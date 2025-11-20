Disney Dreamlight Valley : Comment renforcer le lien/augmenter le niveau d'amitié avec son cheval, pour obtenir de nouvelles capacités ?

Nous vous indiquons comment renforcer le lien avec votre cheval sur Disney Dreamlight Valley, afin de débloquer de nouvelles capacités.
Sur Disney Dreamlight Valley
, et plus précisément via l'extension Wishblossom Ranch, les joueurs et les joueuses peuvent débloquer des chevaux, qui sont capables d'effectuer certaines tâches et qui permettent de se déplacer plus rapidement. Tout comme pour les villageois, les chevaux possèdent un niveau d'amitié
, soit un paramètre à prendre en compte pour débloquer de nouvelles capacités.
D'ailleurs, ci-dessous, nous vous expliquons comment augmenter le niveau d'amitié, soit renforcer le lien, de votre cheval sur Disney Dreamlight Valley
.
Comment renforcer le lien/l'amitié avec son cheval sur Disney Dreamlight Valley ?
Afin de renforcer le lien avec son cheval, et ainsi d'augmenter son niveau d'amitié avec lui, sur Disney Dreamlight Valle
y, il convient de s'occuper de lui correctement. En effet, le jeu de simulation de Gameloft permet aux joueurs et aux joueuses d'effectuer plusieurs actions, qui améliorent leur relation avec leur cheval
. Ainsi, si vous souhaitez renforcer votre lien/augmenter votre amitié avec votre cheval sur Disney Dreamlight Valley, voici comment faire
:
- Le brosser, via l'action « Panser », une fois par jour.
- Lui donner à manger, via l'action « Nourrir », jusqu'à trois fois par jour.
- Comme les villageois, les chevaux ont des préférences en termes de nourriture.
- Le caresser, via l'action « caresser », une fois par jour.
Toutes ces actions sont inscrites au-dessus de votre cheval, une fois que vous êtes proches de lui. De ce fait, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche adéquate pour le brosser, le nourrir ou encore le caresser. Ce qui renforcera votre lien avec votre cheval
. Il est recommandé de faire ces différentes actions au moins une fois par jour, pour augmenter de façon significative votre niveau d'amitié avec votre cheval
.
En outre, sachez que d'autres manipulations peuvent être réalisées, en complément, et ce, dans l'objectif d'améliorer le lien avec son cheval
:
- Galoper et sauter au-dessus d'obstacles (comme des bottes de foin, par exemple).
- C'est un très bon moyen de renforcer le lien avec son cheval.
- Effectuer des actions, comme miner, pêcher, retirer des Florespérances mortes/Épines nocturnes, etc., tout en montant votre cheval.
- Cela exige d'avoir débloqué les capacités adéquates.
Renforcer le lien/augmenter l'amitié avec son cheval
est une composante très importante sur Disney Dreamlight Valley
, car cela vous permet d'obtenir de nouvelles capacités et diverses récompenses.
Débloquer de nouvelles capacités pour son cheval
En effet, en renforçant votre lien, et donc en augmentant votre amitié avec votre cheval, sur Disney Dreamlight Valley, vous obtiendrez de nouveaux éléments cosmétiques, mais aussi de nouvelles capacités
. Celles-ci sont en lien avec les tâches habituelles (pêcher, miner, arroser, etc.), mais à destination, cette fois-ci, de votre monture.
En les débloquant, votre cheval sera, dès lors, à même d'arroser vos plantations, d'extraire des minerais, d'éliminer les Épines nocturnes, de récolter ou encore de creuser. Ce qui signifie que vous n'aurez plus besoin de les effectuer par vous-même et donc que ces actions pourront être réalisées tout en étant sur votre cheval.
Rappelons, en guise de conclusion, que Disney Dreamlight Valley
est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.
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