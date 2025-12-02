Pégase Disney Dreamlight Valley : Comment débloquer ce cheval ?

Nous vous expliquons, pas à pas, comment débloquer le cheval Pégase sur Disney Dreamlight Valley.

Comment débloquer le cheval Pégase sur Disney Dreamlight Valley ?

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Parlez à Clochette dans le Cœur de Florespérance et remettez-lui la clé de cristal (c'est Tigrou qui vous la donne).

Suivez-la et entrez dans la nouvelle zone que Clochette vient d'ouvrir devant vous.

Cassez la première barricade avec Khan. Répétez l'opération sur la deuxième barricade afin de pousser le rocher sur la plateforme, à l'aide de votre propre cheval.

Ouvrez la porte face à vous, en vous positionnant sur la deuxième plateforme.

Progressez et allez parler à la Florespérance du rêve.

Cette dernière vous demande de briser 3 cristaux rouges, disséminés aux quatre coins de la zone : Dans la zone verte, vous devez monter Khan et utiliser sa capacité lui permettant de briser les barrières pour progresser jusqu'au cristal rouge. Dans la zone bleue, vous devez utiliser Maximus pour aller récupérer un levier (il suffit de suivre la piste olfactive, indiquée par des nuages rouges), qui donne la possibilité de déplacer la plateforme vers la gauche, et ainsi atteindre le cristal. Dans la zone rose, équipez-vous de votre propre cheval pour pousser un rocher sur une plateforme. Positionnez-vous sur la deuxième plateforme pour ouvrir une porte menant au cristal.

Une fois que vous avez détruit tous les cristaux rouges, retournez voir la Florespérance du rêve.

Vous verrez, dès lors, apparaître le cheval Pégase devant vous.









Au mois de novembre 2025, Gameloft a sorti l'extension Wishblossom Ranch pour son jeu de simulation,. Ce contenu additionnel a introduit plusieurs nouveautés, dont des chevaux issus de films d'animation Disney. Parmi eux,(Hercule). Il est, ainsi, tout à fait possible d'. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire.De ce fait, ci-dessous, nous vous indiquonsComme vous vous en doutez, pour, il est nécessaire d'avoir acheté l'extension Wishblossom Ranch. De plus, vous devez avoir progressé dans ledit contenu additionnel, et notamment avoir débloqué le personnage Tigrou. Ce qui vous demandera plusieurs heures de jeu.Si tel est le cas, vous obtiendrez la quête « Grottes cristallines : Clairière féerique », qui est liée à Clochette. Vous devez, dès lors, réaliser les actions suivantes afin deVous avez, ainsi, réussi la quête « Grottes cristallines : Clairière féerique » et vous êtes parvenu à. Comme indiqué en jeu, cette monture est capable de « s'engouffrer dans les couloirs aériens ». Vous pouvez, à présent, augmenter votre lien d'amitié avecEn guise de conclusion, rappelons queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.