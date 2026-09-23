Disney Dreamlight Valley : Oogie Boogie, comment débloquer ce personnage ?

Nous vous expliquons, pas à pas, comment débloquer le personnage Oogie Boogie sur Disney Dreamlight Valley.

Déployée le mercredi 23 septembre 2026, la mise à jour Season of Scares de Disney Dreamlight Valley apporte un nouvel événement, s'écoulant sur plusieurs semaines, qui permet aux joueurs et aux joueuses de débloquer le personnage Oogie Boogie (du film L'Étrange Noël de Monsieur Jack). Bien évidemment, pour l'inviter à rejoindre sa Vallée tant que résident permanent, il faut, au préalable, réaliser diverses quêtes, qui arriveront au compte-gouttes jusqu'à la fin du mois d'octobre 2026.

Afin de vous aider, nous vous indiquons comment débloquer le personnage Oogie Boogie sur Disney Dreamlight Valley, tout en vous apportant des informations complémentaires, notamment concernant les prérequis et le calendrier des quêtes prévu.

Comment débloquer le personnage Oogie Boogie sur Disney Dreamlight Valley ?

Les prérequis pour débloquer Oogie Boogie sur Disney Dreamlight Valley

Comme indiqué par les développeurs de chez Gameloft, les joueurs et les joueuses qui souhaitent débloquer le personnage Oogie Boogie sur Disney Dreamlight Valley doivent impérativement lancer sa première quête avant le 4 novembre 2026. Si tel est le cas, ces derniers auront tout le temps qu'ils veulent pour accomplir sa série de quêtes. Sinon, il faudra patienter jusqu'à l'année prochaine. À ce sujet, soulignons que 6 quêtes seront proposées au total pour débloquer Oogie Boogie, et ce, tous les mercredis jusqu'au 28 octobre. Il est nécessaire de toutes les terminer pour inviter ce personnage à rejoindre votre Vallée.

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Par ailleurs, Gameloft a précisé qu'il convient d'avoir débloqué le biome Prairie Tranquille ainsi que la boutique de Picsou et le restaurant Chez Rémy pour accéder aux missions d'Oogie Boogie. Si ces prérequis sont remplis, les joueurs et les joueuses peuvent alors commencer leur périple pour débloquer Oogie Boogie sur Disney Dreamlight Valley afin d'en faire un résident permanent dans leur Vallée.

Première quête pour débloquer Oogie Boogie sur Disney Dreamlight Valley : « Une invasion d'Halloween »

Pour lancer la première quête liée à Oogie Boogie sur Disney Dreamlight Valley, interagissez avec votre boîte aux lettres pour lire le courrier « Quelque chose d'étrange dans mon magasin », envoyé par Picsou. Allez, ensuite, dans la boutique de Picsou pour obtenir la quête « Une invasion d'Halloween » :

Parlez à Picsou, puis inspectez le miroir vert dans la boutique.

Entrez, ensuite, dans le miroir pour rejoindre un lieu où vous attend Oogie Boogie.

Discutez avec Oogie Boogie.

Interagissez désormais avec la roue de la chance, qui ne fonctionne pas.

Oogie Boogie vous explique que vous devez récupérer de « l'essence de peur ».

Suivez-le et parlez-lui pour en savoir plus à propos du jeu Tape-citrouille.

Interagissez avec le bouton pour lancer une partie de Tape-citrouille.

Le concept est simple : vous devez écraser des citrouilles à l'aide de votre pioche, et ce, jusqu'à avoir récupéré 10 essences de peur. Vous pouvez relancer une ou des parties, si besoin.

Donnez, ensuite, l'essence de peur obtenue à Oogie Boogie.

Faites tourner, à présent, la roue de la chance en interagissant avec la manivelle.

Malheureusement, vous n'avez rien gagné. À la place, une malédiction d'Halloween a été lancée sur votre Vallée.

Vous devez, dorénavant, réaliser ces actions dans votre Vallée : Débarrassez la maison de Mickey de 3 insectes d'Oogie Boogie (il vous suffit d'interagir avec). Débarrassez la maison de Dingo de 4 insectes d'Oogie Boogie (il vous suffit d'interagir avec).

Maintenant, vous devez retirer 8 citrouilles placées sur l'Esplanade et dans la Prairie tranquille à l'aide de votre pioche, dans le but de récupérer 20 essences de peur. Il n'est pas forcément nécessaire de retirer toutes les citrouilles. Dès que vous avez assez d'essence, vous validerez cet objectif.

Retournez voir Oogie Boogie en traversant le miroir dans la boutique de Picsou.

Faites de nouveau tourner la roue de la chance pour récupérer vos récompenses dans un coffre.







La première quête d'Oogie Boogie, sur Disney Dreamlight Valley, est désormais terminée. La suite arrive dans les semaines prochaines, selon les dates indiquées ci-dessous. Nous mettrons, ainsi, à jour cet article à mesure que les nouvelles missions d'Oogie Boogie se rendront disponibles.

Deuxième quête pour débloquer Oogie Boogie sur Disney Dreamlight Valley

Revenez le 30 septembre 2026 pour découvrir la solution de la deuxième quête liée à Oogie Boogie.

Troisième quête pour débloquer Oogie Boogie sur Disney Dreamlight Valley

Revenez le 7 octobre 2026 pour découvrir la solution de la troisième quête liée à Oogie Boogie.

Quatrième quête pour débloquer Oogie Boogie sur Disney Dreamlight Valley

Revenez le 14 octobre 2026 pour découvrir la solution de la quatrième quête liée à Oogie Boogie.

Cinquième quête pour débloquer Oogie Boogie sur Disney Dreamlight Valley

Revenez le 21 octobre 2026 pour découvrir la solution de la cinquième quête liée à Oogie Boogie.

Sixième quête pour débloquer Oogie Boogie sur Disney Dreamlight Valley

Revenez le 28 octobre 2026 pour découvrir la solution de la sixième et dernière quête liée à Oogie Boogie.

Rappelons, en guise de conclusion, que Disney Dreamlight Valley est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et Mac.