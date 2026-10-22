Disney Dreamlight Valley présente l'extension The Keepsake Sea et dévoile sa date de sortie

Gameloft a profité d'un nouveau showcase pour partager des informations sur l'extension The Keepsake Sea de Disney Dreamlight Valley, dont sa date de sortie.

Comme vous le savez probablement déjà, Gameloft avait prévu un showcase pour Disney Dreamlight Valley afin de dévoiler de plus amples détails au sujet de la prochaine extension de son jeu de simulation, qui est baptisée The Keepsake Sea. Au cours de cet événement, les développeurs ont présenté l'extension The Keepsake Sea de Disney Dreamlight Valley, tout en dévoilant sa date de sortie.

L'extension The Keepsake Sea de Disney Dreamlight Valley révèle sa date de sortie

En effet, lors du showcase du 21 octobre 2026, Gameloft a annoncé que l'extension The Keepsake Sea de Disney Dreamlight Valley sort le 18 novembre 2026. D'après les informations connues, ce contenu additionnel, qui est accompagné de 5 000 Pierres de lune/Moonstones, sera vendu à 16,99 € seul. Les joueurs et les joueuses qui joueront à l'extension entre le 18 novembre et le 2 décembre 2026 recevront un « nageoire exclusive » pour leur personnage.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Le contenu de l'extension The Keepsake de Disney Dreamlight Valley précisé

L'extension The Keepsake Sea de Disney Dreamlight Valley proposera une toute nouvelle histoire, mais aussi cinq nouveaux personnages/villageois : le capitaine Crochet, Wendy, Jack Sparrow, Milo Thatch ainsi que Mégara. Ce contenu additionnel ajoutera également Dory, du film Le Monde de Némo, en tant que compagnon.

Les joueurs et les joueuses se procurant l'extension verront leur personnage se transformer en sirène dotée de pouvoirs magiques et pourront explorer trois nouveaux biomes (Shipwreck Shores, Candy Cove, Kingdom of Oublié). D'ailleurs, ces zones possèdent des espaces sous-marins : « Chacun de ces magnifiques biomes disposera également de ses propres zones sous-marines ! Sous forme de sirène, vous pourrez explorer ces nouveaux environnements et les personnaliser à votre guise ! ».

De plus, il sera tout à fait possible d'arpenter la Mer des Souvenirs à bord de son propre bateau pirate enchanté. Personnalisable, ce navire, qui peut accueillir deux villageois comme membres d'équipage, permettra notamment de récupérer des objets dans l'eau.

Rendez-vous donc le 18 novembre 2026 pour découvrir l'extension The Keepsake Sea de Disney Dreamlight Valley. Le jeu de simulation de Gameloft est, pour rappel, disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PC et Mac.