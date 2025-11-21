Disney Dreamlight Valley : Toutes les recettes de l'extension Wishblossom Ranch

Nous vous listons toutes les recettes de cuisine disponibles dans l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley, tout en vous précisant les ingrédients nécessaires pour les réaliser.

Les recettes de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley

Recette Catégorie Ingrédients Prix de vente (Or) Gain en endurance Borscht au babeurre Hors-d'œuvre Betterave

Œuf

Lait

Aneth 766 ou plus +1656 ou plus Croquettes de poisson alpines Hors-d'œuvre Aneth

Oktobar 1K ou plus +2370 ou plus Salade bouquet écarlate Hors-d'œuvre Chou frisé écarlate 34 ou plus +160 ou plus Sélection de poisson fumés Hors-d'œuvre Thon x2

Poisson (au choix)

Blé 288 ou plus +1701 ou plus Soda au nectar pétillant Hors-d'œuvre Carambole

Glace pilée 247 ou plus +1197 ou plus Thé au miel et cynorhodon Hors-d'œuvre Corail de miel 210 ou plus +570 ou plus Bento amical Plat Corail de miel

Légume (au choix)

Poisson tigré

Chou frisé écarlate 2,7K ou plus +3877 ou plus Carottes glacées au miel Plat Corail de miel

Carrotte

Aneth 362 ou plus +944 ou plus Céréales canines croustillantes Plat Orge perlé

Pêche à aiguilles 107 ou plus +796 ou plus Diplomate rétro à la pêche Plat Pêche à aiguilles

Lait

Orge perlé

Fruit (au choix)

Canne à sucre 544 ou plus +1752 ou plus Eton Mess Plat Groseilles

Pêche à aiguilles

Œuf 407 ou plus +1994 ou plus Gelée à l'ananas poissonneux Plat Poisson en gelée

Escargot mètre ruban

Chou frisé écarlate

Crabe

Poisson (au choix) 2,7K ou plus +5000 ou plus Hors-d'œuvre au chou frisé écarlate et au fromage Plat Blé

Chou frisé écarlate

Fromage 294 ou plus +694 ou plus Minuscules cupcakes 101 dalmatiens Plat Œuf

Blé

Canne à sucre

Grains de café chocolat foncé 460 ou plus +862 ou plus Pancakes au miel Plat Corail de miel

Œuf

Blé 55 ou plus +1263 ou plus Pizza de fée Plat Fromage

Tomate

Blé khorasan féerique

Paillettes féeriques

Champignon bouton 718 +1268 Poisson blanc cuisiné et betteraves rôties Plat Poisson blanc des montagnes

Groseilles 81 ou plus +900 ou plus Potage à la citrouille dans un bol de pain Plat Blé khorasan féerique

Lait

Citrouille

Poisson tigré 3,9K ou plus +4153 ou plus Ragoût bouton Plat Champignon bouton

Carotte 135 ou plus +375 ou plus Salade en gelée Plat Poisson en gelée

Chou frisé écarlate 1,3K ou plus +2717 ou plus Sandwich au jambon d'Horace Plat Orge perlé

Fromage

Légume (au choix) 326 ou plus +643 ou plus Sélection de petit déjeuner feutrée Plat Champignon bouton

Œuf

Combattant à nageoire satinée 1K ou plus +2597 ou plus Service à thé du goûter Plat Grains de café chocolat foncé

Orge perlé

Pêche à aiguilles

Légume (au choix) 235 ou plus +985 ou plus Spaetzle à la betterave Plat Blé

Œuf

Betterave 339 ou plus +778 ou plus Stargazy Pie Plat Combattant à nageoire satinée

Escargot mètre ruban

Oktobar

Blé 1,9K ou plus +5000 ou plus Terrine de poisson en gelée Plat Poisson en gelée 1,2K ou plus +2450 ou plus Baguettes de fée Dessert Carambole

Fruit (au choix)

Fruit sucette 229 ou plus +1028 ou plus Biscuits de la vallée à la groseille Dessert Groseilles

Lait

Œuf 676 ou plus +1895 ou plus Biscuits linzer à la groseille Dessert Groseilles

Canne à sucre

Blé

Beurre 365 ou plus +1379 ou plus Gâteau chaussure de fée Dessert Blé khorasan féerique

Corail de miel

Beurre

Œuf

Grains de café chocolat foncé 1,2K +2052 Gâteau dôme à la crème glacée de fée Dessert Blé khorasan féerique

Paillettes féeriques

Glace pilée

Groseilles 554 ou plus +1489 ou plus La Belle et les Betteraves Napoléon Dessert Beurre

Œuf

Lait

Groseilles

Betterave 1,1K +2782 Pain féerique Dessert Blé khorasan féerique

Paillettes féeriques 243 ou plus +360 ou plus Pile de brownies à la betterave Dessert Œuf

Betterave

Saveur (au choix) 363 ou plus +826 ou plus Queues de Tigrou Dessert Paillettes féeriques

Fruit sucette 253 ou plus +437 ou plus Sculpture en sucre de betterave Dessert Betterave

Canne à sucre 51 ou plus +223 ou plus





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Comme vous vous en doutez, l'extension Wishblossom Ranch deintroduit deafin que les joueurs et les joueuses puissent confectionner de nouveaux plats, à destination de leur personnage, des villageois, mais aussi des chevaux. Bien entendu, cescomprennent des entrées, des plats principaux et des desserts, et ce, selon une certaine qualité représentée par des étoiles.D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous proposonsComme indiqué précédemment, vous pouvez retrouver, ci-dessous, un tableau comprenant. Pour chacune d'entre elles, nous vous apportons des renseignements concernant les ingrédients exigés mais aussi leur prix de vente, leur apport en termes d'endurance et leur catégorie.Vous connaissez, à présent,. La plupart des ingrédients listés sont disponibles dans les zones du Ranch de Florespérance/Montagnes de Florespérance (certains peuvent être achetés via le stand de Dingo), tandis que d'autres peuvent être trouvés dans la Vallée (canne à sucre, carotte, beurre, lait, etc.).Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch.