Khan Disney Dreamlight Valley : Comment débloquer ce cheval ?

Nous vous indiquons, étape par étape, comment débloquer le cheval Khan sur Disney Dreamlight Valley.

Comment débloquer le cheval Khan sur Disney Dreamlight Valley ?

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Parlez à Clochette dans le Cœur de Florespérance et remettez-lui la clé de cristal (c'est Cruella qui vous la donne).

Entrez dans la nouvelle zone, qui est désormais accessible.

Invoquez le cheval Maximum pour franchir les fossés devant vous.

Par la suite, vous devez baissezr le levier, afin de suivre une piste olfactive qui vous pointe dans la direction d'une poignée.

Récupérez la poignée, placez-la dans le mécanisme et interagissez avec pour faire descendre l'ascenseur.

Progressez jusqu'à atteindre la Florespérance de l'ambition.

Vous devez, à présent, briser les 3 cristaux, disséminés aux quatre coins du niveau : Dans la zone bleue, sur la mezzanine près de l'entrée. Dans la zone verte inondée à sa droite. Dans la zone rose, derrière l'ascenseur encombré à sa gauche. En réalité, rien n'est vraiment compliqué ici et vous trouverez facilement la solution aux énigmes proposées. Dans un cas, vous devez placer le rocher sur une plateforme en le poussant avec votre cheval. Dans un autre cas, vous devez abaisser un ascenseur, puis sauter avec Maximum. Dans le dernier cas, vous devez activer des mécanismes afin d'abaisser deux ascenseurs.

Une fois que vous avez brisé les 3 cristaux, retournez parler à la Florespérance de l'ambition.

Vous verrez, alors, apparaître le cheval Khan.











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Sur, et plus précisément via l'extension Wishblossom Ranch, les joueurs et les joueuses peuvent avoir leur propre cheval. De plus, ces derniers peuvent débloquer d'autres montures issus de différents films d'animation Disney. Ainsi, il est tout à fait possible d'avoir, de Mulan, sur le jeu de simulation de Gameloft. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire.Ci-dessous, nous vous expliquons, afin de l'ajouter à votre liste de montures.Comme vous vous en doutez, pour, il est impératif d'avoir acheté l'extension Wishblossom Ranch. En outre, vous devez avoir progressé dans ledit contenu additionnel, et avoir, plus précisément, débloqué le personnage Cruella.Si tel est le cas, vous obtiendrez la quête « Grottes cristallines : Ravin ravissant », qui est liée à Clochette. À présent, vous devez réaliser les actions suivantes afin deVous avez réussi la quête « Grottes cristallines : Ravin ravissant » et vous êtes parvenu à. Comme indiqué en jeu, cette monture peut abattre des barricades en bois avec des coups de sabots.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC, Mac et Nintendo Switch.