Disney Dreamlight Valley : MàJ Pixel Perfect du 29 juillet 2026, patch notes et détails
le 28 juillet 2026 à 11h04
Le mercredi 29 juillet 2026, Disney Dreamlight Valley va s'offrir une toute nouvelle mise à jour majeure et gratuite. Il s'agit, pour être plus précis, du patch baptisé « Pixel Perfect » en anglais. Comme à l'accoutumée, cette mise à jour apportera diverses nouveautés sur le jeu de simulation de Gameloft, dont un tout nouveau personnage, soit Ralph.
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Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour Pixel Perfect de Disney Dreamlight Valley, qui sera déployée le 29 juillet 2026.
Patch notes de la mise à jour Pixel Perfect de Disney Dreamlight Valley
Nouveau contenu
Pour lancer les événements de Pixel Perfect, vous devrez débloquer The Forgotten et Peter Pan, puis terminer la quête The Music on the Wall.
- Rejoignez The Forgotten pour enquêter sur une bonne d'arcade défectueuse près du Château des Rêves. Cette relique défectueuse fera encore quelques apparitions avant de finir chez Vanellope.
- Parcourez votre Vallée à la recherche de tartes, de bière de racine et de briques dont vous aurez besoin pour réparer la borne d'arcade et installer une balise afin de libérer Ralph.
- Une fois installé dans votre Vallée, aide Ralph à animer une réunion de Bad-Anon, renoue avec Vanellope, faites-vous de nouveaux amis, semez un peu le chaos, puis remédiez à la situation pour débloquer des récompenses géniales.
- Préparez-vous à passer à la vitesse supérieure avec le Star Path Pop City. Transformez votre Vallée et organisez un spectacle digne des stars grâce à de nouveaux éléments de scène lumineux et des tenues de concert. Découvrez un nouvel adorable compagnon félin, le partenaire « Pat-fect » pour ce nouveau Star Path, ainsi que deux nouvelles tenues inspirées de Marie et Berlioz, les personnages du film Les Aristochats de Disney.
- Avec cette mise à jour, nous remettons également à l'honneur l'événement Summer Sizzle, du 5 au 18 août, au cours duquel vous pourrez collecter des guimauves, partager des s'mores avec vos amis et accomplir des quêtes quotidiennes à travers la Vallée pour débloquer de toutes nouvelles récompenses, dont le tout premier bâtiment « Quai ».
- Pixel Perfect proposera également un tout nouveau Festival Volant des Parcs. Présent dans la Vallée du 19 août au 8 septembre, entrez et explorez l'île flottante thématique inspirée du meilleur des parcs Disney pour résoudre des énigmes hebdomadaires et gagner des récompenses magiques.
- Puis, du 16 au 29 septembre, l'événement Memory Mania fera son retour avec de nouvelles quêtes à accomplir aux côtés de Joy, du film Vice-Versa de Disney. Aidez-la à repérer les différences entre les souvenirs, et vous pourrez débloquer un tout nouveau compagnon.
- Une nouvelle mise à jour, c'est aussi de superbes nouveautés. Découvrez dans la boutique Premium un tout nouveau pack Deluxe Vallée tropicale, qui apportera une touche de couleur à votre Vallée grâce à de nouveaux décors éclatants pour l'Esplanade, le Château des Rêves, la Boutique de Daisy, le restaurant Chez Rémy, la Boutique de Picsou et la Gare de la Vallée.
- Parallèlement à ce nouveau pack, un tout nouvel effet environnemental fait son apparition dans la boutique Premium. Le premier du genre : le ciel de pluie de météores. Remplissez votre ciel de pluies cosmiques, idéales pour observer les étoiles tard dans la nuit ou pour ajouter une touche de luminosité supplémentaire à vos photos.
- Plongez dans l'ambiance de la rentrée scolaire avec le nouveau skin Schoolhouse Skin, ainsi que le kit Village Schoolyard. Cette mise à jour inclut également le charmant compagnon Scholarly Owl et le nouveau compagnon Fantasia Broomstick au style ionique.
- De plus, nous ajoutons des préréglages prêts à l'emploi à la boutique Premium. Certains packs, y compris certains déjà existants, seront désormais accompagnés de préréglages, ce qui vous permettra de décorer votre Vallée encore plus facilement.
- Ne manquez pas non plus de jeter un œil à la boutique de Piscou pour découvrir de tout nouveaux articles hebdomadaires tels que le débardeur Pink Leopard, la veste universitaire Dreamlight, la salopette Artist's Overalls, le smoking Enchanted Castle, la jupe à motifs Crimson Wayfind et bien d'autres encore.
- Des packs saisonniers Pierres de lune seront également disponibles pour une durée limitée.
Fonctionnalités et améliorations
Grande Exposition d'Olaf
- Enfin, la Grande Exposition d'Olaf vous proposera deux toutes nouvelles salles à terminer, consacrées respectivement au Plateau Ensoleillé et à Frosted Heights. Chacune d'entre elles vous permettra d'obtenir des récompenses uniques une fois terminée.
Amitié
- Améliorations générales :
- Nous avons repensé et amélioré la façon dont vous interagissez avec vos amis dans la Vallée.
- Vous pouvez désormais utiliser les manuels de formation pour modifier le rôle de n'importe quel villageois, quel que soit son niveau.
- Nous avons également revu les recettes d'artisanat afin de faciliter la fabrication des manuels.
- Vous pourrez également sélectionner plusieurs objets individuels dans votre inventaire pour les offrir en une seule fois.
- En parlant de cadeaux, vous pourrez désormais réinitialiser chaque cadeau préféré une fois par jour.
- Perks liés à l'amitié :
- Nous avons également mis à jour les Perks liés à l'amélioration du niveau de vos amitiés.
- Les amis de niveau 7 pourront désormais vous aider à collecter des objets. Vous pourrez désormais choisir 1 objet en rapport avec les rôles de base de votre ami dans n'importe quel biome débloqué, et lui demander d'en collecter davantage pour vous. Le lendemain, vous pourrez récupérer vos lots d'objets auprès de votre ami.
- Il n'y a aucune limite au nombre d'amis à qui vous pouvez demander de l'aide.
- Vos amis resteront disponibles dans la Vallée pendant qu'ils sont partis à la recherche d'objets.
- Vous pourrez désormais utiliser votre carte pour vous déplacer rapidement vers n'importe lequel de vos amis de niveau 10.
- Meilleurs amis :
- À partir de la mise à jour Pixel Perfect, vous pourrez devenir Meilleur ami avec les villageois de votre Vallée.
- Dès qu'un villageois atteint le niveau 10 d'amitié, son icône en forme d'étoile sera remplacée par une barre de progression en forme de cœur doré. Cette barre de progression, valable pour tous les villageois, se réinitialise chaque jour et ne peut être remplie qu'une seule fois par jour.
- Une fois la nouvelle barre de progression en forme de cœur doré remplie, vous pourrez passer du temps avec votre Meilleur ami et bénéficier d'avantages à durée limitée.
- Vous et votre meilleur ami bénéficierez d'un Best Friend Glow qui durera un temps limité et débloquera le bonus de niveau maximal pour tous les rôles.
- Le sprint aura désormais une incidence sur la durée de votre Best Friend Glow, mais pas sur votre endurance.
- Les moments entre meilleurs amis ne peuvent avoir lieu qu'une fois par jour, par villageois.
Décoration
- Nouvelles recettes d'artisanat :
- Découvrez de nouvelles recettes d'artisanat spécifiques à chaque biome.
- Réalisez des recettes d'artisanat en utilisant des ingrédients issus des biomes du jeu de base pour créer des ensembles de mobilier uniques. Dans Pixel Perfect, vous pourrez créer une gamme époustouflante de nouveaux meubles fantaisistes inspirés du monde des fées pour votre Prairie tranquille.
- Sauvegarde rapide en mode Édition :
- Afin de réduire les risques de perte de votre progression en matière de décoration, vous pourrez désormais effectuer une sauvegarde rapide de vos modifications en cours tout en restant en mode Édition, sans avoir à passer par Sauvegarder et quitter.
- Îles flottantes de Storybook Vale :
- Cette mise à jour introduira également trois toutes nouvelles îles flottantes pour les possesseurs de l'extension The Storybook Vale.
- Chaque île inspirée des biomes présents dans l'extension, tels que The Bind, Mythopia et Everafter.
Dreamsnaps
- Améliorations générales :
- Nous avons mis à jour l'interface utilisateur des écrans de vote en 1 contre 1 afin d'harmoniser la présentation des DreamSnaps. Ainsi, les deux images occuperont désormais le même espace.
- Vous aurez toujours la possibilité de visualiser n'importe quelle image en plein écran avant de voter.
Divers
- Effets environnementaux :
- Un tout nouveau type de décoration pour votre Vallée
- L'interface du menu a été mise à jour pour inclure une section Spécial dédiée aux effets environnementaux, tels que les aurores boréales et la future pluie d'étoiles filantes.
- Ces effets environnementaux peuvent être appliqués par zone (biome, sous-biome ou île flottante).
Changements et corrections
- Nous sommes en train de résoudre un problème lié au fait que certains joueurs n'ont pas reçu leur récompense de mobilier du Coffre-fort au cours de la semaine 5 du parcours Godly Glamor.
- Nous avons identifié un problème : certains joueurs éligibles au bonus Early Adopter de Honeyglow Woods ne l'ont pas reçu.
- Correction d'un problème dans la quête du Pack aventure Honeyglow Woods intitulée « Chapter 2: About Thought, Fog and Light » où la liste de courses disparaissait et où l'étal ne pouvait pas être débloqué.
- Correction d'un problème dans la quête du Pack aventure Honeyglow Woods intitulée « Chapter 4: A Tail Tale » où il arrivait parfois qu'Eeyore soit absent à l'étape 27.
- Correction d'un problème dans la quête du Pack aventure Honeyglow Woods qui permettait d'interagir avec un mât de drapeau trop tôt dans la quête, ce qui prêtait à confusion.
- Correction d'un problème qui faisait qu'une récompense provenant d'un coffre vert pouvait atterrir derrière un buisson dans l'arbre Everoak de Gloommeadow, la rendant ainsi inaccessible.
- Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de progresser lorsqu'ils utilisaient l'Ancient Vacuum pour éliminer les Honey Swirls dans Braveheart Grove avant d'avoir atteint l'étape correspondante de la quête « Chapter 7: A Voice Behind the Door ».
- Correction d'un problème empêchant les fleurs de réapparaître assez rapidement dans Honeyglow Woods.
- Correction d'un problème dans la quête du Pack aventure Honeyglow Woods intitulée « Interlude 3: The Shadowy Surprise » où il était trop difficile d'interagir avec la fissure dans le mur.
- Correction d'un problème dans la quête du Pack aventure Honeyglow Woods intitulée « Interlude 3: The Shadowy Surprise » qui pouvait vous bloquer avec 0 pot de miel collecté sur 4.
- Correction d'un problème dans la quête du Pack aventure Honeyglow Woods intitulée « Interlude 2: The Gloomy Hollow » qui pouvait empêcher de recevoir la potion des couleurs secondaires.
- Correction d'un problème dans la quête du Pack aventure Honeyglow Woods intitulée « Interlude 2: The Gloomy Hollow » qui pouvait vous empêcher de dégager le chemin menant au Braveheart Grove.
- Correction d'un problème dans la quête « Grown-Up Things » : une fois la clé papillon ramassée, celle-ci pouvait disparaître et la quête ne progressait plus.
- Correction d'un problème dans la quête « Medicinal Mortality » où Hercule pouvait rester bloqué.
- Correction d'un problème dans la quête « Canine Cuisine » : le fruit violet n'apparaissait pas près de l'arbre du Chat de Cheshire et était envoyé dans votre boîte aux lettres si l'arbre était placé dans l'extension Whishblossom Ranch.
- Correction d'un problème dans la quête « The Sunken Ruins » : les dialogues de Merlin pouvaient se bloquer en boucle.
- Correction d'un problème où les messages « Lost and Found » pouvaient contenir plus d'objets que l'inventaire ne pouvait contenir.
- Correction d'un problème où les meubles ne pouvaient pas être placés sur le Lava Stone Trail et Crystal Paving Stones.
- Correction d'un problème qui empêchait les joueurs de fermer l'écran de récompenses à l'aide de la touche Échap ou du bouton Retour de la manette.
- Correction d'un problème qui empêchait de placer des PNJ via la commande PNJ du mode Photo dans Mythopia.
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