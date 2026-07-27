Disney Dreamlight Valley : Heure de sortie de la mise à jour Pixel Perfect en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie, en France, de la mise à jour Pixel Perfect, débarquant le 29 juillet 2026, de Disney Dreamlight Valley.

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que le jeu de simulation Disney Dreamlight Valley va s'offrir une nouvelle mise à jour majeure et gratuite à la fin du mois de juillet 2026, et plus précisément le 29. Il s'agit du patch nommé « Pixel Perfect » en anglais. Comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses attendent avec grande impatience de découvrir les nouveautés introduites par cette mise à jour.

De ce fait, dans ce qui suit, nous vous précisons l'heure de sortie, en France, de la mise à jour Pixel Perfect de Disney Dreamlight Valley, afin que vous soyez prêt pour son arrivée.

Heure de sortie de la mise à jour Pixel Perfect en France de Disney Dreamlight Valley

D'après l'historique des précédents patchs déployés sur le jeu de simulation de Gameloft et leur heure de sortie, la mise à jour majeure et gratuite Pixel Perfect de Disney Dreamlight Valley devrait se rendre disponible aux alentours de 15h (heure française), le 29 juillet 2026. Cependant, soulignons que cela pourrait prendre un peu plus de temps pour certaines plateformes. Cela a, effectivement, été le cas par le passé, notamment en ce qui concerne les versions Switch, Switch 2 et Game Pass.

À partir de ce moment-là, la communauté pourra télécharger la mise à jour Pixel Perfect de Disney Dreamlight Valley. Une fois le téléchargement terminé, il sera possible de lancer le titre et de se plonger dans les nouveaux contenus apportés. À l'heure où nous écrivons ces lignes, Gameloft n'a pas partagé de détails au sujet du poids de cette nouvelle mise à jour majeure et gratuite.

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Résumé des nouveautés introduites par la mise à jour Pixel Perfect de Disney Dreamlight Valley

Si vous vous questionnez à propos du contenu de la mise à jour majeure Pixel Perfect de Disney Dreamlight Valley, voici un récapitulatif des nouveautés à venir avec ce patch :

Un nouveau personnage : Ralph, du film Les Mondes de Ralph de Disney.

De nouvelles quêtes d'amitié et récompenses liées à Ralph.

Un nouveau Star Path, avec des récompenses gratuites et premium.

Divers nouveaux événements, durant tout l'été : Événement Chaleur de l'été. Événement Festival Volant des Parcs. Événement Memory Mania.

Plusieurs améliorations de gameplay.

Des corrections.

Rendez-vous donc le 29 juillet 2026, et plus précisément dans l'après-midi, pour découvrir la mise à jour majeure et gratuite Pixel Perfect de Disney Dreamlight Valley. Rappelons, en guise de conclusion, que le jeu de simulation de Gameloft est disponible sur consoles PlayStation, Xbox, Switch ainsi que sur PC et Mac.