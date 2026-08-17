Disney Dreamlight Valley va s'offrir de grosses nouveautés, on fait le point

Gameloft a, récemment, partagé de plus amples informations concernant les prochaines nouveautés à venir sur Disney Dreamlight Valley.

Pour la fin de l'année 2026, les développeurs de chez Gameloft comptent bien alimenter leur jeu de simulation de vie à succès, Disney Dreamlight Valley. D'ailleurs, il y a très peu de temps, le studio de développement a révélé des détails à propos des prochains nouveaux contenus, qui seront bientôt disponibles sur Disney Dreamlight Valley.

Disney Dreamlight Valley annonce l'extension The Keepsake Sea

C'est à l'occasion de l'événement D23, qui a eu lieu le vendredi 14 août 2026, que Gameloft a annoncé l'extension The Keepsake Sea de Disney Dreamlight Valley. C'est notamment par le biais d'une courte vidéo que Gameloft a dévoilé ce nouveau contenu additionnel, qui ne dispose, malheureusement, pas encore de date de sortie précise.

Si le studio n'a pas encore partagé de détails spécifiques concernant l'extension The Keepsake Sea de Disney Dreamlight Valley, celle-ci semble mettre en scène Jack Sparrow (Pirates des Caraïbes), à en juger par la silhouette apparaissant à la fin de ce teaser. De plus amples informations à propos de cette nouvelle extension seront révélées lors d'un showcase, qui aura lieu en octobre 2026. Or, ce ne fut pas la seule annonce concernant Disney Dreamlight Valley.

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Deux nouveaux personnages à venir sur Disney Dreamlight Valley

En complément, Gameloft a indiqué qu'Oogie Boogie de L'Étrange Noël de Monsieur Jack sera introduit sur Disney Dreamlight Valley, au cours du mois de septembre prochain. Selon les informations partagées, les joueurs et les joueuses pourront rencontrer ce personnage emblématique à l'occasion d'un événement Halloween inédit. Il y a, par ailleurs, de grandes chances que ce nouvel événement apportera d'autres surprises et nouveautés.

La dernière mise à jour gratuite prévue pour cette année 2026, et plus précisément pour décembre, apportera, qui plus est, Lilo de Lilo et Stitch sur Disney Dreamlight Valley.

La collection Hannah Montana et Lizzie McGuire débarque sur Disney Dreamlight Valley

Lors du même événement, Gameloft a précisé qu'une collection inspirée de Hannah Montana et de Lizzie McGuire sera proposée à la communauté dans la boutique premium, à partir du 19 août 2026, sur Disney Dreamlight Valley. Les joueurs et les joueuses peuvent, dès lors, s'attendre à des tenues inspirées desdits personnages issus de Disney Channel.

En attendant, rappelons que Disney Dreamlight Valley est disponible sur consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ainsi que sur PC et Mac.