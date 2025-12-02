Tigrou Disney Dreamlight Valley : Comment débloquer ce personnage ?

Nous vous indiquons, pas à pas, comment débloquer le personnage Tigrou sur Disney Dreamlight Valley.

Comment débloquer Tigrou sur Disney Dreamlight Valley ?

Terminer la quête de Tigrou « Bondis vers le haut, jamais vers le bas »

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Partez au sud-est, après les Champs des Rêves bleus, dans un terrain vague. Vous verrez Tigrou sur une plateforme surélevée.

Prenez le mot « Help » en photo, puis allez montrer cela à Clochette dans le Cœur de Florespérance.

Clochette a une solution, mais cela exige de lui rapporter les ressources suivantes, qui sont à collecter dans la Clairière féerique : Muguet jaune x 2 (au sol) Muguet bleu x 2 (au sol) Muguet rose x 2 (au sol) Carambole x 2 (sur des arbres)

Dès que vous les avez, retournez voir Clochette dans le Cœur de Florespérance pour lui apporter les ressources.

Allez briser, à l'aide de votre pioche, les mots « HELP », afin de récupérer 3 lettres « H ». Les mots sont dans la zone où vous avez trouvé Tigrou et sont facilement repérables.

Interagissez avec l'arbre où se situe Tigrou afin de fabriquer une échelle, à partir des 3 « H ».

Allez discuter avec Blanche-Neige pour trouver une solution au nouveau problème de Tigrou.

Vous devez, à présent, préparer des pancakes au miel, dont la recette est la suivante : Blé x 1 Œuf x 1 Corail de miel Vous devez pêcher dans les cercles blancs, une fois que vous êtes dans la Clairière féerique.

Apportez, ensuite, les pancakes à Tigrou.

Maintenant, brisez les mots « Honey », afin de récupérer les 3 lettres « H ». Vous trouverez l'un de ces mots tout près de Tigrou, et les deux autres dans les Champs des Rêves bleus.

Interagissez, de nouveau, avec l'arbre, où se situe Tigrou, pour terminer l'échelle.

Vous avez terminé la quête « Bondis vers le haut, jamais vers le bas ».











Achever la quête « La Famille Ballon » de Tigrou sur Disney Dreamlight Valley

Rejoignez Tigrou sur la plage de la zone des Rivages de la coupe glacée.

Cassez la roche près de lui pour libérer son ballon, et partez à sa poursuite pour le récupérer.

Retournez voir Tigrou pour le lui donner. Il vous demande désormais de dénicher Maman Ballon et Sœur Ballon : Maman Ballon est dans la zone Rivages de la coupe glacée. Sœur Ballon est dans les Champs Rêves bleus.

Rapportez-les à Tigou. Toutefois, il manque encore un ballon.

Suivez Tigrou et pêchez Papa Ballon dans l'eau (cercle orange).

Malheureusement, Papa Ballon est dégonflé. Vous devez donc réparer la bonbonne d'hélium cassée, grâce à ces items : Graines captères x 6 Glands géants x 12 Poisson-ballon x 2

Dès que vous avez tout rassemblé, réparer la bonbonne en interagissant avec une station d'artisanat (onglet : items fonctionnels).

Apportez-la à Tigrou, qui vous donne un bouquet de ballons.

Placez le bouquet de ballons dans les Montagnes de Florespérance et prenez-le en photo.

Parlez à Tigrou pour terminer cette deuxième quête.







Réaliser la quête « Amusant ! Amusant ! Amusant » de Tigrou sur Disney Dreamlight Valley

Retrouvez Tigrou à l'entrée menant à la Plaine des fées, qui est malheureusement bloquée par le mot « Stop ».

Pour briser le mot, vous devez créer une potion, demandant les ingrédients suivants : Minerai herbeux x 12 Il faut miner les rochers dans la Clairière féerique. Poussière de fée x 4 Corail de miel x 4 Paillettes féeriques x 4

Apportez, ensuite, les ingrédients à Tigrou pour qu'il confectionne la potion.

Cassez les deux barrières « Stop » pour entrer dans la Plaine des fées, puis suivez Tigrou.

Vous devez dorénavant rassembler 10 tickets dans chaque jeu, afin de récupérer la clé de cristal. Pour cela, vous devez effectuer les différentes sous-quêtes données, dont voici la marche à suivre :

Test de force

Allez voir la fleur testeuse de force, qui est incomplète.

Vous trouverez la cloche manquante, près des grands pissenlits duveteux blancs et de la structure cassée.

Placez la cloche dans la fleur testeuse de force, puis utilisez votre pioche dessus.

Récupérez, pour finir, les tickets au stand de récompenses.

Capturer le nénuphar porte-bonheur

Rendez-vous à l'étang de nénuphar (sur votre gauche, quand vous faites face au stand de récompenses).

Pêchez le nénuphar géant. De notre côté, nous l'avons obtenu en pêchant dans un cercle orange/doré.

Finalement, récupérez vos tickets au stand adéquat.

Résolution de casse-tête

Vous devez à présent trouver le puzzle d'association, qui est dans une petite zone surélevée.

Le puzzle comporte une tuile cassée. Vous devez rassembler ces éléments pour la réparer : Bois dur x 8 Pierre de ruche x 2 Argile x 10

Récupérez la tuile cassée près du puzzle, puis fabriquez la tuile réparée à une station d'artisanat (onglet : items fonctionnels).

Retournez au puzzle pour y placer la tuile.

Résolvez le puzzle en choisissant toujours la tuile avec un fond bleu clair/turquoise (comme sur l'image ci-dessous), et mettez un nez rond au centre.

Allez chercher vos tickets au stand de récompense.

Échangez tous vos tickets au stand de récompenses pour récupérer la clé de cristal.

Parlez à Tigrou, qui vous demande de lui construire une maison.

Placez la maison de Tigrou à l'endroit de votre choix dans les Montagnes de Florespérance.

Payez le coût de construction (10 000 Pièces).

Accueillez Tigrou.





Comme vous le savez probablement déjà,s'est offert une toute nouvelle extension, baptisée Wishblossom Ranch en anglais. Ce contenu additionnel a, bien évidemment, apporté de nombreuses nouveautés, dont de nouveaux personnages, qui peuvent être débloqués et devenir des résidents permanents. Parmi eux, nous retrouvonsD'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquonsComme vous vous en doutez, pour, vous devez impérativement avoir acheté l'extension Wishblossom Ranch, étant donné que ce personnage est à retrouver dans une zone bien précise du nouveau biome.En outre, vous devez avoir quelques heures de jeu sur ledit contenu additionnel. En effet, vous rencontrerez Tigrou dès que vous aurez accès à la zone Clairière féerique. Pour cela, vous devez nécessairement avoir débloqué le cheval Khan et avoir monté votre niveau d'amitié avec lui jusqu'au rang 4, qui vous permet de briser la barrière métallique située au Marécage de la mode.Si tel est le cas, rendez-vous dans les Champs des Rêves bleus pour continuer la quête « Bondis vers le haut, jamais vers le bas », qui est liée àVous avez, ainsi, réussi à, via l'extension Wishblossom Ranch. Vous pouvez, dorénavant, effectuer ses quêtes d'amitié, afin de glaner des récompenses. Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Mac.