Disney Dreamlight Valley : Toutes les recettes de l'extension Wishblossom Ranch

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 novembre 2025 à 17h39
Nous vous listons toutes les recettes de cuisine disponibles dans l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley, tout en vous précisant les ingrédients nécessaires pour les réaliser.
Disney Dreamlight Valley : Toutes les recettes de l'extension Wishblossom Ranch
Comme vous vous en doutez, l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley introduit de nouvelles recettes de cuisine afin que les joueurs et les joueuses puissent confectionner de nouveaux plats, à destination de leur personnage, des villageois, mais aussi des chevaux. Bien entendu, ces recettes comprennent des entrées, des plats principaux et des desserts, et ce, selon une certaine qualité représentée par des étoiles.

D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous proposons une liste de toutes les recettes de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley, avec les ingrédients demandés pour les réaliser.

Les recettes de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley

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Comme indiqué précédemment, vous pouvez retrouver, ci-dessous, un tableau comprenant toutes les recettes de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley. Pour chacune d'entre elles, nous vous apportons des renseignements concernant les ingrédients exigés mais aussi leur prix de vente, leur apport en termes d'endurance et leur catégorie.

Recette
Catégorie
Ingrédients
 Prix de vente (Or) Gain en endurance
Borscht au babeurre  Hors-d'œuvre  Betterave
Œuf
Lait
Aneth		  766 ou plus +1656 ou plus
Croquettes de poisson alpines   Hors-d'œuvre Aneth
Oktobar 		 1K ou plus  +2370 ou plus
 Salade bouquet écarlate Hors-d'œuvre Chou frisé écarlate 34 ou plus  +160 ou plus
 Sélection de poisson fumés Hors-d'œuvre Thon x2
Poisson (au choix)
Blé		  288 ou plus +1701 ou plus
Soda au nectar pétillant  Hors-d'œuvre  Carambole
Glace pilée		 247 ou plus  +1197 ou plus
 Thé au miel et cynorhodon Hors-d'œuvre  Corail de miel 210 ou plus  +570 ou plus
 Bento amical Plat Corail de miel
Légume (au choix)
Poisson tigré
Chou frisé écarlate		  2,7K ou plus +3877 ou plus
 Carottes glacées au miel  Plat Corail de miel
Carrotte
Aneth 		 362 ou plus  +944 ou plus 
Céréales canines croustillantes   Plat Orge perlé
Pêche à aiguilles 		 107 ou plus   +796 ou plus
 Diplomate rétro à la pêche  Plat Pêche à aiguilles
Lait
Orge perlé
Fruit (au choix)
Canne à sucre		 544 ou plus  +1752 ou plus
 Eton Mess Plat Groseilles
Pêche à aiguilles
Œuf 		 407 ou plus  +1994 ou plus
 Gelée à l'ananas poissonneux  Plat Poisson en gelée
Escargot mètre ruban
Chou frisé écarlate
Crabe
Poisson (au choix) 		 2,7K ou plus  +5000 ou plus
Hors-d'œuvre au chou frisé écarlate et au fromage   Plat Blé
Chou frisé écarlate
Fromage 		 294 ou plus  +694 ou plus
 Minuscules cupcakes 101 dalmatiens  Plat Œuf
Blé
Canne à sucre
Grains de café chocolat foncé 		 460 ou plus  +862 ou plus
Pancakes au miel  Plat Corail de miel
Œuf
Blé		  55 ou plus +1263 ou plus
 Pizza de fée  Plat Fromage
Tomate
Blé khorasan féerique
Paillettes féeriques
Champignon bouton		  718  +1268
 Poisson blanc cuisiné et betteraves rôties  Plat Poisson blanc des montagnes
Groseilles		 81 ou plus  +900 ou plus
Potage à la citrouille dans un bol de pain  Plat Blé khorasan féerique
Lait
Citrouille
Poisson tigré		 3,9K ou plus  +4153 ou plus
 Ragoût bouton  Plat Champignon bouton
Carotte		 135 ou plus  +375 ou plus
Salade en gelée   Plat Poisson en gelée
Chou frisé écarlate		 1,3K ou plus  +2717 ou plus
 Sandwich au jambon d'Horace  Plat Orge perlé
Fromage
Légume (au choix)		  326 ou plus +643 ou plus
 Sélection de petit déjeuner feutrée  Plat Champignon bouton
Œuf
Combattant à nageoire satinée 		  1K ou plus +2597 ou plus
 Service à thé du goûter Plat  Grains de café chocolat foncé
Orge perlé
Pêche à aiguilles
Légume (au choix)		  235 ou plus +985 ou plus
 Spaetzle à la betterave  Plat Blé
Œuf
Betterave		 339 ou plus  +778 ou plus
Stargazy Pie   Plat Combattant à nageoire satinée
Escargot mètre ruban
Oktobar
Blé		  1,9K ou plus +5000 ou plus
 Terrine de poisson en gelée  Plat Poisson en gelée   1,2K ou plus +2450 ou plus 
 Baguettes de fée Dessert  Carambole
Fruit (au choix)
Fruit sucette		  229 ou plus +1028 ou plus
 Biscuits de la vallée à la groseille Dessert Groseilles
Lait
Œuf		 676 ou plus  +1895 ou plus
Biscuits linzer à la groseille  Dessert Groseilles
Canne à sucre
Blé
Beurre		  365 ou plus +1379 ou plus
 Gâteau chaussure de fée Dessert  Blé khorasan féerique
Corail de miel
Beurre
Œuf
Grains de café chocolat foncé		 1,2K  +2052 
 Gâteau dôme à la crème glacée de fée  Dessert Blé khorasan féerique
Paillettes féeriques
Glace pilée
Groseilles		 554 ou plus +1489 ou plus
 La Belle et les Betteraves Napoléon  Dessert Beurre
Œuf
Lait
Groseilles
Betterave		 1,1K +2782
 Pain féerique  Dessert Blé khorasan féerique
Paillettes féeriques		 243 ou plus +360 ou plus
 Pile de brownies à la betterave  Dessert Œuf
Betterave
Saveur (au choix) 		 363 ou plus +826 ou plus
 Queues de Tigrou  Dessert Paillettes féeriques
Fruit sucette		  253 ou plus +437 ou plus
 Sculpture en sucre de betterave  Dessert Betterave
Canne à sucre		 51 ou plus +223 ou plus

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Vous connaissez, à présent, toutes les recettes liées à l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley. La plupart des ingrédients listés sont disponibles dans les zones du Ranch de Florespérance/Montagnes de Florespérance (certains peuvent être achetés via le stand de Dingo), tandis que d'autres peuvent être trouvés dans la Vallée (canne à sucre, carotte, beurre, lait, etc.).

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Rappelons, en guise de conclusion, que Disney Dreamlight Valley est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC et Nintendo Switch.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaires (4)

Avatar Clémence
Clémence Le 02/12/2025 à 09:21

Effectivement, ils vont probablement corriger cela avec la mise à jour du 10 décembre. Espérons, en tout cas :)

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Gaelle (invité) Le 02/12/2025 à 07:32

Aux dernières nouvelles, le ragoût bouton est buggé. A voir lors d'une prochaine mise à jour ^^

Avatar Clémence
Clémence Le 24/11/2025 à 16:57

Lesquelles ? Pour que nous puissions corriger :)

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Ouija (invité) Le 24/11/2025 à 14:28

Certaines recettes sont fausses