Cruella Disney Dreamlight Valley : Comment débloquer ce personnage ?

Nous vous expliquons, pas à pas, comment débloquer le personnage Cruella sur Disney Dreamlight Valley.

Comment débloquer Cruella sur Disney Dreamlight Valley ?

Quête de Cruella « La Flétrissure de la Mode »

Parlez à Cruella, qui vous demande d'immortaliser certains endroits du Ravin ravissant : Rails de la mine de la Carrière → Au nord de Parcs du cachemire (première image de la galerie ci-dessous). Pont de fer → Au nord de la Rivière du podium, en l'air (deuxième image de la galerie ci-dessous). Phare près de la plage → Placez-vous au sud-est d Parcs du cachemire (troisième image de la galerie ci-dessous).

Retournez voir Cruella dans la grotte près de la Carrière.

Elle vous demande alors de réparer le Clocher, qui est situé dans la zone Plateau Haute Couture. Pour cela, vous devez rassembler différentes ressources : Poussière de fée x 20. Guirlandes de paillettes x 10. Fers à repasser anciens x 10. Minez dans le biome Ravin ravissant. Terre perlée x 10. Creusez dans le biome Ravin ravissant. Jaspe x 5. Minez dans le biome Ravin ravissant.

Placez, ensuite, toutes ces ressources, en interagissant avec le panneau du Clocher, pour le réparer.

Allez avertir Cruella, qui vous demande dès lors de lui rapporter un plat.

Lisez la recette qu'elle vous donne, en ouvrant votre inventaire.

Parlez à Dingo, puis préparez le goûter en question : Service à thé du goûter, qui nécessite ces ingrédients : Grains de café chocolat foncé Orge perlé Légume Pêche à aiguilles

Ensuite, apportez le goûter à Cruella.

Cette dernière vous demande de placer le Service à thé du goûter dans le Ravin ravissant (à l'endroit de votre choix).

Prenez, pour finir, le thé avec Cruella.

Vous avez terminé la quête « La Flétrissure de la Mode ».













Quête de Cruella « Le crash d'enfer »

Allez parler à Cruella, qui vous donne un vêtement.

Portez la tenue Uniforme équestre chic, en ouvrant votre inventaire et la Garde-robe.

Discutez, de nouveau, avec Cruella, qui vous demande de retrouver trois fragments de journal : Près de l'entrée de la Carrière sur la plage → Allez à Parcs du cachemire, et dirigez-vous vers la Carrière. Ne descendez pas les escaliers, partez plutôt sur la gauche pour voir le journal au sol, sur la plage (première image de la galerie ci-dessous). Au fond de la Carrière → Descendez dans la Carrière, le journal est au nord-est, au sol (deuxième image de la galerie ci-dessous). Près d'une cascade, à la lisière est du Ravin ravissant, au pied de la forteresse → Au nord-est de Rivière du podium (troisième image de la galerie ci-dessous).

Retournez voir Cruella dans la Carrière.

Vous devez, à présent, fabriquer une trousse de réparation pour corde et poulie, qui exige les éléments suivants : Orge perlé x 10. Terre perlée x 10. Cintres en fil de fer x 3. Pêchez en dehors des vaguelettes, à n'importe quel point d'eau. Escargot mètre ruban x 2. Pêchez dans la région Ravin ravissant.

Fabriquez, ensuite, la trousse à une station et placez le mécanisme, une fois de retour dans la Carrière.

Parlez à Cruella.

Placez la selle moderne que vous donne Cruella, en ouvrant le menu « Montures » depuis votre inventaire.

Discutez avec Cruella pour sortir sa voiture du ravin.

Pour finir, parlez-lui afin de terminer la quête « Le crash d'enfer ».











Quête de Cruella « La rébellion des mouffettes »

Parlez à Cruella, qui vous donnera une clé.

Utilisez-la sur sa voiture afin d'accéder à l'espace de stockage. Remettez l'item récupéré à Cruella.

Discutez avec Cruella, qui vient de vous mentir.

Cette dernière vous demande d'aller parler à « la fille du pressing ». Il s'agit de Blanche-Neige.

Allez donc voir Blanche-Neige.

Vous devez, à présent, rassembler les ressources suivantes pour fabriquer la maison élégante de Mouffette : Terre perlée x 10. Fleur en soie noire x 5. À collecter dans Ravin ravissant. Fleur en soie rouge x 5. À collecter dans Ravin ravissant. Jaspe x 2.

Dès que cela est le cas, confectionnez ladite maison depuis une station d'artisanat (onglet « Meubles »).

Placez, ensuite, la maison dans le Ravin ravissant (à l'endroit de votre choix).

Trouvez la grotte, dont l'entrée est surmontée de deux drapeaux avec des mouffettes dessus. Elle est à l'est de Rivière du podium.

Parlez au professeur mouffette.

Suivez Blanche-Neige jusqu'à la Forteresse de Cruella, puis parlez-lui.

Placez le levier et interagissez avec le mécanisme pour abaisser le pont levis.

Entrez dans la Forteresse de Cruelle.

Vous devez, dorénavant, désactiver des statues avec un chien. Attention, des mannequins sont positionnés à côté de la statue et vous ne devez pas vous faire repérer. Pour cela, attendez que le rayon de lumière au sol ne soit pas sur votre chemin.

Placez, ensuite, la maison de Cruella dans le Ravin ravissant (à l'endroit de votre choix).

Interagissez avec le panneau de ladite bâtisse pour payer son coût de construction (15 000 pièces).

Accueillez Cruella.













Comme vous le savez probablement déjà,a accueilli, au mois de novembre 2025, une toute nouvelle extension, baptisée. Ce contenu additionnel apporte, bien évidemment, plusieurs nouveautés, dont de nouveaux personnages à débloquer. Parmi eux, nous retrouvons, qui est issue du film d'animation Les 101 Dalmatiens.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons, afin de l'inviter à devenir un résident permanent de votre Vallée.Comme vous vous en doutez, pour, il convient d'avoir acheté l'extension Wishblossom Ranch. En effet, c'est que dans le Ranch de Florespérance/les Montagnes de Florespérance que vous pouvez rencontrer ce personnage spécifique. En outre, cela stipule d'avoir fait les premières quêtes de Blanche-Neige, qui vous accueille dès votre arrivée dans cette nouvelle région, et d'avoir accès au second biome (après avoir débloqué le cheval Maximus).Si tel est le cas, vous pouvez. Ce qui exige de terminer ses trois premières quêtes, dont voici les objectifs et la marche à suivre.Vous avez réussi à, et plus précisément via l'extension Wishblossom Ranch. Vous pouvez, ainsi, continuer les quêtes de ce personnage, afin de récupérer ses récompenses et avancer dans l'histoire.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.