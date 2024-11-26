Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale : Les Anigamis, où les trouver et quelle est leur utilité ?

Si vous vous demandez à quoi servent les anigamis et où en capturer sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale, sachez que nous vous expliquons tout ce qu'il y a à savoir à ce sujet.

Les anigamis sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale

Où trouver des anigamis sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale ?

Les anigamis de type oiseau : Anigami oiseau blanc → Dans la Vallée (jeu de base). Anigami oiseau bleu → Reliure. Anigami oiseau jaune → Bois sauvages. Anigami oiseau rouge → Bibliothèque du Savoir. Anigami oiseau vert → Champs Élysées (biome Mythopie).

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Les anigamis de type démon : Anigami démon bleu → Plaines ardentes (biome Mythopie) ou Forteresse tombée (biome Comté des contes). Anigami démon rose → Champs Élysées ou Plaines ardentes (biome Mythopie). Anigami démon rouge → Ombre de la statue (biome Mythopie). Anigamin démon vert → Mont Olympe (biome Mythopie).

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Les anigamis de type grenouille : Anigami grenouille jaune → Marais du Haricot magique (biome Comté des contes). Anigami grenouille rose → Ombre de la statue (biome Mythopie) et Chutes de la Théière (biome Comté des contes). Anigami grenouille vert → Bois sauvage et Chutes de la Théière (biome Comté des contes). Anigami grenouille violet → Forteresse oubliée (biome Comté des contes).

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Fabriquer des anigamis sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale

À quoi servent les anigamis sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale ?





Via le Passe d'extension/DLCde, les joueurs et les joueuses peuvent capturer de petites créatures, appelées « anigamis » dans la langue de Molière. Ces petites bestioles ont une utilité bien particulière sur le jeu de simulation de Gameloft, et plus précisément son DLC.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous indiquonsComme dit précédemment,sont de nouvelles petites créatures qui sont liées au Passe d'extension/DLC. De ce fait, il n'est possible d'en attraper que dans la zone dudit contenu additionnel, à savoir le Vallon des contes (hormis les oiseaux blancs - nous y reviendrons).peuvent être capturés à l'aide du filet royal, que vous avez normalement obtenu lors de la première quête du Passe d'extensionMais, pour l'heure, voiciVale et comment les attraper avec votre filet royal :est relativement simple. Il vous suffit de vous équiper de votre filet royal et de vous approcher un maximum d'eux, avant d'utiliser votre outil (mouvement vertical, bien souvent). L'une des premières quêtes vous permettra de fabriquer un piège pour feuille d'automne de base, qui ralentitet rend ainsi la chasse plus aisée.est légèrement plus difficile, mais absolument pas insurmontable. Lorsque vous utilisez votre filet royal pour la première fois sur lui, celui-ci va se déplacer. Pourchassez-le jusqu'à en être proche et faites un mouvement vertical avec votre filet pour le capturer.Tout comme pour ceux de type oiseau,doivent être pourchassés avant d'être capturés à l'aide du filet royal. Pour autant, faites attention, ces derniers sont assez vifs et effectuent des bonds sur le sol.Sur, il est tout à fait possible de fabriquerde différents types. Pour cela, il convient de capturer des anigamis oiseaux blancs, qui volent dans la Vallée (zone du jeu de base). Dès que vous en avez dans votre inventaire, rendez-vous à une station d'artisanat et allez dans l'onglet « Matériau raffiné ». À partir de là, vous devriez être en mesure de fabriquer, à partir d'anigamis oiseaux blancs.Le Passe d'extension/DLCa introduit un nouveau personnage, à savoir la Codicole. Il s'agit plus précisément d'un livre, que vous pouvez retrouver dans la Bibliothèque du Savoir (une sous-zone du Vallon des contes). En interagissant avec la Codicole, vous avez la possibilité de jouer à un mini-jeu qui vous invite à remettre dans l'ordre les morceaux d'un conte. Or, pour cela, il est impératif de posséder, et ce, selon une certaine quantité.Terminer des contes via la Codicole surpermet, entre autres, de récupérer des items. Par exemple, le conte Aladdin exige de posséder 25 anigamis oiseaux bleus, et donne en récompense la chaise Agrabah.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, PC, Mac et Nintendo Switch.