Disney Dreamlight Valley : Comment renforcer le lien/augmenter le niveau d'amitié avec son cheval, pour obtenir de nouvelles capacités ?

Nous vous indiquons comment renforcer le lien avec votre cheval sur Disney Dreamlight Valley, afin de débloquer de nouvelles capacités.

Comment renforcer le lien/l'amitié avec son cheval sur Disney Dreamlight Valley ?

Le brosser, via l'action « Panser », une fois par jour.

Lui donner à manger, via l'action « Nourrir », jusqu'à trois fois par jour. Comme les villageois, les chevaux ont des préférences en termes de nourriture.

Le caresser, via l'action « caresser », une fois par jour.

Galoper et sauter au-dessus d'obstacles (comme des bottes de foin, par exemple). C'est un très bon moyen de renforcer le lien avec son cheval.

Effectuer des actions, comme miner, pêcher, retirer des Florespérances mortes/Épines nocturnes, etc., tout en montant votre cheval. Cela exige d'avoir débloqué les capacités adéquates.



Débloquer de nouvelles capacités pour son cheval

Sur, et plus précisément via l'extension Wishblossom Ranch, les joueurs et les joueuses peuvent débloquer des chevaux, qui sont capables d'effectuer certaines tâches et qui permettent de se déplacer plus rapidement. Tout comme pour les villageois, les chevaux possèdent, soit un paramètre à prendre en compte pour débloquer de nouvelles capacités.D'ailleurs, ci-dessous, nous vous expliquonsAfin dey, il convient de s'occuper de lui correctement. En effet, le jeu de simulation de Gameloft permet aux joueurs et aux joueuses d'effectuer plusieurs actions, qui. Ainsi, si vous souhaitezToutes ces actions sont inscrites au-dessus de votre cheval, une fois que vous êtes proches de lui. De ce fait, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche adéquate pour le brosser, le nourrir ou encore le caresser. Ce qui. Il est recommandé de faire ces différentes actions au moins une fois par jour, pourEn outre, sachez que d'autres manipulations peuvent être réalisées, en complément, et ce, dans l'objectif d'est une composante très importante sur, car cela vous permet d'obtenir de nouvelles capacités et diverses récompenses.En effet,. Celles-ci sont en lien avec les tâches habituelles (pêcher, miner, arroser, etc.), mais à destination, cette fois-ci, de votre monture.En les débloquant, votre cheval sera, dès lors, à même d'arroser vos plantations, d'extraire des minerais, d'éliminer les Épines nocturnes, de récolter ou encore de creuser. Ce qui signifie que vous n'aurez plus besoin de les effectuer par vous-même et donc que ces actions pourront être réalisées tout en étant sur votre cheval.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.