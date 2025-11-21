Disney Dreamlight Valley : Toutes les recettes de l'extension Wishblossom Ranch

Disney Dreamlight Valley : Codes d'échange (Septembre 2026)
Retrouvez une liste des codes disponibles pour Disney Dreamlight Valley, afin de récupérer gratuitement divers items et récompenses.
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Recette
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Catégorie
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Ingrédients
|Prix de vente (Or)
|Gain en endurance
|Borscht au babeurre
|Hors-d'œuvre
|Betterave
Œuf
Lait
Aneth
|766 ou plus
|+1656 ou plus
|Croquettes de poisson alpines
|Hors-d'œuvre
|Aneth
Oktobar
|1K ou plus
|+2370 ou plus
|Salade bouquet écarlate
|Hors-d'œuvre
|Chou frisé écarlate
|34 ou plus
|+160 ou plus
|Sélection de poisson fumés
|Hors-d'œuvre
|Thon x2
Poisson (au choix)
Blé
|288 ou plus
|+1701 ou plus
|Soda au nectar pétillant
|Hors-d'œuvre
|Carambole
Glace pilée
|247 ou plus
|+1197 ou plus
|Thé au miel et cynorhodon
|Hors-d'œuvre
|Corail de miel
|210 ou plus
|+570 ou plus
|Bento amical
|Plat
|Corail de miel
Légume (au choix)
Poisson tigré
Chou frisé écarlate
|2,7K ou plus
|+3877 ou plus
|Carottes glacées au miel
|Plat
|Corail de miel
Carrotte
Aneth
|362 ou plus
|+944 ou plus
|Céréales canines croustillantes
|Plat
|Orge perlé
Pêche à aiguilles
|107 ou plus
|+796 ou plus
|Diplomate rétro à la pêche
|Plat
|Pêche à aiguilles
Lait
Orge perlé
Fruit (au choix)
Canne à sucre
|544 ou plus
|+1752 ou plus
|Eton Mess
|Plat
|Groseilles
Pêche à aiguilles
Œuf
|407 ou plus
|+1994 ou plus
|Gelée à l'ananas poissonneux
|Plat
|Poisson en gelée
Escargot mètre ruban
Chou frisé écarlate
Crabe
Poisson (au choix)
|2,7K ou plus
|+5000 ou plus
|Hors-d'œuvre au chou frisé écarlate et au fromage
|Plat
|Blé
Chou frisé écarlate
Fromage
|294 ou plus
|+694 ou plus
|Minuscules cupcakes 101 dalmatiens
|Plat
|Œuf
Blé
Canne à sucre
Grains de café chocolat foncé
|460 ou plus
|+862 ou plus
|Pancakes au miel
|Plat
|Corail de miel
Œuf
Blé
|55 ou plus
|+1263 ou plus
|Pizza de fée
|Plat
|Fromage
Tomate
Blé khorasan féerique
Paillettes féeriques
Champignon bouton
|718
|+1268
|Poisson blanc cuisiné et betteraves rôties
|Plat
|Poisson blanc des montagnes
Groseilles
|81 ou plus
|+900 ou plus
|Potage à la citrouille dans un bol de pain
|Plat
|Blé khorasan féerique
Lait
Citrouille
Poisson tigré
|3,9K ou plus
|+4153 ou plus
|Ragoût bouton
|Plat
|Champignon bouton
Carotte
|135 ou plus
|+375 ou plus
|Salade en gelée
|Plat
|Poisson en gelée
Chou frisé écarlate
|1,3K ou plus
|+2717 ou plus
|Sandwich au jambon d'Horace
|Plat
|Orge perlé
Fromage
Légume (au choix)
|326 ou plus
|+643 ou plus
|Sélection de petit déjeuner feutrée
|Plat
|Champignon bouton
Œuf
Combattant à nageoire satinée
|1K ou plus
|+2597 ou plus
|Service à thé du goûter
|Plat
| Grains de café chocolat foncé
Orge perlé
Pêche à aiguilles
Légume (au choix)
|235 ou plus
|+985 ou plus
|Spaetzle à la betterave
|Plat
|Blé
Œuf
Betterave
|339 ou plus
|+778 ou plus
|Stargazy Pie
|Plat
|Combattant à nageoire satinée
Escargot mètre ruban
Oktobar
Blé
|1,9K ou plus
|+5000 ou plus
|Terrine de poisson en gelée
|Plat
|Poisson en gelée
|1,2K ou plus
|+2450 ou plus
|Baguettes de fée
|Dessert
|Carambole
Fruit (au choix)
Fruit sucette
|229 ou plus
|+1028 ou plus
|Biscuits de la vallée à la groseille
|Dessert
|Groseilles
Lait
Œuf
|676 ou plus
|+1895 ou plus
|Biscuits linzer à la groseille
|Dessert
|Groseilles
Canne à sucre
Blé
Beurre
|365 ou plus
|+1379 ou plus
|Gâteau chaussure de fée
|Dessert
|Blé khorasan féerique
Corail de miel
Beurre
Œuf
Grains de café chocolat foncé
|1,2K
|+2052
|Gâteau dôme à la crème glacée de fée
|Dessert
|Blé khorasan féerique
Paillettes féeriques
Glace pilée
Groseilles
|554 ou plus
|+1489 ou plus
|La Belle et les Betteraves Napoléon
|Dessert
|Beurre
Œuf
Lait
Groseilles
Betterave
|1,1K
|+2782
|Pain féerique
|Dessert
|Blé khorasan féerique
Paillettes féeriques
|243 ou plus
|+360 ou plus
|Pile de brownies à la betterave
|Dessert
|Œuf
Betterave
Saveur (au choix)
|363 ou plus
|+826 ou plus
|Queues de Tigrou
|Dessert
|Paillettes féeriques
Fruit sucette
|253 ou plus
|+437 ou plus
|Sculpture en sucre de betterave
|Dessert
|Betterave
Canne à sucre
|51 ou plus
|+223 ou plus
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commentaires (4)
Effectivement, ils vont probablement corriger cela avec la mise à jour du 10 décembre. Espérons, en tout cas :)
Aux dernières nouvelles, le ragoût bouton est buggé. A voir lors d'une prochaine mise à jour ^^
Lesquelles ? Pour que nous puissions corriger :)
Certaines recettes sont fausses