studios est, récemment, revenu sur le tout premier trailer de Divinity, qui fait quelque peu débat.
Divinity : Le trailer des Game Awards 2025 n'est pas là pour « choquer », mais est une forme de respect
Comme vous le savez probablement déjà, Larian Studios a profité des Game Awards 2025 pour révéler son prochain projet vidéoludique, à savoir Divinity, qui a été présenté par le biais d'un premier trailer. Michael Douse a, d'ailleurs, dit quelques mots concernant cette vidéo de Divinity, qui a fait couler de l'encre.

Le trailer de Divinity n'est pas là pour « choquer »

En effet, en réponse à un internaute sur Twitter/X, Michael Douse, qui occupe le poste de « director of publishing » chez Larian Studios, est revenu sur le premier trailer de Divinity. Ce dernier a, ainsi, expliqué que le but de cette vidéo n'est pas de choquer les joueurs et les joueuses, mais plutôt de les respecter
L'expression « traiter le public avec un certain respect intellectuel » est revenue souvent lors de la planification. Il ne s'agit pas d'essayer de choquer, mais d'essayer de s'adapter à leur capacité de compréhension afin de créer une résonance. Nous savons que les gens sont capables d'apprécier un monde en trois dimensions.
Ainsi, chez Larian Studios, l'idée n'est pas de rendre les choses acceptables et donc de se censurer, mais plutôt de s'adapter à la communauté en la respectant sur le plan intellectuel. Les propos de Michael Douse ont, d'ailleurs, été bien accueillis par la communauté, notamment sur Twitter/X.

Divinity, un jeu (très) ambitieux

Après le succès retentissant de Baldur's Gate 3, Larian Studios a donc décidé de retourner sur la licence Divinity, avec cet opus qui est « plus ambitieux, plus riche et plus intimiste », selon Swen Vincke : 
Bien que nous travaillions depuis longtemps sur cette série, c'est notre tout premier jeu qui s'appelle « Divinity ». Nous sommes désormais prêts à réunir tout ce que nous avons appris dans un seul et même projet. C'est le début d'un jeu plus ambitieux, plus riche et plus intimiste que tout ce que nous avons créé jusque-là. Nous nous dirigeons vers ce moment depuis que nous avons pris notre sort entre nos mains. Ce jeu, c'est le Divinity que nous avons toujours voulu concevoir, et vous allez vous régaler en y jouant !
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Toutefois, il va certainement falloir faire preuve de patience avant de pouvoir poser les mains sur Divinity, qui ne possède pas de date ni même de fenêtre de sortie à l'heure actuelle.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaire (1)

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Miaous (invité) Le 15/12/2025 à 18:08

Pas de souci, Larian sait faire de magnifiques bandes-annonces faut pas s'excuser messieurs et mesdames