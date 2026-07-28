Disney Dreamlight Valley : MàJ Pixel Perfect du 29 juillet 2026, patch notes et détails

Retrouvez le patch notes et les détails de la mise à jour Pixel Perfect, déployée le 29 juillet 2026, de Disney Dreamlight Valley.

Le mercredi 29 juillet 2026, Disney Dreamlight Valley va s'offrir une toute nouvelle mise à jour majeure et gratuite. Il s'agit, pour être plus précis, du patch baptisé « Pixel Perfect » en anglais. Comme à l'accoutumée, cette mise à jour apportera diverses nouveautés sur le jeu de simulation de Gameloft, dont un tout nouveau personnage, soit Ralph.

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Mais, sans plus tarder, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour Pixel Perfect de Disney Dreamlight Valley, qui sera déployée le 29 juillet 2026.