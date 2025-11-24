Khan Disney Dreamlight Valley : Comment débloquer ce cheval ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 novembre 2025 à 15h44
Nous vous indiquons, étape par étape, comment débloquer le cheval Khan sur Disney Dreamlight Valley.
Khan Disney Dreamlight Valley : Comment débloquer ce cheval ?
Sur Disney Dreamlight Valley, et plus précisément via l'extension Wishblossom Ranch, les joueurs et les joueuses peuvent avoir leur propre cheval. De plus, ces derniers peuvent débloquer d'autres montures issus de différents films d'animation Disney. Ainsi, il est tout à fait possible d'avoir Khan, de Mulan, sur le jeu de simulation de Gameloft. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire.

Ci-dessous, nous vous expliquons comment débloquer le cheval Khan sur Disney Dreamlight Valley, afin de l'ajouter à votre liste de montures.

Comment débloquer le cheval Khan sur Disney Dreamlight Valley ?

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Comme vous vous en doutez, pour débloquer Khan sur Disney Dreamlight Valley, il est impératif d'avoir acheté l'extension Wishblossom Ranch. En outre, vous devez avoir progressé dans ledit contenu additionnel, et avoir, plus précisément, débloqué le personnage Cruella. 

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Si tel est le cas, vous obtiendrez la quête « Grottes cristallines : Ravin ravissant », qui est liée à Clochette. À présent, vous devez réaliser les actions suivantes afin de débloquer le cheval Khan sur Disney Dreamlight Valley
  • Parlez à Clochette dans le Cœur de Florespérance et remettez-lui la clé de cristal (c'est Cruella qui vous la donne).
  • Entrez dans la nouvelle zone, qui est désormais accessible.
  • Invoquez le cheval Maximum pour franchir les fossés devant vous.
  • Par la suite, vous devez baissezr le levier, afin de suivre une piste olfactive qui vous pointe dans la direction d'une poignée.
  • Récupérez la poignée, placez-la dans le mécanisme et interagissez avec pour faire descendre l'ascenseur.
  • Progressez jusqu'à atteindre la Florespérance de l'ambition.
  • Vous devez, à présent, briser les 3 cristaux, disséminés aux quatre coins du niveau : 
    • Dans la zone bleue, sur la mezzanine près de l'entrée.
    • Dans la zone verte inondée à sa droite.
    • Dans la zone rose, derrière l'ascenseur encombré à sa gauche.
      • En réalité, rien n'est vraiment compliqué ici et vous trouverez facilement la solution aux énigmes proposées.
        • Dans un cas, vous devez placer le rocher sur une plateforme en le poussant avec votre cheval. Dans un autre cas, vous devez abaisser un ascenseur, puis sauter avec Maximum. Dans le dernier cas, vous devez activer des mécanismes afin d'abaisser deux ascenseurs.
  • Une fois que vous avez brisé les 3 cristaux, retournez parler à la Florespérance de l'ambition.
  • Vous verrez, alors, apparaître le cheval Khan.
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Vous avez réussi la quête « Grottes cristallines : Ravin ravissant » et vous êtes parvenu à débloquer le cheval Khan sur Disney Dreamlight Valley. Comme indiqué en jeu, cette monture peut abattre des barricades en bois avec des coups de sabots. 

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Rappelons, en guise de conclusion, que Disney Dreamlight Valley est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC, Mac et Nintendo Switch.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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